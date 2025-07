Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально

02.07.2025, MForum.ru

После нескольких месяцев утечек и спекуляций, представлен смартфон Nothing Phone (3). Важной новой функцией Nothing Phone (3) является Glyph Matrix, экран в левом верхнем углу задней панели.

Это матричный дисплей размером 25 на 25 пикселей, состоящий из 489 светодиодов с индивидуальной подсветкой. Nothing делает его по-настоящему необычным – компания представила так называемые Glyph Toys - небольшие игровые программы, предназначенные для запуска непосредственно на этом заднем дисплее.

Доступны такие мини-приложения, как Spin the Bottle, Glyph Mirror, Rock Paper Scissors (камень-ножницы-бумага) и даже цифровые часы. По словам компании, это “мини-программы с ограниченной функциональностью и простыми моделями взаимодействия”. И, конечно же, в Glyph Matrix также будут отображаться такие данные, как идентификатор вызывающего абонента, сообщения, относящиеся к конкретному приложению, информация о состоянии системы и многое другое.

Разработчики также получат доступ к Glyph SDK, таким образом, могут появиться сторонние игрушки с глифами, если они заинтересуют пользователей. Интересно, что на задней панели также есть специальная кнопка-символ, которая позволяет переключаться между этими игрушками, не выключая основной дисплей.

Еще одним новым физическим элементом управления является Essential Key, настраиваемая боковая кнопка, которая впервые появилась в Nothing Phone (3a) и (3a) Pro. При нажатии на нее можно сделать снимок экрана, а при длительном нажатии - начать аудиозапись.

Эстетика полупрозрачности Nothing также никуда не делась. Nothing Phone (3) снова предлагает взглянуть на его внутреннее устройство, хотя в основном это косметика. Это скорее язык дизайна, чем функциональная прозрачность, но она остается одной из отличительных черт бренда. На этот раз, однако, отсутствует круглый контур, который обычно обозначал катушку беспроводной зарядки.

На передней панели Nothing Phone (3) расположен 6,67-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с симметричными рамками. Его разрешение 1280 × 2800 пикселей, он поддерживает динамическую частоту обновления от 60 Гц до 120 Гц (до 1000 Гц для сенсорного ввода).

Nothing обеспечивает максимальную яркость в 4500 нит, а под экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 50 Мп, расположенная в верхней центральной части.

На задней панели разместились три модуля камеры: основная камера 50 МП (24 мм, f/1.7, OIS), сверхширокоугольная камера 50 Мп (15 мм, f/2.2) и телеобъектив 50 Мп (70 мм, f/2.7, OIS). Все три сенсора на задней панели позволяют снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Nothing Phone (3) работает на процессоре Snapdragon 8s 4-го поколения от Qualcomm. Производитель утверждает, что этот чип обеспечивает увеличение скорости обработки данных на 125% по сравнению с Nothing Phone(2).

Nothing Phone (3) поставляется с Nothing OS 3.5 на базе Android 15, а Android 16 и Nothing OS 4.0 появятся позже, в третьем квартале. Компания обещает пять крупных обновлений Android и семилетний выпуск исправлений безопасности для устройства.

Nothing Phone (3) питается от аккумулятора емкостью 5150 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт, которая, как утверждается, позволяет набрать от 1% до 50% менее чем за 20 минут. Беспроводная зарядка поддерживается мощностью до 15 Вт, а также обратная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт.

Nothing Phone (3) будет доступен в белом и черном цветах с двумя вариантами памяти. Конфигурация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 79 999 рупий. Версия 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценена в 89 999 рупий. Предварительный заказ стартует 4 июля на Flipkart, а продажи начнутся с 15 июля.