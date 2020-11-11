5G: Ericsson развернул сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве

11.11.2020, MForum.ru

Ericsson объявила о развертывании в Москве сети 5G с автономной архитектурой (5G Standalone - 5G SA). По утверждению компании, это первая сеть 5G SA в России и, действительно, до сих пор никто другой еще не заявлял о развертывании сетей 5G в конфигурации SA.

Чем отличается 5G SA от "классических" 5G NSA (non standalone) конфигураций?

В конфигурации SA сигнализации 5G не требуется проходить через ядро сети 4G/LTE, вместо этого базовые станции NR подключаются непосредственно к ядру сети нового поколения NGCore.

Благодаря такому подходу, 5G SA обеспечивает снижение сквозной задержки и рост пропускной способности канала от пользователя к сети (UL) относительно сетей 4G и 5G NSA, а также существенным расширением функциональностей сети 5G SA, например, в таких сетях могут быть эффективно реализованы граничные вычисления (edge computing). Что заметно расширяет применимость таких сетей в самых различных отраслях.

Компания Ericsson развернула сеть 5G SA типа e2e, предназначенную для разработки и тестирования сценариев корпоративного и промышленного использования. Сеть развернута на территории Центра 5G инноваций, расположенного в штаб-квартире компании в Москве в БЦ Метрополис.

Задействовано серийное оборудование радиодоступа семейства Ericsson Radio System, способное работать в различных частотных диапазонах, например в 2100 МГц, 1800 МГц и 3500 МГц. В будущем компания обещает также обеспечить поддержку частот миллиметрового диапазона. Сейчас, как известно, переход к коммерческому развертыванию сетей 5G в России сдерживается прежде всего отсутствием регуляторных решений по рефармингу имеющихся у операторов частот для 5G и выделению новых частотных диапазонов, прежде всего, наиболее массово используемого во всем мире диапазона 3500 МГц.

Также в составе решения 5G SA - контейнеризированное решение ядра, также от Ericsson. В сети реализована поддержка технологии динамического перераспределения частотного ресурса (Ericsson Spectrum Sharing). В качестве абонентского оборудования используется тестовый терминал на базе Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

Для чего запущена сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить всем желающим возможность тестирования такой технологии, как 5G SA.

«Для раскрытия потенциала 5G в полном объеме в будущем — преимущества низких задержек, пиковых скоростей передачи данных до 20 Гбит/с, слайсинга — необходимо ориентироваться на автономную архитектуру 5G. Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для развертывания технологий 5G в любых частотных диапазонах, которые уже успешно используются в коммерческих сетях ведущих операторов мира. Специалисты Ericsson обладают уникальным опытом запуска 5G SA в России и готовы оказывать операторам, производителям мобильных устройств и компаниям из разных отраслей квалифицированную поддержку в развертывании новых услуг на базе 5G-сетей с автономной архитектурой», — говорит директор Центра 5G инноваций Ericsson Михаил Филимончик.

Центр 5G инноваций Ericsson в Москве работает с весны 2019 года, объединяя тестовую лабораторию, Академию Ericsson и демо-студию с оборудованием и решениями компании в сфере 5G и IoT. Здесь собраны все актуальные продукты портфолио Ericsson, причем новинки появляются в Москве без отставания от глобальных релизов. Удобству работы с решениями способствует то, что все функциональности Центра доступны удаленно, то есть клиентам не обязательно проводить тесты и пилоты с непосредственными посещением центра. То же касается и образовательных программ, что актуально в связи с пандемией.

Подробнее о Центре 5G инноваций Ericsson в Москве можно прочесть в материалах компании (ниже).

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Пресс-релиз компании Ericsson

Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой (5G SA)

Сеть Ericsson пятого поколения с автономной архитектурой (5G Standalone – 5G SA) развернута в Центре 5G инноваций в Москве.

5G SA — полноценная сеть пятого поколения. Преимущества 5G SA, такие как низкая задержка и высокая скорость соединения, предоставят недоступные ранее возможности цифровизации для различных отраслей.

