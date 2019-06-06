Телеком: Конспекты: Как это было в С.Петербурге - первые 5G вызовы и Цифровая лаборатория МегаФон 5G в СПбГУ

06.06.2019, MForum.ru

Вчера в С.Петербурге состоялась встреча МегаФона, Ростелекома, Tele2 и Nokia с медиа. Встреча была посвящена сразу нескольким информационным поводам - первому 5G-вызову между российскими операторами, первому международному вызову из фрагмента сети 5G в зарубежную сеть 5G, а также созданию Цифровой Лаборатории 5G совместными усилиями МегаФон и СПбГУ. Вашему вниманию - мой конспект встречи с краткими дополнениями, которые удалось выяснить у участников и интересные фото со встречи.

Ведущий: Сегодня мы присутствуем при историческом событии, которое зашифровано в названии нашего мероприятия "5G начинается сейчас". Знаете, когда мы собирались, многие говорили, что благодаря 5G лето пришло в С.-Петербург. Может быть какую-то хорошую, добрую параллель в этом можно найти.



Дорогие друзья, у нашего мероприятия есть историческая параллель, которая также связана с нашим любимым городом С.-Петербургом, но пока не будем открывать всю интригу. Хотел бы с огромным удовольствием пригласить на эту сцену президента компании "Ростелеком" Михаила Осеевского.



Михаил Осеевский: Добрый день, дорогие друзья! Мир вокруг нас очень быстро меняется. Сегодня действительно очень знаменательное событие. Конечно, мы приурочили его к Петербургскому экономическому форуму. Мы сегодня будем говорить, рассказывать и показывать, что такое сети 5G. Уверен, что все собравшиеся отлично знают, что это новое поколение мобильной связи, которое, я уверен, в значительной мере изменит жизнь каждого из нас. Это новые скорости, это возможность общения между машинами, возможность общения человека с машиной. Это новые технологии дополненной и виртуальной реальностей. Это беспилотный транспорт и многое-многое другое.



И самое главное, Россия стоит на пороге внедрения новых технологий. Последний год был наполнен активными дискуссиями по поводу того, как создавать эту инфраструктуру. Мы являемся сторонниками того, что новая сеть может быть построена по законам sharing economy, видим, что такой подход используется в самых разных областях жизни. И поэтому МегаФон, Tele2 и Ростелеком создали совместное предприятие. То, что вы сегодня увидите, это результат нашей практической совместной деятельности. Мы ожидаем, что наши партнеры по телекоммуникационному бизнесу определятся в ближайшее время. Вы также наверное знаете, что правительство приняло решение назначить Ростелеком и Ростех компаниями, которые будут отвечать за составление "дорожной карты" 5G и практическое создание этих технологий в РФ. Уже на следующей неделе в Москве мы планируем провести большое совещание, в котором примут участие и телеком-операторы, и международные компании и представители промышленных предприятий. Они даст старт этой важной и серьезной работе.



Но сегодня мы хотим сделать "первый шаг человека на Луне", продемонстрировать, как работают эти технологии.





Ведущий: На сцену приглашается директор по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО "МегаФон" Фредерик Ваносчуйзе.



Фредерик Ваносчуйзе: Я рад сегодня быть здесь, чтобы показать, что же мы можем сделать благодаря новым технологиям 5G. С.-Петербург это город инноваций и трансформаций. И я горд, что вместе с нашими коллегами из Tele2, Ростелекома и МегаФона мы можем продемонстрировать как 5G может функционировать, сначала в ходе звонка между российскими операторами, а затем покажем вам и первый международный вызов.



Технология 5G является основой цифровой экономики, которую мы все так хотим развивать в России. Благодаря высоким скоростям и низким задержкам, а также другим особенностям технологии 5G, можно будет реализовать такие современные технологии, как AR/VR, AI, телемедицину и краевые вычисления. Для меня большая честь участвовать в процессе написания будущей истории России.





Ведущий: На сцену приглашается вице-президент компании Nokia, Восточная Европа, Деметрио Руссо (Demetrio Russo).



Деметрио Руссо: Хочу присоединиться к коллегам, для меня также большая честь быть здесь. Мы понимаем, что 5G лежит в основе технологий будущего во всем мире. И сегодня мы увидим, как эта технология становится реальностью. 5G обеспечит новые возможности для каждого. Как уже отмечал мой коллега Фредерик, это целый спектр новых приложений, становящихся возможными благодаря сетям 5G.



Кроме уже перечисленных новых приложений, можно вспомнить также о гейминге, о смарт-фабриках и смарт-городах, о мобильном здравоохранении. Сегодня мы готовы показать, как это начинает претворяться в реальность на базе решения Nokia 5G.



Хотелось бы также подчеркнуть приверженность Nokia к работе на рынке России. Мы готовы продолжать оказывать российским операторам всяческую необходимую им поддержку, в том числе, и в области 5G.





