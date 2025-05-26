Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне

26.05.2025, MForum.ru

Vivo анонсировала смартфон T4 еще в апреле. Однако в сети появилась информация, что производитель работает над версией Ultra, часть спецификаций которой раскрыла свежая утечка.

Vivo T4

Главным отличием Vivo T4 Ultra от обычного Vivo T4 станет чипсет. По данным Йогеш Брар (@heyitsyogesh) на смену Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, в T4 Ultra придет чип MediaTek: Dimensity 9300 (или какой-то его вариант). В программой части речь идет о FunTouch OS 15 поверх Android 15.

Источник также намекает на 6,67-дюймовый дисплей pOLED с частотой обновления 120 Гц и зарядку мощностью 90 Вт. Немного раскрыты и спецификации камеры: фоточасть Vivo T4 Ultra будет включать в себя основную камеру Sony IMX921 50 МП, а также дополнительную телефотокамеру разрешением 50 МП с перископной оптикой. Возможным временем анонса Vivo T4 Ultra источник назвал начало июня.