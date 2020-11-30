Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G уже с нами

30.11.2020, MForum.ru

Вашему вниманию - конспект презентации Ericsson Mobility Report в ноябре 2020 года.

2020 год, это особенный год, год на который пришлось начало и развитие пандемии ковида-19. Эта пандемия создала сложности буквально для каждого человека на планете, независимо от того, в какой части мира вы живете. Уже нет сомнений, что ряд изменений будут необратимыми, касается ли это нашей работы или нашей жизни. Среди последствий - общество совершило значительный прыжок на пути к цифровизации. Хорошая подключенность это краеугольный камень изменений, и это отразилось в новой, ноябрьской редакции популярного аналитического прогноза - Ericsson Mobility Report. Как следствие, растет востребованность в емкости и покрытии сотовых сетей. Сети сотовой связи это критическая инфраструктура, которая будет продолжать обеспечивать необходимую поддержку многих аспектов нашей повседневной жизни.

Как прогнозируют аналитики Ericsson, сети 5G обеспечат покрытие для 1 млрд человек еще до конца 2020 года, а в 2026 году, как ожидается, в зоне покрытия сетей 5G окажется 60% жителей планеты. Отметим, что о достижении распространения 5G на уровне сетей LTE и, тем более, сетей GSM, речь в 2026 году идти еще не будет.

Покрытие сетей 5G будет формироваться с использованием различных полос частот, которые условно можно разделить на три больших кластера:

- новые диапазоны частот ниже 6 ГГц

- полосы частот в диапазоне миллиметровых волн

- существующие частотные присвоения операторов, которые сейчас используются под LTE / 3G

Несомненно будут наблюдаться заметные отличия в развитии 5G от страны к стране в зависимости от ситуации с доступными частотами

- в США уже используются частоты всех трех перечисленных выше категорий

- в ряде стран Европы, например, в Германии и Испании используются под 5G частоты, ранее выданные операторам для сетей LTE

- Китай в основном развивает 5G во вновь выданных для этого полосах частот

Согласно Ericsson Mobility Report, в 2026 году в мире будет 3.5 млрд подключений к сетям 5G (общее число подключений к сетям технологий 2G/3G/4G/5G - 8.8 млрд).

Если при этом посмотреть на картину прогнозного распределения подключений между технологиями сотовой связи, можно заметить, что основная доля подключений по-прежнему будет приходиться на сети LTE, число подключений к ним уже начнет уменьшаться, но темпы сокращения абонбазы пользователей LTE еще не будут высокими. Заметно сократятся базы пользователей сетями GSM/3G (WCDMA/HSPA). Сократятся до нуля разве что число пользователей сетей CDMA-only и 3G (TD-SCDMA), но их число и в 2020 году исчезающе мало.

Стоит отметить, что в этой диаграмме не учитываются IoT-подключения, но учитываются подключения FWA - фиксированного беспроводного доступа.

Две ключевых цифры вам уже знакомы - согласно аналитикам, на конец 2020 года в мире будет порядка 220 млн подключений к сетям 5G.

Более 100 операторов по всему миру запустили сети 5G. Если быть точными, то число сетей на конец ноября в мире запущено 106 сетей 5G.

Аналитики отмечают, что скорость внедрения и роста использования 5G наблюдается и ожидается существенно более высокой, чем это было при запуске LTE (и 3G).

На графике приведено сравнение роста числа подключений к сетям 5G и 4G, хорошо заметно, что кривая оранжевого цвета (5G) оторвалась от линии абсцисс всего через год после запуска первой сети и затем идет под большим углом, чем зеленая линия LTE.

К 2026 году, согласно прогнозу аналитиков Ericsson, подключенными к сетям 5G окажутся порядка 40% от всех мобильных абонентов.

В табличке собраны оценки и прогнозы роста числа 5G подключений в различных регионах мира (по итогам 2019 года, прогноз итогов 2020 года и прогноз итогов 2026 года):

Северная Америка - 1, 14, 340 млн

Латинская Америка - 0, 1, 180 млн

Западная Европа - 1, 6, 350 млн

Центральная и Восточная Европа - 0, 0, 200

Северо-Восточная Азия - 9, 193, 1470

(Китай) - 5,175, 1220

(Китай) - 5,175, 1220 Юго-Восточная Азия и Океания - 0, 2, 380

Индия, Непал, Бутан - 0, 0, 350

Ближний Восток и Северная Африка - 1, 1, 130

Страны южнее Сахары - 0, 0, 50

И еще о прогнозах развития технологий связи и мобильного ШПД в различных регионах мира. Прежде всего, стоит отметить, что самое высокое проникновение 5G ожидается в Северной Америке. К 2026 году оно достигнет 80%, так прогнозируют аналитики Ericsson Mobility Report.