На базе end-to-end (е2е) 5G SA сети Ericsson сотовые операторы, производители мобильных устройств и компании из разных отраслей cмогут протестировать решения и сценарии использования технологий 5G в различных сферах, включая умный город, промышленность, беспилотный транспорт, телемедицину, сельское хозяйство и виртуальную реальность.

Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) впервые в России развернула е2е-сеть сотовой связи пятого поколения (5G) с автономной архитектурой (SA). Сеть развернута на территории Центра 5G инноваций, расположенного в штаб-квартире компании в Москве в БЦ Метрополис. Сеть построена на оборудовании радиодоступа семейства Ericsson Radio System и новейшем контейнеризированном ядре и поддерживает частотные диапазоны 2100 МГц, 1800 МГц, 3500 МГц, в будущем также появится поддержка миллиметрового диапазона. Сеть готова к тестированиям сценариев использования технологий 5G в различных сферах по мере решения частотного вопроса госрегулятором. В сети реализована поддержка технологии динамического перераспределения частотного ресурса (Ericsson Spectrum Sharing). В качестве абонентского оборудования используется тестовый терминал на базе Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF System.

«Для раскрытия потенциала 5G в полном объеме в будущем — преимущества низких задержек, пиковых скоростей передачи данных до 20 Гбит/с, слайсинга — необходимо ориентироваться на автономную архитектуру 5G. Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для развертывания технологий 5G в любых частотных диапазонах, которые уже успешно используются в коммерческих сетях ведущих операторов мира. Специалисты Ericsson обладают уникальным опытом запуска 5G SA в России и готовы оказывать операторам, производителям мобильных устройств и компаниям из разных отраслей квалифицированную поддержку в развертывании новых услуг на базе 5G-сетей с автономной архитектурой», — говорит директор Центра 5G инноваций Ericsson Михаил Филимончик.

«Это важный шаг для российского рынка с учётом того, что телеком-индустрия уже начинает постепенный переход с NSA на SA архитектуру 5G. Сети 5G SA открывают дорогу абсолютно новым сервисам и сценариям применения. Обеспечение одновременного подключения большого количества устройств IoT и низких задержек сделает возможным массовый запуск индустриальных 5G-сетей, удалённое управление дронами, проведение удалённых операций в медицине и другие инновационные сценарии использования 5G», — отметил директор по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe Inc. Сергей Коробов.

Автономная архитектура сетей 5G — это архитектура, в рамках которой реализовано непосредственное подключение NR базовых станций к ядру сети нового поколения (NGCore). По сравнению с Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA) демонстрирует преимущества в пропускной способности канала от пользователя к сети (UL), сквозной задержке (e2e latency) и граничных вычислениях (edge computing).

Центр 5G инноваций Ericsson в Москве работает с весны 2019 года и объединяет тестовую лабораторию, Академию Ericsson и демо-студию с новейшим оборудованием и решениями компании в сфере 5G и IoT. В лаборатории представлены все актуальные продукты портфолио Ericsson, причем новинки появляются в Москве одновременно с глобальными релизами. Весь функционал Центра доступен удаленно, что обеспечивает полноценную работу и возможность проведения тестов, пилотных проектов и образовательных программ в условиях ограничений, связанных с пандемией.

Ericsson — лидер в области технологий связи пятого поколения. На данный момент у компании подписано 116 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с различными операторами, на оборудовании Ericsson работают 69 коммерческих 5G-сетей на пяти континентах.

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Центр 5G инноваций Ericsson в Москве

Компания Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве весной 2019 года — до запуска сетей 5G в коммерческую эксплуатацию в России. Центр объединяет Тестовую Лабораторию, Академию Ericsson и Демо-студию с новейшим оборудованием и решениями Ericsson в сфере 5G и IoT. Это крупнейший центр 5G-технологий в России и странах СНГ, в котором представлены все актуальные 5G-решения. Кроме того, в Центре развернуты все существующие на данный момент сети современных стандартов связи - GSM, WCDMA, LTE на всех поколениях решений Ericsson, которые актуальны для операторов региона. Центр находится в штаб-квартире компании в Москве в БЦ Метрополис. Директор Центра — Михаил Филимончик.

