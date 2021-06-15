Прогнозы: Ericsson Mobility Report: к концу 2021 года в мире будет 580 млн подключений к сетям 5G

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Прогнозы: Ericsson Mobility Report: к концу 2021 года в мире будет 580 млн подключений к сетям 5G

16.06.2021, MForum.ru

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Компания Ericsson представила очередной, июньский 2021 года, выпуск аналитического отчета Ericsson Mobility Report. Отчет посвящен основным тенденциям развития телеком-отрасли на ближайшие 5 лет.

Для тех, кому некогда знакомиться даже с кратким анонсом отчета, есть 4 интересных числа:

🔹 8 млрд - оценка текущего числа подключений к сетям сотовой связи по всему миру;

🔹 66 ЭБ в месяц - оценка объема мирового мобильного трафика;

🔹 более 160 операторов в настоящее время предоставляют услуги сетей 5G в коммерческом режиме;

🔹 более 60% - прогноз охвата населения мира сетями 5G в 2026 году.

Теперь давайте поговорим о том же самом, но чуть более подробно.

Если сейчас число подключений ко всем сетям сотовой связи в мире оценивается в 8 млрд, то к концу 2026 года прогнозируется уже 8.8 млрд. Это без учета IoT и M2M. 91% от этих подключений - это мобильные подключения. Подключения - это не абоненты, число уникальных абонентов сотовой связи в Ericsson оценивают в 5,9 млрд, прогноз на конец 2026 года - 6,5 млрд.

5G - это сейчас мейнстрим развития телекома во всем мире, более 160 операторов уже начали предоставлять услуги коммерческого доступа к сетям 5G, число подключений к этим сетям уже не первый месяц, как измеряется сотнями тысяч. Только за 1q2021 количество подключений 5G-устройств в сетях 5G выросло на 70 млн, достигнув 290 млн. Прогноз числа подключений на конец 2021 года - 580 млн.

Если посмотреть на то, как 5G укореняется в зависимости от региона, то в лидерах - Северо-Восточная Азия, прежде всего, Китай и Южная Корея, за ней следует Северная Америка. Неплохо выглядят страны Персидского залива и Западная Европа. По проникновению 5G в абонентскую базу Северная Америка еще потягается с Азией, в Ericsson верят в то, что к 2026 году лидером может стать Северная Америка с проникновением 84%.

Все более заметен тренд на развертывание 5G SA - в лидерах опять же Китай и Северная Америка, впрочем, первые автономные сети 5G начали появляться и в Европе.

Пока что практически подтверждается то, что уровень проникновения услуг 5G растет быстрее, чем это было с 4G/LTE. В частности, ожидается, что уровень в 1 млрд подключений в сетях 5G будет пройден на 2 года раньше, чем в сетях LTE. Этим мы обязаны, прежде всего, двум факторам - во-первых, на этот раз в первых рядах запускающих новую технологию оказался Китай, во-вторых, жесточайшая конкуренция производителей чипов и терминалов привела к тому, что рынок оказался буквально наводнен моделями с поддержкой 5G.

В итоге аналитики Ericsson прогнозируют, что к концу 2026 года в мире будет 3.5 млрд подключений к сетям 5G, а их доля в общем количестве мобильных подключений составит 40%. Операторы не будут тянуть с инвестициями, как ожидается, в 2026 году в зоне действия сетей 5G будет жить 60% населения мира.

 

LTE не стоит списывать в утиль

Хотя внимание телеком-рынка безусловно приковано к 5G, да и новостей по теме 6G становится больше с каждым днем, стоит понимать, что еще несколько лет на рынке будет уверенно доминировать 4G/LTE. Сети 4G обеспечивают превосходный охват населения, по итогам 2020 года в зоне их действия проживало 80% населения мира. Как ожидается, до конца 2026 года, этот показатель вырастет до 95%.

Операторы модернизируют сети 4G с тем, чтобы повысить их емкость и скорость передачи данных. Сейчас в мире действует 809 сетей LTE в режиме коммерческой доступности их услуг, 328 из них предлагают услуги, которые принято относить к LTE-Advanced, а еще 42 - Gigabit LTE.

К сетям LTE на планете насчитывают 4.6 млрд подключений, 100 млн из них появились в 1q2021. Технология обеспечивает порядка 58% от всех мобильных подключений. И все же уже в 2021 году, как ожидается будет достигнут пик по числу подключений к сетям LTE, а затем это число начнет снижаться из-за все более активной миграции абонентов в сети 5G. В итоге прогноз на конец 2026 года - 3.9 млрд подключений к сетям LTE.

