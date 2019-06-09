Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 9. Заключение. Чрезмерность регулирования. Отечественное производство

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Леонид Осипов, зам. начальника экспертного управления Администрация президента РФ. Хотелось бы прокомментировать, надеюсь, вас порадую. Абсолютно каждый из выступающих так или иначе затронул тему регуляторики. Хорошая новость состоит в том, что как раз на той площадке о которой здесь говорилось, на АНО "Цифровая экономика", есть специальная рабочая группа, которая занимается проблемами регуляторики, которую интересует мнение бизнеса. Эту группу возглавляет коллега из отрасли телекома. Призываю участвовать. Мы можем и чаще созывать наблюдательный совет по теме регуляторики, пожалуйста, консолидируйте мнение коллег из телекома. Будем рассматривать, даже отдельным вопросом, как по телекому, так и по цифре в целом. Ближайший набсовет, думаю, этому посветим.

Ведущий: Я бы так подытожил эту дискуссию. Очевидно, что телеком вышел за пределы отрасли, начал конкурировать с банками, с интернет-компаниями. Это требует изменений в регулировании, поскольку требуется выравнивания условий игры для всех игроков. Много было сказано про 5G, которое обязательно будет и сделает наше общество умным и цифровым. Спасибо за веру в телеком, что он сможет адаптироваться и сможет предлагать не только телеком-услуги, но и новые цифровые услуги. Очевидно, что это звучало в речах всех операторов.

Сергей Эмдин: Стоило бы еще добавить, что Big Data это реально новая нефть, и что ни одно разумное государство не сможет в ближайшее время запретить работы в этой области. Ни один рачительный хозяин не может заявить, что ему это не нужно. Это эффективность инвестиций, это развитие страны. Это выполнение нацпроектов. Все будет делаться гораздо лучше, если мы будем пользоваться этой технологией.

Василь Лацанич: Мы вчера обсуждали забавную аналогию. Давайте представим, что мы построили удобную современную квартиру в городе. Но, как каждый нормальный человек, вы опасаетесь того, что в нее заберутся воры. Как защитить квартиру максимально? Очень просто. Заварить большими железными щитами окна и двери, заложить бетонными блоками подходы. Чтобы точно нельзя было никому войти и выйти. Тогда квартира точно будет в сохранности. Но вы не будете в ней жить. Это история о Big Data и о протекционизме в бигдата.

Ведущий: Это мне напоминает немного iPhone обвязанный ржавой цепью. Совершенно безопасно, но некрасиво и нефункционально.

Вопрос из зала: Сегодня много говорилось о развитии сетей 5G. Запускаются тестовые сети на базе Huawei, Ericsson, других вендоров. При этом правительство говорит о том, что сети 5G нужно строить на базе отечественного оборудования. Хотелось бы здесь понять, есть ли какая-то золотая середина. Ведь если всерьез говорить о запуске сетей 5G на российском оборудовании, то, минимум, мы получим сети 5G в этом случае к 2030 году.

Василь Лацанич: Все очень просто. Вопрос надуманный. Мы - бизнес, мы обязаны быть эффективными, мы обязаны выбирать лучшие решения для наших клиентов. Если будет задача построить сеть завтра, мы обязаны взять все доступные варианты, найти лучший, приобрести его и запустить. Нам не важно, какие бренды на коробках, нам важны характеристики оборудования и цены, прежде всего. У нас нет политической или иной воли, только экономика и техника. Важна также скорость запуска сети на выбранном решении.

Сергей Эмдин: Полностью разделяю позицию, что продукция должна быть конкурентоспособной. При этом есть и государственная политика. Которая сейчас придерживается импортзамещения. В частности, мы очень заинтересованы в поддержке отечественного производителя радиооборудования. И открыты для сотрудничества с коллегами из других стран, при условии локализации их производства в России. Для этого создаются все условия. И налоговые послабления, и площадки готовы выделять.

Если объемы нашего рынка не позволяют выпускать продукты, конкурентоспособные по цене с международными аналогами, значит государство должно здесь помогать, чтобы опустить цену до конкурентоспособной. В программу "Цифровая экономика" заложены и для этого средства. По качеству решений и вовсе вопросов нет - оборудование должно отвечать требованиям, которые операторы выставляют.

