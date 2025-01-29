Слухи: Nothing Phone (3a) получит больший экран 6,8'' и телеобъектив 50 Мп

MForum.ru

Слухи: Nothing Phone (3a) получит больший экран 6,8'' и телеобъектив 50 Мп

29.01.2025, MForum.ru

Ожидается, что Nothing выпустит свой первый настоящий флагман, Nothing Phone (3) уже в этом году. Также в линейку войдут две модели среднего класса: (3a) и (3a) Plus. Анонс одной, а может и всех новинок, запланирован на 4 марта.

Слухи: Nothing Phone (3a) получит больший экран 6,8'' и телеобъектив 50 Мп

Как сообщалось ранее Nothing Phone (3a) будет представлять собой устройство на базе Snapdragon 7s Gen 3. Обратите внимание, это a-phone будет использовать чип Qualcomm, тогда как его предшественник базировался на MediaTek Dimensity 7200 Pro. Инсайдер Gadget Bits добавляет, что смартфон (номер модели A059) будет выпущен с Nothing OS 3.1 (на базе Android 15) и получит фирменные индикаторы Glyph.

Телефон будет больше, чем предыдущие модели a-серии. Его оснастят 6,8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1080p+ с частотой обновления 120 Гц. Спереди будет установлена 32-мегапиксельная селфи-камера, что соответствует предыдущим моделям Nothing.

Тыловая камера, возможно, будет модернизирована модулем с телеобъективом, речь идет о 50-мегапиксельной сенсоре с 2-кратным объективом. Это произойдет за счет сверхширокой камеры, разрешение которой снизится до 8 МП (предыдущие сверхширокоугольные камеры на телефонах Nothing были 50-мегапиксельными). Основной сенсор – 50 МП, но больше никаких подробностей о нем нет.

Также сообщается, что Nothing Phone (3a) будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 45 Вт — те же характеристики, что и у Nothing Phone (2a). Остальные подробности пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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