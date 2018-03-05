MWC2018: Подводя итоги

MForum.ru
05.03.2018,
Опыт посещения Mobile World Congress на протяжении более, чем десятка лет, позволил мне сделать вывод о том, что поездка на выставку - это возможность за пару дней составить объективную картину основных векторов, которые будут определять развитие отрасли инфокома в ближайшие месяцы и даже годы. Вот и на этот раз было интересно посмотреть, что нам предлагают вендоры, велик ли разрыв их предложений с тем, что показывают операторы на своих стендах.
Такой разрыв как всегда имеет место, но все же общее направление вполне понятно, инфокомм сейчас будет развиваться прежде всего в направлении 5G и IoT. Если затронуть и другие направления, то это расширение подключенности, виртуализация решений, слайсинг, повышение интеллектуальности сетей и гаджетов, умные города, биометрия, видеостриминг, мобильные финансы, контент, BigData, C-V2X и подключенные автомобили, Industry 4.0 - автоматизация и роботизация, VR/AR, Mobile Connect и RCS.
Первые роли во внедрении всех этих технологий будут играть такие вендоры, как Ericsson и Huawei на стороне инфраструктуры, Qualcomm - на стороне мобильных решений для всевозможных гаджетов и не только. Nokia, MediaTek, ZTE и другие, безусловно, остаются значимыми брендами, но идут в кильватере лидеров рынка.
Основная конкуренция и лавры новаторов будут делить рынки Северной Америки и отдельных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, США, Южная Корея, Япония, Китай. Европа заметно отстает, не готовая инвестировать в быстрое и масштабное внедрение современных технологий. Что, скорее всего, закладывает усугубление европейских проблем в будущем. Ведь инфокомм не зря сравнивают с нервной системой организма, он играет для экономики ту же, если не большую роль. Вклад России в развитие современного инфокомма, как обычно, на нулевом уровне. Вновь будем закупать и эксплуатировать инфраструктуру и устройства зарубежных производителей, благо они не попадают под санкции.
В потребительской части можно говорить о коммодизации, своего рода застое. Представленные новинки смартфонов не поражают воображения, они хороши, но вау эффекта не дают. Более того, внешняя разница, разница в функционале стала настолько минималистичной, что может интересовать только завзятых "гаджетоманов". Это не удивительно, учитывая что Qualcomm прочно удерживает позиции на рынке поставки мобильных платформ для смартфонов. То есть в разных корпусах стоит зачастую практически одна и та же начинка, которая во многом определяет возможности дизайна этих самых корпусов. Откуда же здесь взяться устройству, которое бы претендовало на "прорыв"?
Особенно это заметно во флагманах - "под капотом" лучших из них стоит одна и также платформа - Snapdragon 845. Поскольку пока что реальных конкурентов этой платформе нет и они не появятся в ближайшие месяцы.
В отношении других направлений. Казалось бы на выставке ничего не поменялось с прошлого года - везде все те же 5G, IoT, ИИ, VR/AR, роботы. Застой?
Никоим образом. Список основных направлений развития отрасли действительно не поменялся с 2017 года. Но меняется отношение к этим понятиям. В значительной степени перечисленные темы перешли из плоскости “говорим о будущем” в плоскость “практические решения”. В частности, еще до конца 2018 года в мире несколько операторов запустят сети 5G в коммерческую эксплуатацию. Некоторые из операторов с первого дня обещают предложить пользователям услуги на базе такой сети, использующие их особенные возможности.
Учитывая, что 5G - это “разрешающая” технология для массового IoT, VR/AR, облачного ИИ, можно быть уверенным, что процесс конвертации из теории в практику запущен и для этих технологий. Ключевым моментом было принятие стандарта 5G NR в декабре 2017 года. Рубикон перейден, 5G станет реальностью до конца 2018 года.
У операторов просто нет выбора. Конкуренцию никто не отменял и ранние запуски 5G - это очевидная возможность укрепить свои рыночные позиции относительно тех конкурентов, которые выберут позицию ожидания, пока передовики будут набивать неизбежные шишки. А для вендоров наступают счастливые времена "сбора камней", сейчас они начнут возмещать расходы на R&D технологических решений 5G.
Для тех, кто дочитал текст - бонус: подборка "все в одном месте" материалов MWC2018
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
03.03. [Краткие новости] MWC2018: МТС и Ericsson откроют в Татарстане совместный исследовательский центр для перспективных разработок 5G и IoT / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Ericsson представил сценарии использования новых технологий / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei представляет полную серию комплексных 5G-решений / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei и Telefónica продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием технологии 5G-слайсинга / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Крупнейшие игроки IT-отрасли объединяются в Международную ассоциацию 5G-слайсинга / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: HMD Global выпустит два новых флагмана Nokia в этом году / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus / MForum.ru
02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite представлены официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны LG K-серии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Компоненты: На MWC 2018 представлен MediaTek P60 / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2018: Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили новый дизайн / MForum.ru
26.02. [Новинки] Nokia@MWC2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 8110 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Cat S61 – улучшенный смартфон с тепловизором / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P490S 4G – первый в мире смартфон с 4,95-дюймовым дисплеем 18:9 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru