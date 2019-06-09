Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 4. Василь Лацанич. Позиция ВымпелКома

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Василь Лацанич, гендиректор ПАО "ВымпелКом" (слева), Геворк Вермишян, гендиректор ПАО "МегаФон" (справа)

Ведущая: От Андрея Канцурова прозвучал дискуссионный вопрос о работе в формате единого инфраструктурного оператора. Пока мы здесь в С.Петербурге работаем, появились некоторые обновления по переговорам о вступлении в этого единого оператора. У нас здесь есть Алексей и Василь, которые еще в эту структуру не входят. Хотела бы у Василя Лацанича спросить, поменялась ли ваша позиция?

Василь Лацанич, гендиректор ПАО ВымпелКом: Позиция не поменялась. И это не позиция "раскольников". Есть позиция - "мы за бизнес". И в этой позиции мы обязаны по заданию наших акционеров и по здравому смыслу выбрать тот вариант пути, который обеспечит скорейшее внедрение технологии 5G в нашу сеть. Все остальное - домыслы, политика, разговоры и слухи.

Какой из путей обеспечит для нас возможность самого быстрого запуска услуг для наших абонентов, по тому пути мы и пойдем. Естественно этот путь должен быть и будет обозначен регулятором, ГКРЧ, министерством и всеми остальными вовлеченными в это службами. Мы не можем идти по какому-то своему пути, по какому-то только нашему пути, это будет путь для всей индустрии. Так было всегда, так работали с поколением 2G, 3G, LTE. Просто с 5G немного сложнее.

Позвольте немного расширить разговор. Для того, чтобы создалась цифровая экономика или для того, чтобы экономика стала более цифровой, для того, чтобы пошла "цифровизация" нашей жизни, для этого необходимо три слагаемых. Это данные, информация. Это продукт, который эту информацию обрабатывает. И это сети, по которым эти данные "гуляют" между продуктами. Можно сравнить ситуацию с современной системой мобильных приложений, с информацией, которая ходит между приложениями, их связностью, постоянным нахождением в сети.

Без особой критики хочется подвести итог, где мы находимся сегодня, летом 2019 года. Перед нами стоят три вопроса.

Вопрос первый - данные. Что такое данные? Часто звучащие "персональные данные", Big Data и любые другие важные, ценные данные, позволяющие строить модели, которые можно запустить в информационный обменник для продуктов, которые ими могут пользоваться, могут их обогащать, либо сохранять. У нас сейчас так: вместо того, чтобы эти данные максимально свободно обращать в экосистеме, мы получаем одно за другим ограничения. В области персональных данных, тайны переписки и так далее.

Мы услышали, что порядка 20% людей вообще бы не хотели, чтобы их данные где-то гуляли. Хорошо. Тогда вопрос. Могут ли эти люди пройти на поезд РЖД "Сапсан", не взяв с собой паспорт? Вряд ли. Паспорт спрашивают, без паспорта пройти на поезд нельзя. Когда эти люди показывают паспорт проводнику, а он его сканирует - это передача персональных данных? В какой-то мере, да. Можно ли сейчас без этой передачи войти на поезд? Нет. Потому что это часть цепочки. Если кто-то попытается ограничить использование своих персональных данных вплоть до полной их защиты, этот человек выключает себя из цифровой экономики.

На сегодня у нас очень много регуляторики, защищающей это, но нет регуляторики и культуры, которые бы позволяли бы данным свободно обращаться, позволили бы нам создавать новые продукты.

Знаю, что эти примеры сегодня могут по-разному рассматриваться, но и Facebook и Google как лидеры в развитии интернета появились при полном отсутствии контроля за персональными данными. А если бы этот контроль был, хотя бы на том уровне, на котором он сегодня есть в Европе или в России, то есть довольно "зажимающем", то, поверьте, такие продукты, такие компании не были бы созданы. Не было бы Google Maps, поскольку на них можно обнаружить чью-то фотографию в том месте, где кто-то не хотел бы быть сфотографированным. Не было бы Facebook, поскольку он бы показывал ваших друзей, которые не желают быть показанными.