 

 

Продолжает расти число пользователей смартфонов. Хотя порой кажется, что на пользование смартфонами сегодня перешли практически все, на деле это не так. В целом по миру проникновение смартфонов достигает 76%. Если говорить про абсолютные значения - это порядка 6 млрд штук смартфонов на конец 2020 года. Прогнозы таковы - к концу 2026 года число смартфонов на руках пользователей вырастет до 7.7 млрд, а их проникновение достигнет 88% от всех мобильных подключений.

Кстати, количество подключений к сетям фиксированной беспроводной связи также будет расти, среднегодовыми темпами примерно в 20% в год в период до 2026 года. В Ericsson уверены, что примерно 90% от всех операторов, которые запустят сети 5G будут предлагать своим клиентам также услугу FWA.

 

 

Впору говорить о частичной FMC - фиксированно-мобильной конверсии? Расти будет и число подключенных ноутбуков, прежде всего, а также планшетов. Взрывного роста в этом сегменте не обещают, но 450 млн прогнозируемых по итогам 2026 года подключений - тоже интересный тренд.

 

Экосистема абонентских устройств

Какой аналитический отчет без слова экосистема. Спору нет, число моделей смартфонов с поддержкой 5G растет не по дням, а по часам. На рынке уже представлено более 300 моделей смартфонов с поддержкой 5G. Даже мировой кризис производства микросхем не помешает росту этого рынка, прогноз обещает +7% год к году.

Цены на 5G устройства постепенно снижаются. В частности за пределами Китая можно приобрести 5G смартфон с поддержкой низких и средних частотных диапазонов дешевле $250. В США можно покупать смартфоны с поддержкой 5G в диапазоне миллиметровых волн по цене в $400. В течение 2021 года ожидается появление все новых мобильных платформ для терминалов с поддержкой диапазона миллиметровых волн, что, как ожидается, приведет к дальнейшей либерализации цен.

В 2021 году, как ожидается в мире будет отгружено примерно 0.5 млрд устройств с поддержкой 5G, их доля в общем объеме поставок составит 35-45%, существенно отличаясь от региона к региону.

В 2020 году появились первые устройства интернета вещей (IoT), но лишь для сетей 5G NSA. В 1H2021 появилось сразу несколько IoT устройств различных производителей для сетей 5G SA. Чем далее, тем быстрее будет расти экосистема терминалов IoT 5G. В Ericsson уверены, что в 2H2021 к сетям 5G будут подключены камеры, VR-очки и различные беспилотники. Важно понимать, что в самые ближайшие годы количества IoT подключений к сетям 4G/5G и к NB-IoT/Cat-M в разы превысят количества IoT подключений к сетям 2G/3G.

 

 

Что с трафиком 5G?

Мобильный трафик в мире в 1q2021 по оценкам аналитиков прошел отметку в 66 ЭБ в месяц (+13% гг). Рост связывают как с ростом числа подключенных смартфонов, так и с ростом потребления трафика абонентами.

 

 

В ближайшие годы аналитики обещают 5-кратный рост глобального трафика. Даже если учитывать только мобильный трафик (без трафика сетей FWA - фиксировано-беспроводного доступа), то по итогам 2020 году он составил 49 ЭБ в месяц, а к концу 2026 года достигнет 237 ЭБ. Если добавить трафик FWA, то итоговые цифры составят 58 ЭБ в месяц, а к концу 2026 года операторам придется справиться с пропуском >300 ЭБ в месяц.

 

 

На сегодня на один смартфон приходится порядка 10 ГБ в месяц, но уже к концу 2026 года этот показатель достигнет 35 ГБ. На долю видео приходится 66% трафика, в 2026 году объем трафика вырастет до 77%. В разных странах этот рост будет иметь различный характер, в частности, в передовиках окажутся страны, которые раньше других построили мощные сети 5G. А в целом, в 2026 году сети 5G будет обеспечивать пропуск уже 53% мирового трафика. Страшно себе даже представить, что будет с сетями 4G в странах, которые к 2026 году не будут обладать достаточно масштабными сетями 5G.

95% всего трафика обеспечивают смартфоны. Сохранится ли аналогичная ситуация и в 2026 году? Вероятно, а зависеть это будет от трех компонентов - улучшения характеристик смартфонов, появления привлекательного контента, передача которого формирует значительный трафик, роста производительности сетей - ведь чем она выше, тем более активны пользователи.

Полную версию отчета желающие найдут здесь.

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теги: телеком Ericsson Mobility Report

© Алексей Бойко, MForum.ru

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