На втором месте по проникновению 5G в 2026 году окажется Западная Европа, а страны Северо-Восточной Азии (включая Китай), лишь на третьем месте с 66%. Но это если мы говорим о процентах, в абсолютном выражении, если говорить о числе мобильных подключений к сетям 5G, Северо-Восточная Азия окажется на первом месте с почти 1,5 млрд подключений, Европа и Северная Америка наберут всего лишь по 350 млн и 340 млн подключений, соответственно.

Стоит также обратить внимание, что к 2026 году, как ожидается, в Северной Америке, Индии и Центральной и Восточной Европе не будет более сетей 3G (WCDMA/HSPA), а в ряде других регионов, например, в Западной Европе или в Северо-Восточной Азии, проникновение соответствующих абонентов заметно уменьшится. Исключением останутся только африканские страны южнее Сахары.

На этом любопытном слайде можно наблюдать два графика.

Красные столбцы и шкала слева показывают объем мирового трафика данных в сетях мобильной связи в эксабайтах (EB), 1EB = 10E18 байт. Нетрудно заметить, что мы имеем дело с постоянным и ускоряющимся ростом объемов потребления и генерации трафика. Именно это заставляет операторов не только постоянно инвестировать в расширение существующих сетей, в закупку все нового оборудования для них, но также и переходить на все новые технологии, которые как правило, отличаются большей спектральной эффективностью, как 5G относительно 4G и 3G. Кроме того, это наглядно показывает, почему операторам нужны все новые диапазоны и полосы частот. По итогам 3q2020 объемы трафика оценивается примерно в 54 эксабайт.

Ломаная линия серого цвета показывает рост трафика в процентах относительно того же периода годом ранее. Нетрудно заметить, что в среднем трафик за год вырастает на 50%-70%, но встречаются периоды, когда он растет и на 70%-95% за год. За 3Q2020 объем трафика вырос на 10% квартал к кварталу.

Согласно прогнозам аналитиков Ericsson Mobility Report, сети 5G в 2026 году будут передавать порядка 54% от всего объема трафика всех сетей мобильной связи и ШПД в России.

Кроме того, следует ожидать существенного роста объемов передачи данных в Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, а также в Океании. Общемировой объем передачи трафика в сетях мобильной связи и ШАД вырастет в 4.5 раза и достигнет 226 эксабайт в 2026 году. На видеотрафик уже приходится порядка 66% всего трафика сетей мобильной связи и ШПД и, как ожидается, в 2026 году его доля вырастет до 77%. График не включает трафик, генерируемый в сетях фиксированного беспроводного доступа (FWA).

Регионом, который лидирует в мире по ежемесячному среднему использованию смартфонов является Индия - обратите внимание на линию красного цвета. Согласно прогнозу, в период до 2026 года включительно, три мировых региона обгонят Индию по данному показателю - Северная Америка, Западная Европа и Северо-Восточная Азия. Вряд ли стоит пояснять, что основную роль в этом сыграет лидерство перечисленных регионов по части 5G. Индии затем придется пытаться догонять лидеров, как и остальным странам, где до сих пор не началось широкомасштабное развертывание 5G.

По сравнению с предыдущим прогнозом слегка скорректированы в сторону уменьшения цифры по Северной Америке. Взрывной рост трафика, который ожидается в связи с переходом на новые иммерсивные технологии (AR/VR), похоже произойдет позднее, чем это ожидалось.

В 2026 году на долю подключений 5G FWA (фиксированных беспроводных подключений), показанных на диаграмме темно-сиреневым цветом, будет приходиться порядка 40% от общего числа FWA подключений в мире. И если это общее число на конец 2020 года оценивается в 60 млн подключений, то на конец 2026 года, как ожидается, число подключений более, чем утроится, достигнув порядка 180 млн. Нетрудно подсчитать, что речь идет о примерно 72 млн подключениях 5G FWA на конец прогнозного периода.

В 2026 году на долю FWA-подключений (сиреневая область диаграммы) будет приходиться порядка 25% общемирового трафика данных в сетях мобильной связи и ШПД. Объем трафика FWA-подключений вырастет в 7 раз и достигнет 67EB в 2026 году.

