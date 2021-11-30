Конспекты: Юбилейный выпуск Ericsson Mobility Report - заглянем вместе в 2027 год

30.11.2021, MForum.ru

Компания Ericsson представила юбилейный Ericsson Mobility Report (EMR), он выходит вот уже 10 лет подряд. Воспользовавшись этим поводом, аналитики компании предлагают не просто вспомнить, как изменился телеком за прошедшие 10 лет, но также задуматься над тем, чему мы научились и попробовать применить эти знания, задумываясь о дальнейшем развитии отрасли.

Вашему вниманию конспект этого документа, подготовленный Алексеем Бойко, MForum.ru.

Когда в EMR задумываются о том, как будет выглядеть ландшафт телеком-рынка в 2027 году, то полагают, что практически половина всех мобильных абонентов (49%) будут пользоваться услугами сетей 5G. Но чтобы достичь такого показателя, придется постоянно менять подходы к тому, как мы действуем, живем и работаем.

Десять лет Ericsson Mobility Report

В ноябре 2011 года Ericsson выпустил свой первый публичный аналитический отчет - “Маркетинговый отчет о трафике передачи данных и рынке” (Traffic and Market Data Report). Начиная с 2012 года он выходил уже под привычным всем нам названием Ericsson Mobility Report или EMR, как его многие называют в отрасли.

Во вступлении к первому отчету можно было найти занимательную фразу:

“Суммарный трафик смартфонов утроится в 2011 году. К 2016 году на долю пользователей, живущих менее, чем на 1% суши нашей планеты придется около 60% всего мобильного трафика. Мы живем в захватывающие времена”.

Стоит отметить, что с 2011 года в этом плане мало что изменилось, времена по-прежнему “интересные”, как говорят в Китае, а телеком по-прежнему развивается и одновременно изменяется, что делает весьма интересным наблюдение за ним.

За 10 лет в мобильной индустрии произошло множество событий, позитивных и не очень, сформировались и набрали силу различные тренды, от внедрения технологий ИИ до появления частных сетей, от потокового видео до дистанционного автовождения, следить за этим было весьма интересно.

Когда речь идет о прогнозах, всегда интересно, а насколько они сбываются. В случае с EMR нетрудно заглянуть в отчеты прежних лет и сравнить тогдашние прогнозы с оценками, которые были получены по итогам прошедших периодов. На картинке показаны, насколько сбываются прогнозы аналитиков компании.

В первом столбце с цифрами - прогноз на 2016 год, сделанный в 2011 году, во втором - оценки 2016 года.

В третьем столбце с цифрами - прогноз на 2021 год, сделанный в 2015 году, в четвертом - прогнозные итоги 2021 года.

Можно видеть, что аналитики Ericsson обычно оптимистично оценивают потенциал роста числа абонентов мобильной связи, на деле их число растет чуть медленнее - 7.4 млрд вместо 8,4 млрд или 8,1 млрд вместо 9,1 млрд. А вот с прогнозом числа смартфонов аналитики были весьма точны - 6,4 млрд заявлено, 6.3 млрд - достигнуто.

Труднее было разглядеть потенциал 4G. Вместо предсказанных 510 млн подключений, уже в 2016 году их насчитывалось 2 млрд. Но и в отношении 5G аналитикам не хватило оптимизма - вместо спрогнозированных 150 млн пользователей к концу 2021 года ожидается 660 млн.

Можно отметить также, что реальный рост трафика передачи данных всякий раз оказывается выше прогнозируемого, средний трафика на одного пользователя смартфоном в мире на конец 2021 года достигает уже 11,4 ГБ в месяц, а общий мобильный трафик - 65 эксабайт в месяц.

Некоторое представление о том, почему так сложно прогнозировать глобальный рост трафика, дает вот эта картинка. Как видим, три отклонения от плавного ожидаемого снижения темпов роста трафика передачи данных создали действия очень немногих участников рынка, но всякий раз речь идет об очень больших участниках - операторах Северной Америки, Индии и Китая.

Обратимся к новым прогнозам аналитиков EMR.

Прогнозы

5G - технология, которая с нами, здесь и сейчас. Переход на ее использование идет быстрее, чем было с любой из предшествующих технологий сотовой связи.

Число подключений к сетям 5G превзойдет число подключений к сетям 4G/LTE

Согласно прогнозу EMR, на конец 2027 года в мире будет 4.4 млрд подключений к сетям 5G.

Операторы продолжают активно запускать и развивать сети 5G. В мире запущено уже более 180 сетей 5G (данные GSA на октябрь 2021 года).

Количество абонентов 5G в 3q2021 выросло на 98 млн, что позволяет оценить их общемировое количество примерно в 570 млн. На конец года EMR ожидает более 660 млн абонентов 5G. Таким образом, EMR корректирует в сторону увеличения сделанный ранее прогноз, поскольку можно наблюдать значительный спрос на технологию в Китае и в Северной Америке, на что оказало позитивное влияние снижение цен на устройства 5G.

В настоящее время в Северо-Восточной Азии наблюдается самый высокий уровень проникновения абонентов 5G. Также весьма активны страны Северной Америки, страны Персидского залива и Западной Европы. Как прогнозируется, в 2027 году Северная Америка достигнет самого высокого в мире проникновения 5G на уровне 90%.

Рост числа подключений к сетям 5G идет быстрее, чем это было с LTE после запуска этой технологии в 2009 году. В частности, первый миллиард абонентов, как ожидается, будет набран на 2 года быстрее, чем в случае с LTE. Ключевыми факторами успеха 5G стала ранняя готовность абонентских устройств сразу нескольких вендоров, цены на которые снижались быстрее, чем было после появления LTE. Также трудно недооценить существенный вклад Китая, который стал масштабно внедрять 5G на самой ранней стадии. На конец 2027 года, в EMR прогнозируют, что к сетям 5G в мире будет подключено 4.4 млрд абонентов, что будет составлять 49% от всех мобильных подключений в мире. 5G станет доминантной технологией мобильного доступа на условиях подписки к 2027 году.

Количество абонентов сетей 4G/LTE выросло примерно на 48 млн за 3q2021, и по его итогам этой технологией пользуются более 4.6 млрд. Согласно прогнозу аналитиков EMR, количество LTE подключений продолжит расти, достигнув 4.7 млрд по итогам 4q2021, а затем начнется плавное снижение до примерно 3.3 млрд по итогам 2027, поскольку абоненты будут мигрировать на технологию 5G.

Количество подключений к сетям 3G в 3q2021 снизилось в мире на 45 млн, тогда как количество абонентов “только GSM/EDGE” сократилось в течение квартала на 43 млн. Количество абонентов, которые пользуются сетями на основе таких технологий, как CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA и Mobile WiMAX сократилось в мире примерно на 5 млн.

В течение квартала наибольший чистый рост количества подключений к сетям мобильной связи показал Китай (+23 млн), Индонезия (+7 млн) и Гана (+5 млн).

Как видим, сети 5G стремительно набирают абонентов, что наглядно опровергает мнения о том, что это “прежде всего технология для B2B-задач”.

Следующая картинка - наглядная иллюстрация того, что 5G быстрее получила признание рынка, чем было с LTE.

Мобильная передача данных - наиболее востребованная услуга.

На сегодня в мире порядка 8,1 млрд подписок на услуги сетей мобильной связи. В EMR прогнозируют дальнейший рост их количества - примерно до 8,9 млрд на конец 2027 года, из них 92% придется на подписки на услуги мобильной передачи данных. Как ожидается, число уникальных подписчиков на услуги мобильных сетей вырастет с 6 млрд по итогам 3q2021 до 6.7 млрд на конец прогнозируемого периода.

Количество подписок, ассоциированных со смартфонами, продолжит рост. В частности, на конец 2021 года в EMR прогнозируют, что их количество достигнет 6.3 млрд, что соответствует примерно 77% от общего количества покупателей подписок на услуги, пользующихся телефонами или смартфонами. Согласно прогнозу, на конец 2027 года это количество вырастет до 7.7 млрд, а проникновение смартфонов достигнет примерно 86%.

Количество подписчиков на услуги фиксированного ШПД, как ожидается, продолжит расти среднегодовыми темпами в 4% до 2027 года. Здесь важно отметить, что число пользователей услугами фиксированного ШПД как минимум втрое больше, чем число подключений к сетям фиксированного ШПД, поскольку в домохозяйствах принято совместно использовать одно подключение, то же касается и предприятий и точек общественного доступа к интернету. То есть здесь наблюдается ситуация обратная той, что в мобильной беспроводной связи, где как правило число реальных абонентов ниже, чем число подписок на услуги операторов сотовой связи.

Как ожидают в EMR, количество фиксированных беспроводных подключений в период до 2027 года продолжит интенсивный рост со среднегодовыми темпами в 17%.

Количество подключений пользователей мобильными ПК и планшетами, как ожидается, будет расти умеренными темпами, по итогам 2027 года оно достигнет порядка 540 млн.

Значительный объем юбилейного отчета посвящен прогнозу развития 5G в отдельных макро регионах мира. Важно отметить, что в каждом регионе рост подключений к сетями 5G станет мейнстримом.

Интересующихся отдельными макрорегионами, отсылаю к оригиналу отчета. Отмечу, что аналитики EMR уверены, что проникновение мобильный услуг 5G в Северной Америке достигнет 90% в 2027 году. Сравните, например, с 44% в Латинской Америке.

В региональной части отчета отдельная страница посвящена технологии 5G FWA (фиксированного беспроводного ШПД). Не удивительно, ведь на сегодняшний день услуги FWA предоставляют 3 из каждых 4 операторов 5G. В основном по модели best effort, то есть “лучшее качество из достижимого в конкретный момент в конкретном месте”, но также набирает популярность монетизация по модели, где цена подписки основана на достижимой скорости доступа. За последние 6 месяцев число операторов, предоставляющих услуги 5G FWA выросло примерно на 25% с 46 до 57.

Под FWA в EMR понимают подключения, которые обеспечивают первичный ШПД для домохозяйства клиента с использованием мобильной сети с обширным покрытием за счет использования клиентского оборудования - CPE. Такое оборудование может быть различным, например, для установки в помещении клиента, например, на столе или окне, либо для установки вне помещения - на крыше или на стене здания. В подсчет не включаются мобильные роутеры или донглы, которые на основе сигнала сотовой сети формируют для клиента локальное Wi-Fi покрытие. .

Можно отметить, что общее число подключений до конца 2027 года, как ожидается, вырастет втрое, достигнув почти 230 млн, причем почти 110 млн из них будет обеспечивать технология 5G. Cтоит понимать, что число подключений в 3-5 раз меньше, чем число пользователей, так что оценка числа пользователей технологией FWA до конца 2027 года составляет более 800 млн.

Мобильные устройства 5G

Основное, что отмечено в юбилейном отчете EMR, что экосистема терминалов 5G растет и развивается быстрее, чем было с LTE. Разнообразие моделей, которые представлены на рынке или выпуск которых анонсирован, превышает 400. Отгрузки смартфонов с поддержкой 5G продолжает расти, например, в 1H2021 их отгружено на 19% больше, чем за 1H2020. Отмечается риск того, что проблемы с цепочками поставок могут оказать негативное влияние на итоги 2H2021. Мейнстримом для устройств 5G стала поддержка NR и агрегации частот.

Поддержка NR-NR двойной подключенности (NR-DC) с конца 2021 года будет поддерживаться на уровне чипа, так что уже в 2022 году на рынке появятся соответствующие устройства. Терминалы с поддержкой 5G в миллиметровом диапазоне частот перестают быть привилегией только флагманских устройств. Минимальный порог цены на устройства с поддержкой миллиметрового диапазона 5G снизился до примерно $300. Поскольку домен мобильных платформ продолжает расширяться, можно ожидать роста конкуренции производителей с устройствами в этом ценовом сегменте.

