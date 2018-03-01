MWC2018: Что интересного говорилось на Mobile World Congress. Часть 1

01.03.2018, MForum.ru

Подборка составлена на основе материалов MWC Daily и посвящена теме 5G.

1. США и Китай станут первыми странами, где сети 5G запустят в коммерческую эксплуатацию. Но запускать их будут, как говорится, с разным прицелом - в Северной Америке все начнется с фиксированного беспроводного доступа, тогда как в Китае упор сделают на IoT-услуги для промышленности.

2. Основные пользовательские сценарии 5G: видеостриминг, VR и AR стриминг (виртуальная реальность и дополненная реальность), промышленный IoT, массовый IoT, умные города, подключенные автомобили и так далее.

3. 5G - это прежде всего серьезный выигрыш в эффективности сетей, с себестоимостью предоставления услуг примерно в 1/10 от себестоимости, которая получается на сетях 4G/LTE / Borje Ekholm, гендиректор Ericsson.

4. Комплексные меры по обеспечению безопасности (защищенности) сетей 5G необходимо разработать и внедрить еще на этапе их запуска, чтобы не повторять ошибок, с которыми приходилось сталкиваться после разверывания сетей 2G / 3G / LTE. Важность этого все более очевидно, особенно учитывая планы запуска поверх сетей 5G таких приложений, как подключенные автомобили и удаленная хирургия, для которых защищенность - это критический фактор. / Evolved Intelligence

5. Переход к NVF (виртуализация сетей) является критичным при внедрениях 5G, поскольку обещает возможность модернизации сетевого оборудования при переходе к новым стандартам без необходимости капитальной замены всего оборудования. / Peterson, Boingo

6. Американский регулятор телеком-рынка FCC планирует провести аукцион по продаже частот в диапазоне 28ГГц в ноябре 2018 года. Вскоре после этого планируется проведение аукциона по распределению частот 24ГГц. В FCC также задумываются о возможностях выделения некоторых частот в диапазоне 3.7ГГц и 4.2ГГц для коммерческого использования в частных системах наземной связи. Заодно обещана доработка законодательства в области создания и размещения площадок для оборудования операторов стовой связи вскоре после проведения частотных аукционов.

7. Большие европейские операторы мобильной связи не готовы уплотнять свои сети, что в Rethink Technology Research считают критичным для успеха 5G. Аналитики компании предупреждают, что сети европейских операторов плохо подговлены к таким сценариям использования 5G как промышленное IoT и умные города. Это может привести к отставанию Европы от других передовых стран, таких, как США и Япония.

8. China Mobile планирует начать масштабные испытания 5G в 2q2018 сразу в 17 городах. При этом будет исследоваться 11 типов услуг, включая 4K видеостриминг, мобильную телемедицину и подключенные летающие беспилотники. Китайское правительство требует от операторов запустить сети 5G в комммерческую эксплуатацию до 2020 года. China Mobile планирует задействовать частоты 3.5ГГц для обеспечение покрытия и частоты 4.9ГГц для расширения пропускной способности сети. China Mobile намерена испытать работу mMIMO и слайсинга в условия масштабных сетей, а также другие реально востребованные услуги.

9. Оператор Sprint намеревается быть первым, кто запустит "действительно" мобильные услуги 5G (не спрашивайте, что означает "действительно"). Это означает, что Sprint намеревается первым запустить 5G-NR в 2018 году или что клиентам компании придется ждать 2020 года, когда в 3GPP утвердят стандарт 5G?

В Sprint видят необходимым внедрять использование ИИ для управления работой приложений. Также компания видит много B2B применений сети 5G - от подключения беспроводных сенсоров, которые позволять задействовать даже на удаленных фермах умные системы ирригации до самоуправляемых транспортных средств.

10. МТС и Ericsson откроют в Татарстане совместный исследовательский центр для перспективных разработок 5G и IoT. Неплохо, конечно, но интереснее было бы услышать о планах запуска 5g и IoT в 2019 году. В Москве хотя бы.

Кстати, Ericsson открывает IoT Acceleration центр также, например, в Китае, совместно с China Mobile, он будет сфокусирован на применении 5G для промышленного IoT.

11. Huawei объявил о подписании 45 соглашений 5G MoU с операторами. Первые сети 5G на решении Huawei, как ожидается, будут запущены еще до конца 2018 года.

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