Компания открыла Центр заблаговременно, до запуска технологий 5G в коммерческую эксплуатацию в России, чтобы обеспечить операторам, производителям мобильных устройств и другим заинтересованным компаниям возможность протестировать и оценить перспективные решения и сценарии использования технологий 5G. Особое внимание уделяется локальной специфике рынка телекоммуникаций России: обеспечение сертификации новейших мировых технологий в сфере 5G-оборудования и программного обеспечения для российского рынка; пилотирование перспективных технологий для российских операторов, таких как частные сети LTE и 5G, совместное использование частотного ресурса (Spectrum sharing), фиксированно-беспроводной доступ (Fixed Wireless Access); тестирование пользовательских 5G-устройств в сети совместно с операторами и производителями. В Лаборатории представлены все актуальные продукты портфолио Ericsson, причем новинки появляются в Москве одновременно с глобальными релизами. Весь функционал Центра доступен удаленно, что обеспечивает полноценную работу и возможность проведения тестов, пилотных проектов и образовательных программ в условиях ограничений, связанных с пандемией.

На территории Лаборатории развернута первая в России сеть 5G SA

С лета 2019 года на территории Лаборатории действует e2e-сеть 5G с неавтономной архитектурой (NSA), в том числе в миллиметровом диапазоне, позволяющем получить пиковые скорости передачи данных, доступные на текущем этапе развития 5G технологий, а с ноября 2020 готова к пилотированию первая в России е2е-сеть сотовой связи пятого поколения (5G) с автономной архитектурой (SA). Сеть развернута на оборудовании радиодоступа семейства

Ericsson Radio System и контейнеризированном ядре. Сети поддерживают технологию динамического перераспределения частотного ресурса (Ericsson Spectrum Sharing).

Автономная архитектура сетей 5G — это архитектура, в рамках которой реализовано непосредственное подключение NR базовых станций к ядру сети нового поколения (NGCore). По сравнению с Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA) демонстрирует преимущества в пропускной способности канала от пользователя к сети (UL), сквозной задержке (e2e latency) и граничных вычислениях (edge computing).

Для реализации всех задач и ожиданий от технологии 5G в России необходима комбинация из трех областей частотных диапазонов:

1) ниже 3 ГГц – для широкого покрытия и умеренной емкости,

2) от 3 до 6 ГГц – для высокой емкости,

3) свыше 26 ГГц – для сценариев со сверхвысокой емкостью и для промышленной автоматизации.

Отсутствие любого из этих частотных компонентов ведет к существенному увеличению сроков и стоимости внедрения сетей пятого поколения, вплоть до практической невозможности решить эту задачу с экономической целесообразностью.

При совместном использовании с технологией динамического распределения частного ресурса (Dynamic Spectrum Sharing) автономная архитектура позволяет использовать LTE-диапазоны для создания необходимого 5G-покрытия. Для раскрытия полного потенциала 5G — сверхнизкие задержки, гибкое управление качеством обслуживания, слайсинг — необходимо с самого начала ориентироваться на автономную архитектуру 5G.

Российские операторы тестируют технологии 5G на сети Лаборатории

В настоящее время при поддержке специалистов Ericsson на базе 5G-сети Центра российские сотовые операторы тестируют различные сценарии использования технологий 5G. В Лаборатории по запросу операторов проводятся тесты 5G-смартфонов и других устройств. Ericsson активно взаимодействует с Qualcomm, Oppo, Xiaomi, Sony и другими производителями. В частности, в Лаборатории специалисты тестируют коммерческий смартфон Motorola с поддержкой 5G NSA, тестовый терминал на базе новейшего Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G

Интерес к современным технологиям построения сетей связи, в том числе 5G, в России постоянно растет. С момента открытия Центра по заказу сотовых операторов и заинтересованных компаний из разных отраслей специалисты Лаборатории провели более 50 демонстраций и пилотов наиболее актуальных продуктов и технологий, в числе которых:

Частные сети (Private Networks) – активно растущее направление для сегмента крупного бизнеса;

Сети 5G с функционалом динамического перераспределения частотного ресурса (Ericsson Spectrum Sharing);

SCEF – система, позволяющая предоставить широкие возможности для разработчиков IoT приложений и стандартизировать использование ресурсов сетей операторов связи; IMS для VoLTE;

BSS нового поколения;

Транспортное оборудование - радиорелейные системы нового поколения (решение MINI-LINK от Ericsson) и др.

