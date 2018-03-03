MWC2018: МТС и Ericsson откроют в Татарстане совместный исследовательский центр для перспективных разработок 5G и IoT

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MWC2018: МТС и Ericsson откроют в Татарстане совместный исследовательский центр для перспективных разработок 5G и IoT

03.03.2018, MForum.ru

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Барселона, Испания – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и Ericsson (NASDAQ: ERIC), мировой лидер в сфере информационно- коммуникационных технологий, подписали соглашение о создании в Республике Татарстан совместного Центра исследований и разработок для создания и вывода на российский и глобальный рынки инновационных продуктов и решений на основе технологий 5G и IoT.

Ericsson и МТС на MWC2018

Соглашение, подписанное компаниями на международной выставке Mobile World Congress 2018 в рамках их стратегического сотрудничества в сфере 5G, предусматривает создание во втором квартале 2018 года совместного Центра исследований и разработок на базе действующей инфраструктуры МТС в технопарке «Иннополис» в Казани. На первом этапе Центр сконцентрируется на разработке решений «умного города» (smart city) для нужд российских городов.

К работе Центра компании привлекут собственный персонал: разработчиков, инженеров, бизнес- аналитиков и специалистов по развитию бизнеса. МТС предоставит для Центра помещение, мощности дата-центра, сетевую инфраструктуру для проведения тестов, компетенции и ресурсы действующего Центра инноваций и недавно созданной IoT-лаборатории, а Ericsson - облачные и телеком-технологии (Ericsson IoT Accelerator, решения Massive IoT для развития технологии NB-IoT), глобальную экспертизу, а также доступ к экосистеме партнеров, стартапов и университетов, включая консультационную поддержку стартап инкубатора Ericsson Garage и лабораторий Ericsson Business Labs по всему миру.

«МТС готовит свою сеть к внедрению технологий 5G. Для этого мы проводим исследования как силами наших специалистов, так и в партнерстве с ключевыми поставщиками, тестируя новые решения. Сегодня мы подошли к новому этапу технологического сотрудничества с Ericsson. Создание совместного R&D центра заметно ускорит вывод на рынок инновационных продуктов. И мы надеемся, что исследовательская работа обеих компаний позволит вывести наши совместные разработки не только на российский, но и не глобальный рынок. Для этого в МТС есть все необходимые компетенции и опыт создания инновационных продуктов на базе собственного центра инноваций и лаборатории интернета вещей», - отметил вице-президент МТС по административным и правовым вопросам Валерий Шоржин.

«Создание совместного с МТС Центра исследований и разработок в Иннополисе – новый этап нашего стратегического партнерства c МТС в сфере 5G. Ericsson предоставит свои новейшие 5G и IoT технологии, глобальную экспертизу и доступ к мировой экосистеме партнеров и университетов, а также поддержку ведущих лабораторий Ericsson в разных странах мира. Центр в Иннополисе станет важной частью глобальной R&D программы Ericsson по созданию и выводу на российский и международный рынок IoT инноваций», - отметил Президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Сегодня Татарстан – это одна из точек входа на российский рынок для иностранных компаний. Здесь создана инфраструктура мирового уровня. Международные школы, уникальный международный университет информационных технологий, мировые спортивные события, первое место по инвестиционному климату в стране уже три года подряд. У нас даже есть целый Город информационных технологий «Иннополис». Неудивительно, что такие авторитетные крупные компании как Ericsson и МТС выбрали для размещения совместного исследовательского центра именно Республику Татарстан. Так что это трехсторонняя инициатива. У нас в Татарстане этим компаниям будут созданы лучшие условия работы для нового исследовательского центра. Мы создаём эпицентр разработок в сфере информационных технологий», - прокомментировала Талия Минуллина, Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

На начальном этапе обе компании создадут рабочую группу и технологическую инфраструктуру Центра. В сотрудничестве с местными партнерами, университетами и стартапами будет проведен ряд хакатонов и разработаны первичные концепции для проектов «умного города», после чего совместная комиссия МТС и Ericsson определит наиболее перспективные идеи для создания прототипов продуктов. По результатам их тестирования компании выберут наиболее яркие и инновационные решения для практической реализации в 2019 году.

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Обзор MWC2018 можно найти здесь

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