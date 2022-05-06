Микроэлектроника: Индия все ближе к развертыванию локального производства микросхем

MForum.ru
06.05.2022,
Попытки Индии найти партнера для создания создания в стране полупроводникового производства, наконец, увенчались успехом.
В Индии в южной Карнатаке г.Майсур собирается строить завод совместное предприятие ISMC, созданное израильской Tower Semiconductor (технологии) и арабским венчурным фондом Next Orbit Ventures (деньги). Оценка стоимости проекта - $3 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Здесь планируют наладить производство аналоговых микросхем с проектными нормами 65нм. Под проект выделена площадка 61 га. Планируемый штат фабрики — 1500 человек, еще около 10 тыс. рабочих мест получат работу в инфраструктурных компаниях «вокруг» фабрики.
Также известно о планах Intel приобрести Tower Semiconductor.
Еще более крупный совместный проект в Индии в области электроники - индийской группы Vedanta и компании Elest, мы его уже обсуждали на днях. В рамках этого проекта планируется производить полупроводниковые компоненты и дисплеи. Место для его строительства пока не выбрано, общий бюджет может превысить $20 млрд.
Скорее всего, таких проектов будет больше, в частности, индийские чиновники ведут переговоры также с Foxconn и с IGSS Ventures. Индия ставит перед собой цель стать «ключевым участником глобального рынка производства чипов».
Правительство Индии обещает тем, кто решится строить в стране свое производство, субсидирование существенной части расходов на развертывание. И если еще в 2021 году казалось, что этого недостаточно, чтобы привлечь желающих на рынок страны, то сегодня мы видим, что число проектов начало расти. Планы у Индии вполне реализуемые, если в 2020 году оборот рынка полупроводников в Индии составлял $15 млрд, то к 2026 году он достигнет $63 млрд.
У индусов уже есть неплохой опыт создания собственной сборки смартфонов, значительный объем продаваемых в стране смартфонов собран в стране. Есть также опыт разработки собственного решения 5G, включая радиочасть. Так что вполне вероятно, что и производство микросхем здесь также освоят с участием зарубежных партнеров. Вопрос лишь в том, каким технологическим уровнем будут ограничены индийские производственные мощности? Решать это будут, вероятно, в США. Пока что детальной информации по этой теме видеть не приходилось.
Даст ли появление полупроводниковых производств в Индии шансы для размещения там российских заказов? Не исключено, но следует понимать, что до запуска такого производства пройдет еще несколько лет, так что сиюминутные санкционные проблемы российских производителей электроники это решить не поможет.
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теги: мировой рынок полупроводников Индия локализация производства тренды
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