Ведущий: Друзья, мы все ближе и ближе к историческому событию. Приглашаю на эту сцену генерального директора Tele2 Сергея Эмдина.



Сергей Эмдин: Друзья, коллеги! После выступлений двух иностранных гостей я представляю здесь наверное самого локального из выступающих, поскольку мне довелось родиться и вырасти на улице Почтамптской. Я безумно горд, что через много лет я могу принять участие в таком знаковом для всей России мероприятии. Вы все хорошо знаете, что внедрение технологии 5G в России сопровождается активными дебатами. Это хорошо, в споре рождается истина. Но главное - ни бизнес, ни государство, не оспаривают того, что технология 5G принесет технологическую революцию. Не только в телекоме, но и в ряде других отраслей.



Преимущества 5G известны, это совсем иные скорости, иная пропускная способность. Международные эксперты сходятся в том, что 2019 год будет переломным. И я очень рад тому, что в России в 2019 году мы тоже имеем очень четкий переход от разговоров и теорий, от тестовых зон в наших офисах, к выходу на публику, на большую аудиторию. И мы готовы показывать уже конкретные кейсы, которые можно внедрить уже сегодня. Очень рад, что мы здесь, сегодня, совершим первые вызовы 5G, сначала внутри России, а затем и за границу.





Ведущий: Дорогие друзья, плавно и красиво мы подошли к этому историческому событию. Сейчас будет совершен звонок 5G. Это будет вызов с аппарата с SIM-картой 5G Tele2 на аппарат с SIM-картой 5G МегаФон.



(abloud62: Сергей Эмдин набирает номер, Фредерик Ваносчуйзе отвечает на видеовызов. Технология работает!



Для звонка используются смартфоны Oppo Reno 5G, аппараты только-только анонсированные вендором. В них установлен модем Qualcomm SDX50 - лучший модем 5G, что есть на сегодня. Аппарат серийный, но пока что купить его в рознице практически невозможно. Его поставок ожидают такие операторы как британский EE, австралийский Optus, сингапурский Singtel, а также Zain, Etisalat и другие. Стоимость аппарата - порядка $1030-$1160.



Частотный диапазон называть не буду, вы сами можете догадаться. Разумеется заблаговременно было получено соответствующее разрешение. Специалисты могли заметить на улице у Музея машину Роскомнадзора, которая контролировала выход в эфир сети 5G c разрешенными параметрами. Для показа была задействована полоса 100 МГц и серийная базовая станция 5G линейки Nokia AirScale.)



Ведущий: А теперь совершим международный вызов из 5G сети МегаФон. Будем звонить президенту Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.









(abloud62: Михаил Осеевский набирает номер. Камера транслирует на экран то, что происходит на экране смартфона.



Кстати, у меня спрашивали, почему к смартфону ведет какой-то черный шнур, ведь связь 5G беспроводная? Ответ прост, это шнур HDMI, как раз для вывода картинки с экрана смартфона на телеэкран, установленный в аудитории. Да, можно было бы по Bluetooth подключить вывод картинки на экран, но организаторы не хотели рисковать - все же помех на ПМЭФ хватает, вот и предпочли более надежный способ демонстрации.



Звонок принимался в офисе Nokia, расположенном в пригороде Хельсинки - Espoo. Здесь производитель решений сотовой связи развернул собственную частную сеть 5G (Private Network), которая и принимала вызов из сети 5G МегаФон. Отмечу, что слышно и видно было хорошо обеим сторонам).



Михаил Осеевский: Друзья, хотел бы отметить, что С.-Петербург традиционно уже стал местом, где совершаются вот такие "первые шаги на Луне". В далеком 1991 году мэр С.Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в России звонок с использованием мобильных технологий своему коллеге - мэру Сиэтла. И я надеюсь, что это знамя лидера Петербург будет нести очень долго.





Фотографии



Смартфоны 5G, задействованные при звонках. Samsung Galaxy S10 5G; Oppo Reno 5G; Xiaomi Mi Mix 3 5G.







Оборудование базовой станции Nokia AirScale, которое обеспечивало связь 5G в Музее Связи.





Ведущий: Фредерик, я хотел бы вас расспросить о еще одном событии, которое произошло на днях.



Фредерик Ваносчуйзе: Друзья, я хотел бы рассказать вам о том, что в рамках нашего партнерства с Санкт-Петербургским Государственным Университетом МегаФон создает департамент цифрового образования, где студенты смогут научиться работе с технологиями 5G.



(На сцену приглашают директора по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО "МегаФон" Валентину Ватрак, ВВ).