Академия Ericsson — центр развития технической компетенции для сотрудников сотовых операторов и студентов

Частью Центра 5G инноваций является Академия Ericsson, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. Во время тренингов сотрудники сотовых операторов выполняют практические упражнения на оборудовании лаборатории, аналогичном тому, которое установлено или планируется к инсталляции в российских сетях мобильной связи.

Также в Центре 5G инноваций проходят совместные проекты для студентов профильных вузов, которые дают уникальную возможность на практике ознакомиться с работой самого современного оборудования Ericsson, развернутого в сетях ведущих операторов России и мира.

Центр 5G инноваций полноценно работает даже в удаленном режиме

Пандемия COVID-19 не отразилась на работе Центра — все возможности Лаборатории доступны удаленно, все новые системы и демонстрации запускаются сразу с расчетом на удаленное интерактивное использование, поэтому специалисты с легкостью подключаются ко всей необходимой инфраструктуре. Количество запросов на тесты, изучение технологий, демонстрации и другие задачи в Лаборатории растет — пандемия показала критическую важность технологий связи для компаний из самых разных отраслей.

Также на базе Центра 5G инноваций сейчас проводятся мероприятия для заказчиков — Ericsson Days, которые раньше проводились в офлайне.

В удаленном формате работает и Академия Ericsson — сотрудники сотовых операторов и студенты подключаются дистанционно к платформе для участия в курсах, при этом практические занятия по-прежнему проводятся на оборудовании Лаборатории с использованием защищенного удаленного подключения.

Кейсы Private Networks по итогам тестов с использованием систем Лаборатории

По результатам проведенных пилотов на оборудовании сети Лаборатории ведущие российские компании приняли решения о развертывании собственных технологических сетей (Private Networks) с поддержкой технологий LTE и возможностью дальнейшего апгрейда до уровня 5G.

В октябре 2020 года на 5G-ready оборудовании Ericsson впервые в России совместно с МТС развернута технологическая сеть (Private LTE) компании «Газпром нефть» для нужд нефтяной промышленности. Сеть развернута на географически распределенных площадках с единым центром управления цифровыми сервисами на основе концепции «граничных вычислений» (edge computing) в диапазонах 1800 МГц и 2600МГц. Сеть действует на месторождении Пальяновское в ХМАО, нефтебазе «Гладкое» в Ленинградской области и промышленной зоне в г. Муравленко в ЯНАО с единым узлом связи в технопарке «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. На площадках организованы сервисы голосовой связи, видеонаблюдения, телеметрии (передачи данных с датчиков на производственных объектах), геопозиционирования (получение информации о местонахождении абонентов, видеокамер и датчиков) и система аудиовизуального помощника с помощью AR-шлема для контроля выполнения технологических работ.

Также на оборудовании Ericsson развернута первая в России промышленная 5G-зона частной сети LTE на территории завода «КамАЗ». Сеть развернута совместно с МТС и предназначена для решения технологических задач. Сеть КамАЗа объединяет различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур — таким образом обеспечивается повышенная безопасность и надежность. На сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, а также обеспечен защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и используется VR/AR-решение для удаленного обучения персонала. Сеть одновременно поддерживает технологии LTE и 5G с возможностью передачи данных на очень высокой скорости. В частности, во время тестирования работы сети максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/сек, а в стандарте 5G — 2 Гбит/сек. Технологии радиодоступа 5G и LTE будут способствовать оптимизации производства и повышению конкурентоспособности продукции КамАЗа.

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теги: 5G пятое поколение Ericsson 5G SA standalone