Леонид Осипов, зам. начальника экспертного управления Администрация президента РФ: Приведу пример из другой отрасли. 10-15 лет тому назад аналогичный вопрос стоял перед российской автомобильной отраслью. Наши технологии к тому времени безнадежно устарели или их просто не было, с другой стороны, хотелось, чтобы отрасль в России все же существовала. Поскольку это и рабочие места, и налоги и т.п. Ответом стало приглашение в страну иностранных производителей и локализация производства. Естественно это происходит не за ночь и не за месяц. Должна быть долгосрочная программа, создающая мотивации для производителей прийти в РФ и постепенно локализовать здесь производство. Это единственный правильный путь, когда мы в России получим достойное оборудование по нормальной цене и соответствующего качества. Абсолютно не верю в то, что можно изобрести велосипед конкретно для одной страны с населением в 140 млн человек. Это, к сожалению, не тот масштаб. Нам бы может этого и хотелось бы, но если производить полностью свои базовые станции, они будут стоить в 2-3 раза дороже.

Ведущая: Евгений, хотите что-то добавить?

Евгений Кисляков, зам. министра цифрового развития. Леонид комплексно ответил на этот вопрос. В Федеральном проекте по цифровым технологиям есть соответствующая дорожная карта и в ней предусмотрен целый набор мероприятий по части оборудования для сетей 5G. И в нашем понимании коллеги должны быть непосредственными участниками разработки этой дорожной карты.

Мы действительно сейчас призываем всех наших коллег и партнеров! Были встречи с коллегами из Huawei и Ericsson, предлагали им более системно задуматься о локализации своего производства на территории РФ. В ближайшее время будет согласована позиция между Минсвязью и Минпромом. Для реализации этой задачи будем формировать какие-то преференции, чтобы локализованное оборудование имело какие-то налоговые или иные льготы. То есть сейчас идет формирование какой-то госполитики. Призываем коллег к этому нашему посылу еще раз прислушаться. Мы договорились о формировании рабочей группы, которая будет детально прорабатывать вопросы локализации.

Алексей Корня, президент МТС. Правильные вещи говорят Сергей, Леонид, другие коллеги. Как ответственный руководитель крупного российского бизнеса считаю, что это правильное направление движения. Хорошо, что есть концепт поддержки и развития производства у нас в стране. Но давайте не будем забывать, что когда в автопроме создавалась идея локализации, никто не запрещал ездить на мерседесах и других иностранных автомобилях. В ход шли другие методы, в частности, удешевляли произведенную в России продукцию и т.п.

Необходим целый комплекс мер для поддержки производства телеком-оборудования, необходимо конкурентоспособное оборудование. Но при этом важно не потерять в качестве нашей инфраструктуры, поскольку мы точно не хотим поддержать отечественную электронику ценой потери качества инфраструктуры. Если будет некачественная инфраструктура, то с учетом ее влияния на экономику, мы можем потерять еще больше, чем приобретая зарубежное оборудование. Здесь важно соблюсти баланс.

Роман Шередин, зам.руководителя Россвязи: Наше агентство занимается организацией систем подтверждения соответствия средств связи. Мы немного изнутри понимаем ситуацию. Я в заданном вопросе услышал некий скепсис, что пока мы своего российского дождемся, технологии уйдут вперед. Хотел бы вам сказать, что на сегодня уже есть российские производители в разных категориях, которые на самом деле являются достойными конкурентами. И если мы говорим о программных продуктах и о специализированных решениях для операторов связи, это компании Питер-Сервис, Беркут, Протей. Они известны, выпускают конкурентоспособные решения. Если говорить об оборудовании для сетей передачи данных, это Элтек и другие. Их решения имеют спрос в том числе за рубежом. Простой пример - Саранский кабельный завод, выпускающий оптоволоконные системы, единственный на пространстве ЕАЭС выпускает оптоволокно. Кабель, выпущенный на этом заводе, поставлялся даже в Китай.

(АБ: На этом встреча завершилась, а с ней и мой конспект)

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G регулирование пятое поколение