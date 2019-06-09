Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 3. Андрей Канцуров, Частоты для 5G

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Ведущий: Ясно, что не будет у нас цифровой экономики, если мы будем по 5G отставать от других стран. Соответственно к Андрею Канцурову вопрос о ситуации с частотами 5G.

Андрей Канцуров, депаратамент госполитики в сфере связи, Минкомсвязи: В 2018 году Министерством была проведена работа, была разработана проект-концепция плана построения сетей 5G в которой заложены основные принципы построения сетей 5G. Определено много вопросов использования частотного спектра. Определены диапазоны, которые наиболее приоритетны для использования сетями 5G. Концепция разработана в целях реализации ключевых показателей программы "Цифровая экономика". Позволю себе их озвучить.

Это реализация пяти пилотных проектов 5G до конца 2020 года. Создание условий для развертывания сетей 5G не менее, чем 10 городов-миллионников к концу 2021 года. Внедрение сетей 5G не менее, чем в пяти отраслях экономики к 2024 году. Концепция серьезно и горячо обсуждалась на различных площадках. В рабочей группе, в Центре компетенции, с Министерством обороны, с ФСБ, с ФСО. Также были подключены к обсуждению Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба.

Открытыми, остро дискуссионными вопросами остались следующие.

Во-первых, вопрос, связанный с выбором оптимального сценария построения сетей 5G. Мы знаем, что с точки зрения использования частотного ресурса, у нас есть пул частот ниже 6 ГГц, который является предпочтительным для организации покрытия. Также у нас есть пул частот выше 6 ГГц, оптимальный для предоставления точечных услуг.

Учитывая, что в результате проведенного исследовательской организацией анализа мы видим, что в диапазоне ниже 6 ГГц из-за того, что очень мало спектра, для эффективного построения сетей 5G нужен непрерывный участок, не менее 50 МГц на оператора. Здесь очень тяжелая ситуация со спектром. Поэтому концепцией предлагается в частотах ниже 6 ГГц использовать некое объединение операторов в виде консорциума для того, чтобы объединить усилия, предотвратить фрагментацию спектра. Использовать совместно уже имеющуюся инфраструктуру. Мы видим что сети 5G начнут строиться на базе уже имеющихся сетей 4G/LTE. Поэтому в концепции предлагается на частотах ниже 6 ГГц идти именно по такому пути.

Второй дискуссионный вопрос связан, конечно, с наличием частотного ресурса и необходимостью проведения широкомасштабной конверсии. Что касается конверсии, то в 2019 году мы начинаем очень серьезную исследовательскую работу проводить. В результате этой работы мы хотим выбрать частоты, получить ответ на вопросы, как проводить конверсию в этих частотах. Получить ответ на вопросы, насколько эффективной будет конверсия в этих частотных диапазонах.

В работу включается очень широкий спектр диапазонов. Мы ожидаем, конечно, совместно с силовыми ведомствами, к концу 2019 года получить результат.

Третий вопрос, который остался, это, конечно, импортзамещение. Мы понимаем, что есть проблема отсутствия отечественного оборудования 5G. Это серьезная проблема. Нам нужно как-то стимулировать производителей, это вопрос уже ближе к Минпрому. И, тем не менее, эта проблема тоже существует.

В настоящее время Концепция внесена в правительственную комиссию по цифровому развитию, и дальнейшая дискуссия по этим вопросам, думаю, будет происходить там. Но я хочу присоединиться к уже звучавшему призыву: уважаемые господа, нам нужно найти единое решение на пути решения данных вопросов, поскольку если решений не будет, нам с вами будет сложно выполнить те задачи и в те сроки, которые нам с вами установил президент страны.

Как у нас сейчас осуществляется выделение частот для 5G? Пока что для использования сетями 5G частоты в РФ не выделены. В декабре была комиссия ГКРЧ, произошло выделение частот для целей радиочастотного планирования, проведения пилотных проектов. Сейчас это частотное планирование как раз и происходит. Мы ждем результатов. На данном этапе конкретные частотные планы проходят согласование силовых ведомств.

В июле, по окончанию частотного планирования, мы ожидаем, что будут приняты решения по конкретному выделению частот для 5G для конкретных пилотных зон. И мы надеемся, что после этого начнется активное строительство и исследование пилотных зон 5G.

Ведущая: конкретный вопрос - будет ли на этом заседании ГКРЧ обсуждаться вопрос выделения частотного диапазона 3.4-3.8 ГГц?

Андрей Канцуров: Это наиболее проблемный диапазон с точки зрения конверсии частот и его занятости РЭС различного назначения, особенно РЭС силового назначения. Мы несколько раз поднимали вопрос о включении этого диапазона в пилотные проекты, но к сожалению, пока что неудачно. В любом случае, этот диапазон входит в работу по плану конверсии. Вопрос будет исследован в этой работе. И если экономическая эффективность будет показана положительно, то наверное все-таки этот диапазон после проведения конверсии будет рассматриваться как диапазон для использования системами 5G.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G пятое поколение частоты