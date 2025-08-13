Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии

Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии

13.08.2025, MForum.ru

Компания Poco выпустила Poco M7 Plus 5G в Индии. Новинка стала третьим устройством линейки, составив компанию Poco M7 5G и M7 Pro 5G. Основные характеристики Poco M7 Plus 5G включают в себя большой 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления до 144 Гц, чипсет Snapdragon 6s 3-го поколения и мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч с мощностью зарядки 33 Вт.

Габариты Poco M7 Plus 5G – 168,48x80,45x8,4 мм, вес 217 граммов, класс защиты от пыли и воды – IP64. Разрешение 6,9-дюймового ЖК-дисплея составляет разрешением FHD +, частота обновления до 144 Гц и максимальная яркость 850 нит.

Poco M7 Plus 5G базируется на процессоре Snapdragon 6s Gen 3. Объем ОЗУ составляет до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 6 ГБ виртуальной оперативной памяти, встроенная память – 128 ГБ памяти UFS 2.2, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD.

Poco M7 Plus 5G работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS, компания обещает два крупных обновления ОС Android, а также обновления безопасности в течение 4 лет.

Для фотосъемки в Poco M7 Plus 5G предусмотрена двойная тыловая камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельная камера для селфи. Прочие функции включают в себя боковой датчик отпечатков пальцев, одиночный динамик, порт USB-C и ИК-порт. За автономность отвечает АКБ емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и обратной зарядки мощностью 18 Вт.

Poco M7 Plus 5G поставляется в двух вариантах – 6 ГБ +128 ГБ по цене 13 999 рупий и 8 ГБ +128 ГБ по цене 14 999 рупий. Доступны такие цвета, как голубой, космический черный и серебристый хром. Устройство поступит в продажу с 19 августа на Flipkart. Стартовые предложения включают мгновенную банковскую скидку в размере 1000 рупий (HDFC/SBI/ICICI) или обменный бонус в размере 1000 рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

