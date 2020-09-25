IoT: NB-IoT и LTE-M - с нами надолго

MForum.ru
25.09.2020,
В AT&T не видят причин, которые бы заставили менять радиоинтерфейс стандартов LTE-M и NB-IoT в ближайшие 3-5 лет. Глобальные стандарты 3GPP пока что не включают планов переноса LTE-M и NB-IoT на 5G NR. По-сути, 5G в терминах 3GPP включает работу с радиоинтерфейсами, как NR, так и LTE.
Если посмотреть на стандарт Release 15 или даже Release 16, можно заметить, что в стандарты NB-IoT и LTE-M вносятся изменения, но они по-прежнему опираются на форму сигнала LTE, а не на форму сигнала NR. И вряд ли что-то изменится до Release 17.
Таким образом, даже когда идет переход сетей к 5G, в них по-прежнему будет использоваться также и формат сигналов LTE. И здесь нечему удивляться. Области применения NB-IoT и LTE-M различны, но обе эти технологии - технологии с низким энергопотреблением, для которых характерна небольшая полоса пропускания. NR безусловно обещает повышение эффективности использования спектра, но это относится, прежде всего, к ситуации, когда речь идет о широких полосах частот и высокой пропускной способности. Поскольку устройства IoT в большинстве своем довольствуются базовыми возможностями подключения, в NR нет практически ничего того, что давало бы дополнительные преимущества, стимулирующие перевод стандартов IoT с LTE на NR.
Конечно, это не навсегда. В документах 5G Americas, например, отмечается, что "технологии на основе LTE (LTE-MTC и NB-IoT) обеспечат основу для массового MTC (массового межмашинного обмена данными) в будущем.
Одной из задач Release 16 было усовершенствование NB-IoT и LTE-M, в частности, повышение эффективности использования частот, снижение энергопотребления устройствами и повышение производительности для успешного сосуществования с NR. Release 16 был готов в июле 2020 года.
В Release 17 стандарту LTE уделяется уже не так много внимания, тем не менее, предусматриваются доработки технологий IoT поверх LTE, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии в связи с ожидаемым долгосрочным использованием технологии LTE для обслуживания массовых приложений - MTC.
Буквально на этой неделе в 3GPP отложили замораживание Release 17 на 3-6 месяцев или более.
Таким образом, операторы весьма вероятно со временем будут вести работу с сетями NB-IoT и LTE на базе ядер автономных сетей 5G, благо стандарты это предусматривают. В частности, в AT&T планируют начать предварительное развертывание ядра 5G SA в конце 2020 года, чтобы масштабировать его в 2021 году. Причин для сохранения NB-IoT и LTE-M несколько, но одна из наиболее существенных состоит в том, что маломощные устройства IoT с этими радиоинтерфейсами рассчитаны на длительный срок службы. Так что отказ от NB-IoT и LTE-M привел бы к тому, что такие устройства не успели бы окупиться, да и процесс замены этих устройств без серьезной для этого причины - дело зачастую непростое и опять же требующее расходов.
Конечно, 5G NR обеспечивает ряд преимуществ перед LTE, например, ожидается сверхнизкая задержка распространения сигналов. Однако для приложений IoT с низкой пропускной способностью задержка не является важным фактором.
Аналогичного подхода придерживаются и в Verizon, в частности, этот оператор планирует поддерживать подключения новых устройств к сетям Cat-M и NB-IoT до 2030 года.
А что в Европе? Здесь все только начинается по части IoT.
Вот в Германии, например, Deutsche Telekom только 22 июля 2020 года запустила сеть LTE-M. Но зато сразу в версии "на всю страну". Подключение к LTE-M возможно с любым тарифным планом IoT (кредитным или препейдным), которых у компании несколько. Сразу же, на этапе запуска, обеспечивается роуминг LTE-M во Франции (Orange), в ближайшие недели обещали добавить и роуминг в Бельгии, также на сети Orange. Компания DT проверила межвзаимодействие сети и ряда популярных чипов и модулей LTE-M, чтобы не было проблем с подключением разнообразных IoT-устройств. LTE-M обеспечивает возможность передачи данных со скоростями вплоть до 350 кбит/c и поддержку SMS. При этом устройства на базе LTE-M отличаются от устройств IoT 2G, 3G и LTE сниженным энергопотреблением и более дешевыми модулями.
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теги: телеком IoT NB-IoT LTE-M M2M MTC Release 17 5G пятое поколение тренды
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