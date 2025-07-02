Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL

MForum.ru
02.07.2025,
Ожидается, что Google представит серию Pixel 10 в следующем месяце. Производитель пока не раскрывает никаких подробностей о линейке, но просочившиеся в марте CAD-рендеры показали, как будут выглядеть смартфоны серии Pixel 10. Теперь тот же источник опубликовал технические характеристики Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.
Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL построены на базе Tensor G5 SoC и оснащены одинаковым набором камер - основной на 50 Мп, сверхширокоугольной на 48 Мп, телеобъективной на 48 Мп и селфи на 42 Мп. Интересно, что как сверхширокоугольный, так и телеобъектив поддерживают макросъемку, однако фокусное расстояние первого составляет 2 см, в то время как у второго оно может достигать 10 см.
Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL получат по 16 ГБ оперативной памяти на борту, но варианты встроенной памяти будут отличаться. Pro будет доступен в вариантах на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, в то время как модель XL не получит 128-гигабайтной памяти.
Емкость АКБ Pixel 10 Pro составит 4 870 мАч, смартфон будет поддерживать быструю зарядку 29 Вт по проводу и 15 Вт без проводов (Oi2). Pixel 10 Pro XL оснастят АКБ емкость 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки 39 Вт и беспроводной 15 Вт.
В качестве возможной даты анонса называют 20 августа, когда Google может представить не только эти устройства, но и Pixel 10 Pro Fold.
© Антон Печеровый,
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