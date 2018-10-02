Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту

MForum.ru
02.10.2018,
В компании Qualcomm отмечают рост активности разработчиков и производителей абонентских терминалов. Если еще несколько месяцев назад технология 5G представлялась скорее темой пост-2020 года, то после череды “первых в мире” запусков сетей 5G сейчас все мгновенно сдвинулось на начало 2019 года.
В Qualcomm уверены, что для успешного старта 5G, как массовой коммерчески доступной технологии, экосистема абонентских устройств должна насчитывать от 5 до 15 различных смартфонов и других типов пользовательского оборудования, совместимого с решениями 5-6 основных поставщиков инфраструктурных решений. В Qualcomm уделяют немало внимания вопросам взаимосовместимости, в частности, еще на MWC2018 проверялась работа платформ 5G Qualcomm с решениями Ericsson и Nokia.
Кроме того, Qualcomm уже показывал тестовый терминал 5G в форм-факторе смартфона - устройство собрано на базе модема X50 и “нового процессора” Snapdragon (предположительно 860).
Тестовый терминал Qualcomm 5G, источник фото: mobileworldlive.com
Несколько абонентских устройств на базе соответствующей платформы Qualcomm, с гарантированной совместимостью с решением как минимум двух ведущих поставщиков инфраструктурных решений появятся на рынке уже в 1Q2019-2Q2019. Нет сомнений, что кто-то из вендоров захочет объявить об их доступности еще на MWC2019.
Похоже, что некоторые смартфоны 5G вдобавок удивят нас новыми форм-факторами. Huawei на днях заявил, что его смартфон 5G выйдет с гибким экраном. Теперь вот в LG говорят о том, что их девайс 5G будет "сразу узнаваемым... красивым, сиющим устройством", непохожим на однотипные устройства сегодняшнего дня и совместимым с требованиями 3GPP. Время выхода 5G новинки LG - первая половина 2019 года, так что можно с высокой долей уверенности предположить, что это будет устройство на базе платформы Qualcomm.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: пятое поколение терминалы 5G Quacomm
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G на базе решения Huawei - показ Билайн в Москве. Устройства / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm и Ericsson объявили о звонке в сети 5G в миллиметровом диапазоне / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Китайских телеком-вендоров решили не пускать в 5G в Австралии / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru