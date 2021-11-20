Локализация производства: Глобальные вендоры готовятся к локализации производства в России

MForum.ru

Локализация производства: Глобальные вендоры готовятся к локализации производства в России

20.11.2021, MForum.ru

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CNews со ссылкой на Интерфакс сообщает, что Nokia находится на финишной прямой подготовки к началу локализации производства базовых станций сотовой связи на территории России. Вендор готовится к подписанию соответствующего соглашения с Минцифры. Нет сомнений и в том, что аналогичные переговоры ведут, как минимум, Huawei и Ericsson, а может быть и ZTE.

 

 

Интерес к локализации у зарубежных вендоров безусловно вынужденный, он объясняется регулированием. В России принят запрет с января 2023 года на установку на сетях LTE оборудования, произведенного за ее пределами.

Чтобы продолжить продавать в России свое оборудование, вендоры должны будут наладить в России хотя бы сборку своих решений. Но здесь есть, минимум, два подводных камня.

Во-первых, такие производства, чтобы быть рентабельными, должны выпускать больше оборудования, чем требует российский рынок. Вот только есть ли на сегодня рынки, готовые потреблять телеком-оборудование "сделано в России"?

Во-вторых, если "вчера" был принят запрет на использование зарубежного оборудования, произведенного за рубежом, то кто может гарантировать, что в дальнейшем не будет принят запрет на применение зарубежного оборудования, произведенного в России? Например, с момента, когда российские производители (желательно государственного разлива) сумеют сделать хоть что-то более-менее похожее на современные LTE-решения? Успеют ли до этого окупиться все эти "локализации" западных вендоров - вопрос открытый.

Забавно, что ситуация повторяется.

Nokia еще в 2011 году создавала совместное предприятие НПФ Микран и Nokia Siemens Networks - ООО "Центр беспроводных технологий". Планировалось собрать 10 тысяч базовых станций до конца 2012 года. Выпускать собирались базовые станции LTE, включая системные модули, радиомодули и узлы для сетей LTE. Сборка предполагалась "на оборудовании NSN, с использованием технологий и ноу-хау NSN". Даже что-то собирали какое-то время.

Nokia была не одинока в этих попытках, в тот же период времени Ростехнологии и Alcatel-Lucent также создавали совместное предприятие, тоже шла речь о "локализации производства".

Все эти проекты, конечно же вскоре умерли на российской почве, плохо приспособленной к сотрудничеству с зарубежными компаниями.

Но, похоже, вендоры обладают короткой памятью, игнорировать российский рынок им не хочется и они вновь готовы к авантюрам типа "локализации" даже зная, что Ростех будет всячески лоббировать свои разработки решений LTE/5G, даже если они будут существенно уступать в качестве зарубежным решениям.

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теги: телеком локализация производства Nokia отечественное производство

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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