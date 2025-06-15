Микроэлектроника: Индия намеревается остановить экспорт РЗЭ в Японию

MForum.ru
15.06.2025,
Страны не ссорились, просто «такая корова нужна самому». Минторг Индии попросил государственную горнодобывающую компанию IREL приостановить 13-летнее соглашение об экспорте РЗЭ в Японию, чтобы удовлетворить внутренние потребности Индии. Об этом сообщает Reuters.
IREL также будет развивать индийские мощности по переработке РЗЭ. Сейчас в этой сфере доминирует Китай, который ограничил экспорт РЗЭ с апреля 2025 года.
Компания должна будет ограничить, прежде всего, экспорт неодима, ключевого материала для современных электродвигателей.
IREL с 2012 года поставляла РЗЭ японскому торговому дому Toyotsu Rare Earths India, подразделению японского торгового дома Toyota Tsusho, который перерабатывает их для отправки в Японию, где они используются для производства магнитов.
В 2024 году Toyotsu отправила в Японию более 1000 метрических тонн РЗЭ, треть от 2900 добытых IREL, хотя Япония в основном полагается на Китай в плане поставок РЗЭ.
IREL не сможет мгновенно перестать поставки в Японию, поскольку речь идет о межправительственном соглашении. Но, очевидно, сейчас многие страны пересматривают значимость РЗЭ, как стратегических материалов и не удивительно, что Индия задумалась о расторжении договоренностей с Японией.
По разведанным запасом РЗЭ Индия занимает 5-е место в мире с 6.9 млн тонн, но в стране не занимались собственным производством неодимовых магнитов, покупая их за рубежом, в основном, в Китае.
За год по март 2025 года Индия импортировала 53 738 тонн редкоземельных магнитов, которые применяются в автомобилях, ветроэнергетике, медицинских приборах и в других промышленных товарах.
Добыча РЗЭ ограничена госкомпанией IREL, которая обеспечивает Министерству атомной энергетики Индии материалы для проектов в области атомной энергетики и оборонных приложений.
В Индии почти отсутствуют широкомасштабные технологии и инфраструктура для добычи РЗЭ, а развитие любой коммерчески жизнеспособной внутренней цепочки поставок потребуются годы.
У IREL есть завод по извлечению РЗЭ в штате Одиша и перерабатывающее предприятие в штате Керала. Компания планирует произвести 450 метрических тонн извлеченного неодима за год до марта 2026 года с планами удвоения производства к 2030 году. Компания также ищет партнера для производства редкоземельных магнитов для автопрома и фармацевтики.
В Индии задумались о планах стимулирования компаний с тем, чтобы они создавали предприятия по переработке РЗЭ и производству магнитов для удовлетворения местного спроса.
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теги: стратегически важные металлы неодим Индия Япония химия микроэлектроника
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