Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта

MForum.ru
19.02.2025,
Nothing подтвердила свои планы представить серию Phone (3a) 4 марта в 10:00 по Гринвичу. Если судить по прошлым онлайн-тизерам, серия будет включать два устройства — Phone (3a) и Phone (3a) Pro.
Помимо даты запуска, сегодня Nothing подтвердила некоторые ключевые характеристики камеры и предоставила изображение необычного островка камеры (вероятно, речь идет о модели Pro).
Четыре камеры Nothing Phone (3a) Pro включают 50-мегапиксельную основную камеру «Shake Free» OIS, 50-мегапиксельную телефотокамеру с перископическим объективом, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру Sony и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Похоже, что перископ будет предлагать 3-кратный оптический, 6-кратный встроенный и 60-кратный «ультра» зум. Nothing подтверждает, что фокусное расстояние составляет 70 мм.
Основная камера также получит обновление по сравнению с Nothing Phone (2a) благодаря большему 50-мегапиксельному сенсору. Nothing утверждает, что она захватывает на 64% больше света на уровне пикселей и имеет 300% полную емкость камеры по сравнению с (2a). Что такое «емкость камеры» Nothing не раскрывает.
Серия Phone (3a) включает TrueLens Engine 3.0 от Nothing, который объединяет обновленное оборудование с тональной компрессией AI и обнаружением сцен для «профессиональных, реалистичных» результатов.
Кроме того, Nothing подтвердила, что все четыре камеры на будущих устройствах Nothing Phone (3a) поддерживают Ultra HDR, а основная и фронтальная камеры поддерживают видео 4K со «стабильными кадрами и ночным улучшением».
В части аппаратной платформы серия Nothing Phone (3a) будет оснащена чипсетом Snapdragon 7S Gen 3, 6,72-дюймовым 120 Гц AMOLED, рейтингом IP64 по защите от пыли и брызг и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Ожидается, что у обычного Nothing Phone (3a) будет камера с 2-кратным зумом, а у Pro — 3-кратный перископ, как упоминалось выше.
© Антон Печеровый,
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