Валентина Ватрак: Очень рада быть сегодня в С.-Петербурге. Мы инвестируем в будущее. Нашей компании, как и другим участникам отрасли, необходимы высококвалифицированные сотрудники, способные творить в новых технологиях. Поэтому мы открываем цифровую лабораторию совместно с СПбГУ. Здесь студенты обучаясь, смогут экспериментировать, заниматься научно-исследовательской деятельностью и создавать крутые цифровые решения, которые позволят совершить инновационные прорывы в различных областях нашей экономики. Мы не только предоставим оборудование и ПО для Лаборатории 5G, но также планируем совместно с СПбГУ заниматься разработкой цифровых решений, предоставлять опробованные нами кейсы, создавать будущее.





Ведущий: С удовольствием приглашаю на сцену первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ Марину Лаврикову.



Марина Лаврикова: Добрый день, уважаемые друзья! Надеюсь, что у нас сложатся теплые и дружественные отношения с МегаФоном. Впрочем, с компанией мы работаем давно и уверены, что и новый совместный проект, Лабораторию 5G также ожидает блестящее будущее.



Может вызывать вопросы то, почему МегаФон выбрал в качестве партнера именно СПбГУ. Мы всегда говорим о том, что мы не только классический университет и первый университет в России, но также университет, где действует одна из лучших на сегодня школ менеджмента, которая подтверждает свой уровень местами в рейтингах. Мы динамично развиваемся и для нас важным является сотрудничество с партнерами из индустрии. МегаФон это один из таких партнеров, надежный и перспективный для нас.



Все, что касается сейчас цифровой экономики это востребованная тема. Мы должны нашим учащимся дать реальные возможности принять участие в реальном деле, научиться в рамках проектов, которые любезно представит МегаФон в Лаборатории 5G, тем важным технологиям, которые вскоре будут востребованы на рынке. Создание Лаборатории это только начало более масштабной работы, связанной с подготовкой кадров совместно с МегаФоном и другими компаниями, с которыми мы работаем. Для нас это приоритетное направление в деятельности Университета.





Ведущий: Сейчас произойдет подписание Соглашения о создании Цифровой лаборатории 5G между ПАО МегаФон и СПбГУ.



(АБ: Стороны подписывают Соглашение). Смартфоны 5G, задействованные при звонках. Samsung Galaxy S10 5G; Oppo Reno 5G; Xiaomi Mi Mix 3 5G.Ведущий: Фредерик, я хотел бы вас расспросить о еще одном событии, которое произошло на днях.: Друзья, я хотел бы рассказать вам о том, что в рамках нашего партнерства с Санкт-Петербургским Государственным Университетом МегаФон создает департамент цифрового образования, где студенты смогут научиться работе с технологиями 5G.(На сцену приглашают директора по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО "МегаФон" Валентину Ватрак, ВВ).: Очень рада быть сегодня в С.-Петербурге. Мы инвестируем в будущее. Нашей компании, как и другим участникам отрасли, необходимы высококвалифицированные сотрудники, способные творить в новых технологиях. Поэтому мы открываем цифровую лабораторию совместно с СПбГУ. Здесь студенты обучаясь, смогут экспериментировать, заниматься научно-исследовательской деятельностью и создавать крутые цифровые решения, которые позволят совершить инновационные прорывы в различных областях нашей экономики. Мы не только предоставим оборудование и ПО для Лаборатории 5G, но также планируем совместно с СПбГУ заниматься разработкой цифровых решений, предоставлять опробованные нами кейсы, создавать будущее.Ведущий: С удовольствием приглашаю на сцену: Добрый день, уважаемые друзья! Надеюсь, что у нас сложатся теплые и дружественные отношения с МегаФоном. Впрочем, с компанией мы работаем давно и уверены, что и новый совместный проект, Лабораторию 5G также ожидает блестящее будущее.Может вызывать вопросы то, почему МегаФон выбрал в качестве партнера именно СПбГУ. Мы всегда говорим о том, что мы не только классический университет и первый университет в России, но также университет, где действует одна из лучших на сегодня школ менеджмента, которая подтверждает свой уровень местами в рейтингах. Мы динамично развиваемся и для нас важным является сотрудничество с партнерами из индустрии. МегаФон это один из таких партнеров, надежный и перспективный для нас.Все, что касается сейчас цифровой экономики это востребованная тема. Мы должны нашим учащимся дать реальные возможности принять участие в реальном деле, научиться в рамках проектов, которые любезно представит МегаФон в Лаборатории 5G, тем важным технологиям, которые вскоре будут востребованы на рынке. Создание Лаборатории это только начало более масштабной работы, связанной с подготовкой кадров совместно с МегаФоном и другими компаниями, с которыми мы работаем. Для нас это приоритетное направление в деятельности Университета.Ведущий: Сейчас произойдет подписание Соглашения о создании Цифровой лаборатории 5G между ПАО МегаФон и СПбГУ.: Стороны подписывают Соглашение).

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теги: телеком МегаФон 5G пятое поколение