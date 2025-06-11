Слухи: Появились фото Nothing Phone (3)

MForum.ru
11.06.2025,
1 июля Nothing объявит о своем первом настоящем флагмане – Phone (3). До этого события еще несколько недель, поэтому компания делилась только макроснимками телефона. Однако теперь Макс Джамбор уменьшил масштаб, чтобы показать полную картину и это вызывает некоторые дополнительные вопросы.
Во-первых, этот остров камеры выглядит... маленьким? Может быть, это просто угол, но он не выглядит таким внушительным, как остров камеры Phone (3a) Pro.
Кроме того, ходят слухи, что Nothing отказался от интерфейса Glyph (набор светодиодов на задней панели). Есть некоторые признаки того, что компания заменит несколько разбросанных светодиодов на матричный дисплей (как на телефонах ROG). Но если это так — где этот дисплей? Возможно, дисплей скрыт под полупрозрачным материалом, но об этом пока никакой информации нет.
Nothing Phone (3) будет стоить «около £800», по словам основателя и генерального директора Карла Пэя. Это составляет $1080/₹945/₹93000. Компания также выпустит свои первые полноразмерные наушники (они тоже не будут дешевыми).
© Антон Печеровый,
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