Ведущая: Правильно ли я понимаю из этого тезиса, что вам, для того, чтобы сейчас работать с данными, регулирование, которое прорабатывается, и которое с таким трудом обсуждается, в принципе не нужно.

Василь Лацанич: Оно в принципе мешает. И это непопулярная мысль. Иногда, чтобы выздороветь, нужно принять лекарство и оно бывает горьким.

Второй пункт касается продукта. Для того, чтобы создать продукт, нужно в него инвестировать. Для того, чтобы в него инвестировать, нужно верить, что продукт будет успешным. Продукт цифровой экономики на сегодня - это полная абстракция. Мы не знаем, какая у него будет успешность, какая будет окупаемость, мы даже предположить не можем. Но хотелось бы напомнить пример Силиконовой долины, будь то в Израиле или в Калифорнии, что окупаемость и успешность цифровых продуктов совершенно не сравнимы с тем, к чему мы привыкли. Наши инвестиции должны окупаться, минимум, в 90% случаев. Инвестиции в цифровые продукты окупаются хорошо, если в 10% случаев. Это означает, что в 90% случаев инвестиции в цифровые продукты не будут успешными.

Кто будет платить за все эти случаи? Участники рынка. Участники должны быть заинтересованы, должны иметь средства для инвестиций. Мы, как операторы, максимально заинтересованы стать участниками этих процессов, разрабатывать эти продукты. И не только те, которые будут четко регламентированы и законом оговорены, но и те, где будет огромная перспектива. Нам сегодня трудно представить, что это будут за продукты. Для этого нужно экспериментировать. Чтобы этим заниматься, нам нужны не только свободные средства. Нам нужна возможность гибко их инвестировать.

И здесь мы сталкиваемся с проблемой. У нас становится все меньше средств для свободного инвестирования. Почему? Потому что мы наталкиваемся на все новую регуляторику, которая нам не помогает, а существенным образом мешает иметь свободные средства и их инвестировать.

В частности, идет утяжеление налогообложения, увеличение давления на наше ценообразование. Оно в целом нерегулируемое. Но, тем не менее, как вы недавно видели, регуляторика активно, даже агрессивно вмешивается и диктует нам ценообразование.

Хочу привести небольшой пример. Регуляторика десятки лет или более, работает с ценообразованием на услуги передачи голоса в мобильных сетях. На сегодня мы имеем одну из самых дорогих минут в России и в мире. Это мало кто осознает. Рубль за голос это очень много, в Европе, в основном, объем голосовой связи в месяц не лимитирован и минута связи обходится абоненту намного дешевле.

В то же время регуляторика в России практически никогда не касалась передачи данных, которая на сегодня является для нас основным продуктом. И в России передача данных практически самая дешевая в мире. Наша зубодробильная конкуренция делает свое дело, если ей не мешать, если не пытаться ее топорно рубить так, как это кому-то кажется правильным. Она сделает свое дело, уже сделала 2-3 копейки за МБ. Посмотрите по миру - где вы еще по такой цене купите МБ? Может быть в Индии, но более нигде. Один из самых дешевых интернет-доступов в мире - это реальное достижение России.

Но, к сожалению, те средства, которые мы могли бы инвестировать в развитие сети, в новые продукты, у нас сейчас изымают. Если еще недавно наш бизнес рос на 3-4% в год, то сейчас от силы получается 1% или менее. Что ниже 5% инфляции в России по результатам 1q2019. Такая ситуация не только не помогает, но мешает нам инвестировать далее.

