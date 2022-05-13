Микроэлектроника: Германия наращивает усилия по привлечению производителей микроэлектроники

13.05.2022, MForum.ru

Правительство Германии ищет возможности привлечения в страну производителей микросхем. Выделено 14 млрд евро ($14,7 млрд) для финансовой поддержки этого процесса, что явно отражает растущее понимание серьезности проблем глобальных цепочек поставки полупроводников. Об этом рассказывает TheRegister.

Этот шаг следует за принятием Еврокомиссией в 2022 году Европейского закона о микросхемах, а также решением Intel о строительстве нового производственного предприятия в Германии.

Заявление о господдержке на сумму вплоть до 14 млрд евро, как сообщает Reuters, было сделано вице-канцлером Германии и федеральным министром экономики Робертом Хабеком на деловом мероприятии в Ганновере.

Он, в частности, сослался на глобальный кризис нехватки микросхем, который создает проблемы для множества отраслей, включая автомобильный сектор и производство ИТ-решений. Полупроводники играют растущее значение в мировой экономике, обеспечение их поставок стало проблемой для политических лидеров всего мира.

В феврале 2022 Еврокомиссия обнародовала Закон о микросхемах, в котором предлагается ряд инициатив, призванных стимулировать исследования и разработки в области полупроводников в ЕС, а также создание новых производственных мощность, чтобы снизить зависимость Европы от поставок микросхем из таких стран, как Китай.

Конкретные инициативы начнутся с первоначальных инвестиций в размере $11 млрд евро ($11,6 млрд), которые в дальнейшем, как ожидается, вырастут более, чем до $43 млрд евро ($45 млрд долларов) государственных и частных инвестиций к 2030 году.

«В краткосрочной перспективе это повысит нашу устойчивость к будущим кризисам, поскольку позволит нам предвидеть и избегать сбоев в цепочке поставок. А в среднесрочной перспективе это поможет сделать Европу промышленным лидером в этой стратегической отрасли, — заявила Урсула фон дер Ляйен, президент ЕС. США также пытаются наращивать государственные инвестиции в микроэлектронику и производство полупроводников. Для этого был разработан закон US Chips, который после подписания законодательного акта, ожидающееся в 2022 году, разблокирует доступ к $52 млрд, которые можно будет использовать в том числе для расширения производства полупроводников в США.

Индия также надеется поучаствовать в этом празднике деглобализации и, как сообщается, пытается убедить Intel и тайваньского производителя микросхем TSMC, построить производственные мощности в Индии в рамках плана субсидий в размере $10 млрд, которые можно будет использовать для покрытия до половины стоимости создания нового микроэлектронного производства.

Intel уже выбрала место в Германии для строительства нового крупного предприятия по производству микросхем, им станет Магдебург. Гендиректор Пэт Гелсингер ранее заявлял, что компания готова вложить до 80 млрд евро ($84,6 млрд) в новые предприятия по производству полупроводников в Европе в рамках намерения укрепить свои позиции в Топ-3 производителей микросхем в мире.

Согласно прогнозам Garther, несмотря на нехватку чипов и проблемы с цепочками поставок, мировой рынок полупроводников достигнет $676 млрд по итогам 2022 года, что на +13,6% больше, чем в 2021 году.

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теги: микроэлектроника Германия тренды локализация производства микросхем