В отчете Ericsson Mobility Report внимание уделено также кейсу использования инфраструктуры сетей сотовой связи в системах общественной безопасности, какой является, прежде всего, FirstNet, создаваемая в США с участием AT&T.

2020 год стал настоящим тестом на устойчивость к нагрузкам сети FirstNet.

Следует понимать, что необходимость цифровой трансформации не ограничивается бизнесом, она должна затрагивать также сектор общественной безопасности, обеспечивая потребности сил реагирования на чрезвычайные ситуации.

Системы связи, основанные на технологиях, стандартизуемых 3GPP, позволяют обеспечивать поддержку кросс-функциональных связей между сотрудниками аварийных служб и различными агентствами.

Сети с общей подключенностью позволяют обеспечивать более гибкое реагирование на чрезвычайные ситуации, повышая шансы на достижение положительных результатов и спасая жизни людей.

На рисунке справа показано, что на сайтах AT&T, которые обеспечивают функционирование коммерчески доступных сетях LTE AT&T в диапазонах b2, b4, b12 и так далее, устанавливается также оборудование в интересах One FirstNet, работающее в диапазоне b14 (с полосой 20 МГц). Для передачи трафика этого оборудования задействована единая с коммерчески доступными сетями транспортная сеть AT&T. Для обработке коммерческого трафика используется двойное ядро AT&T, для обработки трафика сети FirstNet - собственное ядро, которое обслуживает только эту специальную сеть. Пользователям сети FirstNet доступны как возможности сети AT&T в коммерческих диапазонах частот, так и "спецсвязь" с использованием сети FirstNet в диапазоне b14, которую они не делят с коммерческими пользователями.

Сеть FirstNet в настоящее время обслуживает 1.7 млн сотрудников служб общественной безопасности - полицейских, пожарных, парамедиков, сотрудников специальных аварийных служб. Построение сети FirstNet с частичным использованием инфраструктуры AT&T обеспечивает высокозащищенную и обеспечивающую высокую совместимость подключенность - для всех уполномоченных сотрудников служб быстрого реагирования во всех юрисдикциях в США.

Другой важный сценарий при рассмотрении возможностей формирования новых потоков доходов для операторов сотовой связи - это мобильный облачный гейминг.

22 из 106 операторов сотовой связи, которые уже запустили коммерчески доступные услуги 5G, предлагают клиентам услугу мобильного облачного гейминга.

Облачный гейминг, это услуга, которая реализует потенциал 5G, как для клиентов, так и для бизнесов - геймеры получают возможность улучшить игровой опыт, тогда как у провайдеров услуги появляется целый ряд новых бизнес-возможностей.

Возможности, обеспечиваемые 5G и технологией краевых вычислений позволяют предоставлять стриминговые игровые услуги владельцам смартфонов, причем с качеством пользовательского опыта на уровне, сравнимом с тем, что обеспечивают ПК или игровые консоли.

Цифры на слайде:

22 из 106 - об этом уже сказано выше;

19 из 22 операторов используют для предоставления услуг облачного гейминга модель с подпиской;

6 - у шести из двадцати двух операторов предоставление услуг облачного гейминга добавлено в единые пакеты с тарифами 5G;

3 - у трех из 22 операторов включили облачный гейминг в премиальные тарифные планы без повышения расценок;

$6-$18 - такой разброс цен на месячную подписку на услуги облачного гейминга наблюдается, если сравнивать тарифные предложения 22 операторов.

Подробнее тема мобильного облачного гейминга разбиралась в отчете EMR в июне 2020.

Выходящие новые игры и новые игровые платформы отличает все большая требовательность к сетевым ресурсам.

Игры, в основе которых лежат быстрые действия и сложная графика могут требовать для поддержки среднюю пропускную способность в 15 Mбит/c, а в пиках - до 25 Мбит/c или более.

Для шутеров от первого лица требуется, чтобы задержка распространения сигнала не превышала 20-30 мс, при высокой надежности канала как в направлении к пользователю, так и в направлении от пользователя. (Я бы сказал, что требуется еще более низкая задержка для качественного игрового опыта).

Появление игр с повышенными требованиями к функционированию сети связи, будут стимулировать потребность в премиальном подключении и возможности пользования краевыми вычислениями.

Ericsson: Облачные игры обеспечивают потенциал доходов до $6.9 млрд в период до 2030 года (CL/Omdia отчет за ноябрь 2020)

На диаграмме показано распределение реакций игроков, которые сталкиваются с лагами во время игры.