В EMR ожидают, что складные экраны (перегибаемые) перестанут быть признаком флагмана и появятся в более демократичных по цене устройствах.

Растущий спрос на абонентские устройства с поддержкой таких форм-факторов как VR, XR и AR приведет к тому, что появятся соответствующие чипы, а затем и абонентские устройства с необходимой функциональностью.

Спрос на широкополосный IoT растет, тогда как на IoT посредством 2G/3G, сокращается

В 2021 году, как ожидают аналитики EMR, спрос на ШПД IoT 4G/5G превысит спрос на услуги IoT через сети 2G/3G, что будет означать, что этот сегмент в перспективе нескольких лет станет крупнейшим сегментом приложений IoT во всем мире.

Широкополосный IoT подразумевает в основном юскейсы, когда беспроводное ШПД покрытие оператора используется для передачи больших объемов данных с низкой задержкой. На конец 2027 года, 40% всех IoT подключений через сети мобильной связи, будут приходиться на широкополосный IoT, в них будут превалировать 4G-подключения. По мере того, как будут появляться новые сети 5G NR на основе имеющихся и вновь выделяемых операторам частот, скорости передачи данных в этом сегменте соответственно вырастут.

Пока что массовые IoT технологии, такие как NB-IoT и Cat-M будут основными для обеспечения подключения посредством сетей сотовой связи большого количества терминальных устройств - несложных, недорогих, с большим временем автономной работы от встроенной батареи, а также со сравнительно небольшим потреблением данных. Хотя пока что эти технологии разворачиваются сравнительно медленно, аналитики EMR уверены, что они окажутся более востребованными, чем технологии беспроводного широкополосного IoT в течение прогнозируемого периода. И, в частности, в 2027 году на них придется 51% от всех IoT-подключений к сетям мобильной связи.

Число IoT устройств, подключенных к сетям 2G и 3G продолжит медленно сокращаться относительно пика, пришедшегося на 2019 год.

В прогнозе рассматривается кейс компании Telia, которая зафиксировала 30% рост числа подключенных IoT-устройств к своим сетям в Северной Европе и странах Балтии в 2021 году, в конспекте я не буду на нем подробно останавливаться.

Объемы трафика данных в сетях мобильной связи по-прежнему стабильно растут

В период с 3q2020 и 3q2021 трафик мобильной передачи данных рос со средней скоростью 42% годовых. Ежеквартальный средний рост составлял порядка 8%. Если говорить об абсолютных значениях, то это ежемесячная добавка в 5.6 ЭБ в месяц. А ведь еще в 2016 году это был полный объем квартального трафика передачи данных. Объем передачи данных в мире в 3q2021 достиг примерно 78 ЭБ.

Вот уже немалый период времени рост объемов передаваемого трафика данных формируется как ростом числа подписок на услуги мобильного ШПД владельцев смартфонов, так и ростом среднего объема потребления данных, приходящегося на абонента, в основном, из-за роста потребления видеоконтента.

На рисунке показан чистый рост и общий объем трафика данных в мире в период с 3q2014 по 3q2021, а также ежегодные процентные изменения объемов передачи данных в сетях мобильной связи.

(В данные не включен трафик DVB-H, Wi-Fi, Mobile WiMAX, но включен трафик VoIP).

Смартфоны и видео - основные драйверы роста мобильного трафика данных

В 2027 году, как ожидают аналитики EMR, сети 5G будут обеспечивать передачи 62% мирового трафика мобильной передачи данных.

Как ожидается, глобальный мобильный трафик, не включая трафик FWA, как ожидается, достигнет 65 ЭБ в месяц на конец 2021 года. Ожидается дальнейший рост в 4.4 раза до уровня 288 ЭБ в месяц на конец 2027 года. С учетом трафика FWA, можно ожидать роста объемов ежемесячного трафика в сетях мобильной связи примерно до 80 ЭБ в месяц на конец 2021 года и до 370 ЭБ в месяц на конец 2027 года.

