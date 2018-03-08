M&A: Эпопея с атакой на Qualcomm завершилась подписью Трампа

08.03.2018, MForum.ru

Все, кто следил за попытками враждебного поглощения Qualcomm со стороны могущественной Broadcom, могут расслабиться. Сделки не будет - президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, блокирующее продажу Qualcomm на постоянной основе. Соответствующую бумагу подготовили в CFIUS (Комитете по зарубежным инвестициям в США) и Трамп ее уже подписал.

Что же, это были игры инвесторов, которые переместились на политический уровень. CFIUS, в частности, объяснял запрет "подтвержденными угрозами национальной безопасности" в результате поглощения. Согласно указу, все кандидатуры Broadcom на пост члена совета директоров Qualcomm отклонены. Ежегодное собрание акционеров Qualcomm назначено на 23 марта 2018 года.

Qualcomm, как технологический лидер рынка, продолжит успешно на нем работать в привычном формате и далее. Как показала компания на MWC2018, задел для того, чтобы оставаться технологическим лидером у нее есть.

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теги: итоги года

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