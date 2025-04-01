Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально

01.04.2025, MForum.ru

Poco F7 Ultra получился мощным устройством, но и Poco F7 Pro не менее интересен. Новинка базируется на флагманском чипе предыдущего поколения Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3, дополненном 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Poco F7 Pro оснащен выделенным графическим чипом VisionBoost D7, как и F7 Ultra. Чип помогает с повышением разрешения и поддержанием стабильной частоты кадров во время игровых сеансов и потоковой передачи HDR-контента в таких приложениях, как YouTube и Netflix. В телефоне также есть чип аккумулятора Surge G1 и чип Surge P3, который контролирует зарядку. В целом Poco F7 Pro довольно близок к Redmi K80, но с немного меньшей батареей емкостью (6000 мАч), которая по-прежнему заряжается со скоростью 90 Вт.

Экран новинки – 6,67-дюймовая AMOLED-матрица разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель оснащена встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой Gorilla Glass 7i, а ее пиковая яркость до 1800 нит.

На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Light Fusion 800 (1/1,55 дюйма, 1,0 мкм пикселей) и оптической стабилизацией изображения. Она работает в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Также присутствует 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Программное обеспечение базируется на Android 15 с оболочкой Xiaomi HyperOS 2, пакетом HyperAI и поддержкой Google Gemini. Poco обещает 4 года обновлений Android и 6 лет исправлений безопасности. Также отметим защиту от влаги и пыли по классу IP68, что аналогично F7 Ultra.

Poco F7 Pro выпускается в черном, серебристом и синем цветах. Цены начинаются от 499 долларов США / 599 евро / 499 фунтов стерлингов за комплектацию 12/256 ГБ и $549/€649/£549 за комплектацию 12/512 ГБ. Poco уже принимает предзаказы (до 10 апреля) с дополнительным бонусом $50/€100/£50.