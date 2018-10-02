Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту

02.10.2018, MForum.ru

В компании Qualcomm отмечают рост активности разработчиков и производителей абонентских терминалов. Если еще несколько месяцев назад технология 5G представлялась скорее темой пост-2020 года, то после череды “первых в мире” запусков сетей 5G сейчас все мгновенно сдвинулось на начало 2019 года.

В Qualcomm уверены, что для успешного старта 5G, как массовой коммерчески доступной технологии, экосистема абонентских устройств должна насчитывать от 5 до 15 различных смартфонов и других типов пользовательского оборудования, совместимого с решениями 5-6 основных поставщиков инфраструктурных решений. В Qualcomm уделяют немало внимания вопросам взаимосовместимости, в частности, еще на MWC2018 проверялась работа платформ 5G Qualcomm с решениями Ericsson и Nokia.

Кроме того, Qualcomm уже показывал тестовый терминал 5G в форм-факторе смартфона - устройство собрано на базе модема X50 и “нового процессора” Snapdragon (предположительно 860).

Тестовый терминал Qualcomm 5G, источник фото: mobileworldlive.com

Несколько абонентских устройств на базе соответствующей платформы Qualcomm, с гарантированной совместимостью с решением как минимум двух ведущих поставщиков инфраструктурных решений появятся на рынке уже в 1Q2019-2Q2019. Нет сомнений, что кто-то из вендоров захочет объявить об их доступности еще на MWC2019.

Похоже, что некоторые смартфоны 5G вдобавок удивят нас новыми форм-факторами. Huawei на днях заявил, что его смартфон 5G выйдет с гибким экраном. Теперь вот в LG говорят о том, что их девайс 5G будет "сразу узнаваемым... красивым, сиющим устройством", непохожим на однотипные устройства сегодняшнего дня и совместимым с требованиями 3GPP. Время выхода 5G новинки LG - первая половина 2019 года, так что можно с высокой долей уверенности предположить, что это будет устройство на базе платформы Qualcomm.

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теги: пятое поколение терминалы 5G Quacomm

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