Третья тема, с которой мы начинали, она самая простая. Думаю, что уже нет сомневающихся в том, что 5G это необходимая "подкладка" для цифровой экономики. Извините за прямоту, возможно за цинизм, но без так называемого C-band, без частот 3.4-3.8 ГГц 5G в России в ближайшие годы не появится. Почему? Да потому, что оборудование на сегодня производится практически только для этого диапазона. Для "четвертого" диапазона оборудование сейчас не производится. Его можно, конечно, кустарно произвести для этого диапазона, что называется, за "бешеные деньги", но никто массово не сможет это оплатить.

Пресловутый миллиметровый диапазон в котором сейчас будут выдаваться частоты для тестов, это не то, чем вы хотите пользоваться в качестве 5G. Это точечное покрытие на очень небольших территориях, которое призвано решать емкостные проблемы. Которых у нас пока нет. Они обязательно будут, но потом. Позднее миллиметровый диапазон обязательно пригодится.

К сожалению, огромные усилия, которые здесь были перечислены по взаимодействию государственных органов, эти усилия были предприняты, а выхода на самый важный и по-сути единственно возможный C-Band пока что нет.

И вернусь к вашему вопросу. Мы исключительно заинтересованы в запуске сети 5G. Мы пойдем в любой вариант, который позволит нам это сделать, который, как мы надеемся, будет общим для нашей индустрии. Если для этого будет создано совместное предприятие с распределенными действиями по внедрению, мы готовы с этим работать. Мы не готовы, признаюсь честно, работать с чужими сетями. Мы должны быть участниками строительства сети, мы умеем это делать, мы этим гордимся, мы строим лучшие сети. Мы недавно объявили о строительстве в Москве 5G-ready сети. Потому что мы любим и умеем это делать.

Или мы можем получить частоты и построить сеть 5G сами, как оператор. Когда другие операторы будут строить свои сети.

Любой из этих вариантов нам конечно же подходит! Если только он обеспечит возможность скорейшего запуска 5G сети для наших абонентов, абонентов Билайн.

Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени более, чем 50 млн абонентов, которым это нужно. Не сегодня, так завтра. И то, что мы здесь решим, не так важно для бизнеса, как важно для людей, для которых этот бизнес работает.

Ведущая: Подводя итог. Если регулятор даст некое разрешение хотя бы для пилотирования 3.5-3.8 ГГц, но возникнет ситуация, что делать это можно только в структуре единого инфраструктурного оператора, вы согласитесь это делать?

Василь Лацанич: Небольшой ликбез для взаимопонимания. Сеть 5G на сегодня в мировом техническом варианте развивается, как сеть 5G/4G. Данные в направлении вниз (DL) передаются по сети 5G, а данные UL - по сети 4G. В этом режиме телефон 5G работает одновременно в сетях 5G/4G. На сегодня не может быть отдельно стоящей операторской сети 5G. Она создается как дополнение к хорошей и мощной сети 4G. А мы уже привыкли к тому, что сети 4G есть у четырех операторов, у которых также есть сети 3G и 2G. Не может быть пятого оператора, который построит сеть 5G отдельно стоящую. Может каждый из четырех операторов, отдельно, или в консорциуме, построить свою сеть 5G поверх и в дополнение к своим сетям 2G/3G/4G. Это может быть даже один оператор, лучший. Но лучший в том или ином регионе, а нет оператора, который был бы лучшим в любом регионе.

((Прим. АБ: Вставлю свою реплику. Поддержка сетью и абонентскими устройствами одновременно работы в LTE+5G это возможное, но не обязательное условие. Сеть 5G должна строиться поверх сети LTE не потому, что она обязательно будет эксплуатироваться в режиме 5G+LTE, но потому, что в первые годы покрытие 5G будет не сплошным. И абоненты, использующие сеть 5G не должны терять всякую связь с интернетом всякий раз, когда выходят за пределы фрагментарного покрытия 5G. Нет, в таких случаях, сеанс ШПД должен продолжаться, но уже через с помощью сети LTE, которая обеспечит непрерывность услуги. Это также аргумент в пользу сетей 5G NSA, строящихся поверх сетей LTE.)).

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G регулирование пятое поколение частоты