5% - прекращаю игру

26% - иногда лаги становятся причиной прекращения игры

35% - это неприятно влияет на игровой опыт, но я продолжаю играть

24% - это меня слегка раздражает

10% - это меня не смущает

Подключенные к сети промышленные предприятия.

Управление глобальными цепочками поставок становится все более сложным процессом, повышая уязвимость бизнесов к неблагоприятным воздействиям.

Выбор способов подключенности определяет гибкость и качество "цифрового фундамента" предприятия и его возможности повышения качества работы.

Используя возможности подключенности, которые обеспечивают сети по технологиям, стандартизованным в 3GPP, для построения внутренних сетей связи и обеспечения работы с другими предприятиями (например, с другими участниками цепочки поставок) создает основу для трансформации бизнеса в соответствии с принципами Индустрии 4.0.

Предприятия малого и среднего бизнеса могут тестировать новую инфраструктуру и среду, допускающую коллаборативность, при наличии достаточного уровня компетенций в новых технологиях.

На рисунке справа показано, что как правило, предприятия малого и среднего бизнеса не видят ситуацию в пределах зоны, выделенной бледно-лиловым цветом.

Уровень цифровой интеграции - это новый интегральный отраслевой показатель, которые позволяет надеяться на:

Возможность отслеживания, наблюдения за подключенными активами, обмена идеями в реальном времени, а также картографирование динамики поставок, распределения и устранения рисков, связанных с поведением клиентов.

Достижение баланса в потребностях бизнеса и операционных возможностях, что ведет к повышению качества, улучшению управления ресурсами, повышению точности доставки и ускорению вывода на рынок новых продуктов.

Сеть для производства Ericcson (EFN - Ericsson Factory Network)

Высокопроизводительная и защищенная сеть для использования как в рамках производства, так и для подключения партнеров по бизнесу, с поддержкой 5G и возможностью подключения более 1 тысячи различных устройств, позволяющая получить преимущества от внедрения таких новых технологий, как VR/AR и облачные вычисления, а также подключения к производственной экосистеме.

Сервис-провайдеры могут выбирать один из трех альтернативных путей к успеху.

Сервис-провайдеры конкурируют с использованием различных стратегий.

19% придерживаются стратегии с опорой на качество услуг, обеспечивая лидерство в производительности сети;

28% опрошенных сервис-провайдеров стараются достичь преимущества с опорой на предоставление новых услуг;

38% опрошенных, то есть абсолютное большинство отраслевых игроков, стремятся достичь лидерства, фокусируясь на ценах и стремясь обеспечить "лучшее за ваши деньги" предложение.

Средние показатели сетей в зависимости от выбранной стратегии показаны на этой диаграмме.

Более ярким цветом показаны скорости в сети - можно заметить, что операторы, ориентированные на качество сети, дают средние скорости скачивания на уровне выше 4 Мбит/c, тогда как операторы с другими стратегиями - менее 3 Мбит/c.

Менее ярким цветом показаны показатели задержки. Они сравнимы у всех операторов и находятся на уровне от 26 мс и ниже.

69% тех провайдеров, которые ориентируются на качество услуг сети, уже запустили поддержку смартфонов 5G.

45%. Ближний восток - это регион, который демонстрирует самую высокую долю провайдеров, ориентированных на качество услуг, этот показатель достигает здесь 45%.

И еще раз об общих итогах.

🔹 >1 млрд. Более 1 млрд человек или 15% всех жителей планеты, будут находиться в зоне покрытия хотя бы одной сети 5G на конец 2020 года.

🔹 25%. Такой будет доля общемирового трафика, проходящая через сети FWA, на 2026 год.

🔹 220 млн. Прогнозируемое число подключений к сетям 5G на конец 2020 года, и 3.5 млрд - на конец 2026 года.

🔹 >4x. Аналитики Ericsson увеличили долгосрочный прогноз на рост трафика, обещая, что в 2026 году будет достигнут уровень в 226 экзабайт в месяц, что более, чем в 4 раза больше, чем текущий объем трафика. Такая корректировка понадобилась из-за существенного роста потребления трафика на рынках развивающихся стран, прежде всего, в Индии.

Более подробную информацию можно найти в отчете Ericsson Mobility Report, ноябрь 2020.

Спасибо за внимание!

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Ericsson Mobility Report 5G пятое поколение прогнозы