Ежемесячный уровень пользования мобильной передачей данных на 1 смартфон достигнет 11,4 ГБ на конец 2021 года и, как прогнозируют аналитики EMR, достигнет 41 ГБ на конец 2027 года.

Смартфоны продолжат оставаться в центре усилий по разработке новых технологий, поскольку именно они генерят наибольшие объемы передаваемых данных - на сегодня, до 97%, причем в прогнозируемом периоде этот показатель еще вырастет.

В настоящее время, на видео трафик приходится порядка 69% всего мобильного трафика передачи данных, согласно прогнозу, к концу 2027 года этот показатель вырастет до 79%.

Рынки, где операторы поспешили с запуском 5G, как ожидается, будут лидировать по части роста потребляемого абонентами трафика в течение всего периода прогноза. К 2027 году, аналитики EMR предполагают, что на долю сетей 5G будет приходиться порядка 62% всего трафика мобильной передачи данных.

В различных регионах мира можно будет наблюдать значительную разницу в объемах потребления данных, зависящую от динамичности развития местных рынков. В целом в мире на показатель объема передачи данных на смартфон будет влиять 3 основных фактора:

расширение возможностей терминала;

рост популярности контента с высокими объемами данных;

рост потребления данных из-за улучшения качества работы сетей мобильной связи.

Крупнейшие регионы мира могут вносить заметный вклад в общую картину. Например, в Индии в 2027 году может быть достигнут уровень в 1,2 млрд подключенных к сетям сотовой связи смартфонов. Несмотря на рост потребления мобильных данных из-за “ковидных” ограничений, сети работают стабильно, а средний трафик вырос до 18,4 ГБ на смартфон в месяц в 2021 году. В 2020 году этот показатель составил 16,1 ГБ. Согласно прогнозу, в 2027 году трафик на смартфон вырастет до 50 ГБ в месяц. Суммарный трафик мобильной передачи данных в Индии вырос с 9,4 ЭБ в месяц в 2020 году до 12 ЭБ в 2021 году и, согласно прогнозу, вырастет более, чем в 4 раза, чтобы достичь 49 ЭБ в месяц в 2027 году.

Прогнозы роста потребления трафика на смартфон в месяц по отдельным укрупненным регионам можно найти в отчете (с.21). Опять же чемпионом к 2027 году аналитики Ericsson ожидают увидеть Северную Америку, а на втором месте - Западную Европу.

Продолжается активное строительство покрытия 5G в мире

В странах, где сети 5G уже запущены, как правило, идет активное наращивание площади их покрытия. Как ожидается, в 2027 году в зоне покрытия сетей 5G будет проживать более 75% населения планеты. На конец 2021 года этот показатель оценивается в более, чем 2 млрд.

Начиная со страницы 23, в отчет включены 4 статьи компании Ericsson, которые должны пояснить, как можно сделать сети мобильной связи более быстрыми, более устойчивыми и какой вклад они могут внести в восстановление экономики.

Первая статья рассказывает о том, как тайваньский оператор FET с помощью создания мощной сетевой инфраструктуры 5G заложил фундамент для развития цифрового будущего страны.

Вторая статья обобщает опыт развертывания сети 5G саудовского оператора stc.

Третья публикация - исследование Smartphone Lab, которое демонстрирует, что веб-браузинг более требователен к качеству даунлинка, чем даже просмотр видео со стриминговых платформ, и поясняет, что это означает для сервис провайдеров.

Трафик в сетях мобильной передачи данных за последние 10 лет вырос в 287 раз. Как сервис провайдеры могут поддерживать устойчивую работу своих сетей, если рост настолько интенсивен?

Рекомендую интересующихся ознакомиться с этими статьями самостоятельно на сайте Ericsson, а мой конспект на этом завершен, спасибо за внимание!

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