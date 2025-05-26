Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне

MForum.ru

Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне

26.05.2025, MForum.ru

Vivo анонсировала смартфон T4 еще в апреле. Однако в сети появилась информация, что производитель работает над версией Ultra, часть спецификаций которой раскрыла свежая утечка.

Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне

Vivo T4


Главным отличием Vivo T4 Ultra от обычного Vivo T4 станет чипсет. По данным Йогеш Брар (@heyitsyogesh) на смену Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, в T4 Ultra придет чип MediaTek: Dimensity 9300 (или какой-то его вариант). В программой части речь идет о FunTouch OS 15 поверх Android 15.

Источник также намекает на 6,67-дюймовый дисплей pOLED с частотой обновления 120 Гц и зарядку мощностью 90 Вт. Немного раскрыты и спецификации камеры: фоточасть Vivo T4 Ultra будет включать в себя основную камеру Sony IMX921 50 МП, а также дополнительную телефотокамеру разрешением 50 МП с перископной оптикой. Возможным временем анонса Vivo T4 Ultra источник назвал начало июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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