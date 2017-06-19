Аналитика: Ericsson Mobility Report - пояснения и комментарии. Часть 1

MForum.ru

Аналитика: Ericsson Mobility Report - пояснения и комментарии. Часть 1

19.06.2017, MForum.ru

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На днях компания Ericsson представила очередной Ericsson Mobility Report - прогноз аналитиков компании в отношении рынка телекома на ближайшие годы. Вашему вниманию - слайды, пояснения к ним и мои комментарии.

 

В 1q2017 продолжался активный рост числа подключений к сетям мобильной связи в мире. Самый большой абсолютный прирост числа подключений показывали, ожидаемо, рынки Индии и Китая. На третьем месте - объединенный Азиатско-Тихоокеанский регион, не включая Китай и Индию (если включить, то получится, что рост был обусловлен практически только странами АТР - плюс 88 млн подключений за квартал!).

Если смотреть на остальной мир, то очевидно, что реальный рост числа подключений отмечается только в Африке, тогда как на Ближнем Востоке, в Центральной Европе, в Латинской и Северной Америке - рост на порядок меньше - иной раз менее 1 млн в месяц. В Западной Европе и вовсе новых подключений не фиксируется.

Индийские результаты не вызывают удивления - Индия сейчас - это центр мирового роста ВВП. Кроме того, один из операторов Индии, Reliance Jio, чтобы быстро нарастить свою рыночную долю при выходе на конкурентный рынок страны, предложил абонентам бесплатные вызовы и бесплатный дата-трафик. Это вызвало волну интересных маркетинговых предложений и от конкурентов, что и позволило Индии обогнать по числу подключений Китай почти вдвое.

Как можно заметить, Китай подключает абонентов примерно на уровне других стран АТР.

В Ericsson традиционно смело прогнозируют развитие ситуации с подключениями на пятилетку вперед.

9 млрд подключений к сетям мобильной связи (понятно, что имеется в виду число SIM-карт, а не число людей, но не M2M/IoT)

8.3 млрд - это число подключений к broadband (скоростному доступу). Т.е. вполне очевидно, что в Ericsson прогнозируют почти полное отсутствие "звонилок", их заменят смартфонами даже самые бедные потребители. Врочем, нет, не все, 9% продолжат упорствовать во грехе.

Смартфоны будут ответственны за 6.8 млрд подключений, остальные 2.2 млрд придутся на долю других форм-факторов - прежде всего, на планшеты.

6.2 млрд уникальных абонентов означет, что примерно 92% людей на планете будут иметь собственный телефон. Странный прогноз. Для того, чтобы так получилось, мобильные подключения должны получить все старики, все тяжелобольные, все военнослужащие, все сидящие в тюрьмах и психиатрических больницах и все дети, начиная от 4 лет. Это если считать, что "уникальный абонент" - это то же самое, что "уникальный человек". Впрочем, возможно у Ericsson другие прогнозы на рост населения к 2022 году. Так или иначе ясно, что аппараты, обеспечивающие мобильное подключение к интернет будут практически у всех.

Технология 5G, о которой мы так часто слышим сегодня, повсеместной к 2022 году не станет, даже несмотря на планы североамериканских операторов, которые всерьез говорят о намерениях обеспечить покрытием 5G все население страны. Похоже, что остальным 5G придется подождать, несмотря на планы запуска поддержки этой технологии в отдельных точках планеты еще до 2020 года.

А вот LTE продолжит свое стремительное развитие, обеспечив подключение для 4.9 млрд устройств (не считая устройства IoT). Это много, конечно.

Объем трафика в месяц во всем мире в 2022 году прогнозируется на уровне 71 ЭБ - это эксабайты. Здесь можно упрекнуть Ericsson в некорректном употреблении ЭБ, поскольку речь идет об ЭиБ (эксбибайтах), т.е. 2^60, а не о эксабайтах 10^18. Но я упрекать не буду, т.к. эта некорректная запись давно стала общеупотребимой при всей своей некорректности и особо никого не огорчает. Цифра эта все равно в голову не лезет в силу своей огромности.

Ради смеха, приведу оценку из Википедии,- "для исполнения требований закона Яровой российским сотовым операторам придется хранить объём информации около 1,1 эксабайт данных за первые полгода" - и это уже сейчас, что будет к 2022 году и представить сложно.

29 млрд - оценка числа подключенных к сетям мобильной связи устройств IoT - датчиков, беспилотников, "умных домов" и "умных пылесосов". Интернет-подключение понадобится всем, от утюгов до таблеток. Как-то скромно пока выглядит прогнозируемое число IoT-подключений.

Напомню, что проникновение мобильной связи подсчитывают как отношение числа SIM-карт к числу людей в стране или регионе. Показатель 150%, например, означает, что в среднем у каждых двух человек можно обнаружить 3 действующих SIM карты.

На текущий момент среднее проникновение мобильной связи в мире достигло 102%. Учитывая, что в России давно уже рисуют проникновение на уровне 180%, выходит все еще остаются страны, где этот показатель ниже 100%. Да, такие страны безусловно есть, это, прежде всего Африка. Недалеко от нее ушла Индия, хотя в этой стране показатели наконец начали расти высокими темпами.

Российские показатели, похоже, обеспечили лидерские позиции всей центральной и Восточной Европе. Тому есть ряд причин, с реальным проникновением это связано мало.

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Напишите в комменты - интересно ли вам было бы продолжение публикаций, посвященных Ericsson Mobility Report 2017.

© Алексей Бойко, MForum.ru

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