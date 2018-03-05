MWC2018: Подводя итоги

MForum.ru

MWC2018: Подводя итоги

05.03.2018, MForum.ru

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Опыт посещения Mobile World Congress на протяжении более, чем десятка лет, позволил мне сделать вывод о том, что поездка на выставку - это возможность за пару дней составить объективную картину основных векторов, которые будут определять развитие отрасли инфокома в ближайшие месяцы и даже годы. Вот и на этот раз было интересно посмотреть, что нам предлагают вендоры, велик ли разрыв их предложений с тем, что показывают операторы на своих стендах.

Qualcomm

Такой разрыв как всегда имеет место, но все же общее направление вполне понятно, инфокомм сейчас будет развиваться прежде всего в направлении 5G и IoT. Если затронуть и другие направления, то это расширение подключенности, виртуализация решений, слайсинг, повышение интеллектуальности сетей и гаджетов, умные города, биометрия, видеостриминг, мобильные финансы, контент, BigData, C-V2X и подключенные автомобили, Industry 4.0 - автоматизация и роботизация, VR/AR, Mobile Connect и RCS.

Первые роли во внедрении всех этих технологий будут играть такие вендоры, как Ericsson и Huawei на стороне инфраструктуры, Qualcomm - на стороне мобильных решений для всевозможных гаджетов и не только. Nokia, MediaTek, ZTE и другие, безусловно, остаются значимыми брендами, но идут в кильватере лидеров рынка.

Ericsson на MWC2018

Основная конкуренция и лавры новаторов будут делить рынки Северной Америки и отдельных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, США, Южная Корея, Япония, Китай. Европа заметно отстает, не готовая инвестировать в быстрое и масштабное внедрение современных технологий. Что, скорее всего, закладывает усугубление европейских проблем в будущем. Ведь инфокомм не зря сравнивают с нервной системой организма, он играет для экономики ту же, если не большую роль. Вклад России в развитие современного инфокомма, как обычно, на нулевом уровне. Вновь будем закупать и эксплуатировать инфраструктуру и устройства зарубежных производителей, благо они не попадают под санкции.

Sony на MWC2018

В потребительской части можно говорить о коммодизации, своего рода застое. Представленные новинки смартфонов не поражают воображения, они хороши, но вау эффекта не дают. Более того, внешняя разница, разница в функционале стала настолько минималистичной, что может интересовать только завзятых "гаджетоманов". Это не удивительно, учитывая что Qualcomm прочно удерживает позиции на рынке поставки мобильных платформ для смартфонов. То есть в разных корпусах стоит зачастую практически одна и та же начинка, которая во многом определяет возможности дизайна этих самых корпусов. Откуда же здесь взяться устройству, которое бы претендовало на "прорыв"?

Qualcomm Snapdragon 845

Особенно это заметно во флагманах - "под капотом" лучших из них стоит одна и также платформа - Snapdragon 845. Поскольку пока что реальных конкурентов этой платформе нет и они не появятся в ближайшие месяцы.

В отношении других направлений. Казалось бы на выставке ничего не поменялось с прошлого года - везде все те же 5G, IoT, ИИ, VR/AR, роботы. Застой?

Никоим образом. Список основных направлений развития отрасли действительно не поменялся с 2017 года. Но меняется отношение к этим понятиям. В значительной степени перечисленные темы перешли из плоскости “говорим о будущем” в плоскость “практические решения”. В частности, еще до конца 2018 года в мире несколько операторов запустят сети 5G в коммерческую эксплуатацию. Некоторые из операторов с первого дня обещают предложить пользователям услуги на базе такой сети, использующие их особенные возможности.
Учитывая, что 5G - это “разрешающая” технология для массового IoT, VR/AR, облачного ИИ, можно быть уверенным, что процесс конвертации из теории в практику запущен и для этих технологий. Ключевым моментом было принятие стандарта 5G NR в декабре 2017 года. Рубикон перейден, 5G станет реальностью до конца 2018 года.

У операторов просто нет выбора. Конкуренцию никто не отменял и ранние запуски 5G - это очевидная возможность укрепить свои рыночные позиции относительно тех конкурентов, которые выберут позицию ожидания, пока передовики будут набивать неизбежные шишки. А для вендоров наступают счастливые времена "сбора камней", сейчас они начнут возмещать расходы на R&D технологических решений 5G.

Для тех, кто дочитал текст - бонус: подборка "все в одном месте" материалов MWC2018

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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