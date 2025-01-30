Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (3a) и (3a) Pro

30.01.2025, MForum.ru

Компания Nothing недавно объявила, что 4 марта стоится мероприятие, где будут представлены некие новинки. Если судить по свежим утечкам, речь идет о Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) предположительно изображен ниже в прочном корпусе, который должен защитить его дизайн от посторонних глаз. Однако он не может скрыть тот факт, что это будет первый телефон Nothing с тремя задними камерами.

Согласно другому слуху, Nothing Phone (3a) получит 6,8-дюймовый экран FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, Snapdragon 7s Gen 3 SoC, а также строенную тыловую камеру с 50-мегапиксельной телефотокамерой и 2-кратным оптическим зумом (впервые для смартфонов Nothing). Также ожидаются 50-мегапиксельный основной сенсор и 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой. На передней панели разместится 32-мегапиксельная селфи-камера.

По данным инсайдеров, за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт. Кроме того, новинка поучит индикаторы Glyph на задней панели и поддержку NFC. «Из коробки» смартфон будет работать под управлением Nothing OS 3.1 на базе Android 15.

Phone (3a) будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Phone (3a) Pro будет поставляться в одной версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Оба будут доступны в черном цвете, (3a) также в белом, (3a) Pro в сером. Неясно, какие обновления принесет Pro по сравнению с «базовой» моделью, есть вероятность, что эта информация утечет через несколько дней.