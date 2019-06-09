Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 5. Роман Шередин. Универсальные услуги

MForum.ru

Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 5. Роман Шередин. Универсальные услуги

09.06.2019, MForum.ru

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7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

 

Ведущий: Василь Лацанич справедливо затронул тему данных и доступа. Продукты и услуги возникают там, где есть доступ. Универсальные услуги на сегодня - это голос, данные, доступ к интернету. Вопрос - а что дальше? Предположим, в некоторой деревне Х некая бабушка получает доступ к интернету. Как сделать так, чтобы у нее был доступ не только к интернету и "голубому экрану", но чтобы она также получила доступ к медицине, финансовым услугам, медицине. К удаленной идентификации. Является ли это приоритетом с точки зрения универсальной услуги связи?

Роман Шередин, зам. руководителя Россвязи: Действительно, универсальные услуги включают в себя на сегодняшний день и голос, и данные, и доступ в интернет. Сегодня это традиционные таксофоны, сколько бы против них кто-то не выступал. Это точки доступа, которые позволяют гражданам подключаться на сравнительно высокой гарантированной скорости не менее 10 Мбит/с. К такой точке доступа можно подсоединить свое домохозяйство или подключаться к ней со своего абонентского оборудования.

На сегодня прорабатывается вопрос о том, что в тех населенных пунктах, где до сих пор нет мобильной связи, в состав универсальных услуг войдет также подвижная радиотелефонная связь. Соответствующий законопроект подготовлен и находится сейчас в стадии внесения в Госдуму.

Если говорить о достаточности универсальных услуг и сети универсального обслуживания в целом для удовлетворения тех потребностей, которые необходимы гражданам на этапе цифровой трансформации государства, то исключительно универсальных услуг для этого недостаточно.

Повторюсь, что сегодня сети универсального обслуживания и пункты коллективного доступа предоставляются нашим гражданам в самых удаленных, малонаселенных пунктах. Они позволяют получить дистанционный доступ и к государственным услугам, и к банковскому дистанционному обслуживанию и к сайтам дистанционных образовательных программ. Но если говорить о физической инфраструктуре, как таковой, которая должна обеспечивать потребности решения комплексных задач, включая реализацию дистанционного образования, дистанционной медицины, для этого, в рамках федерального проекта Информационная инфраструктура реализуется еще ряд проектов. Они условно называются УЦН-2, если помните, был такой термин "устранение цифрового неравенства". Идет развертывание мультидиапазонных сетей беспроводного ШПД. Идет подключение так называемых "социально значимых" объектов к сети интернет. Это пожарные части, участковые пункты полиции. Отдельная сеть строится для высокоскоростного подключения к сети интернет образовательных организаций, учреждений здравоохранения.

Идет строительство магистральных каналов на территории Чукотского АО. Это обеспечение связи в Арктическом регионе, где мы, как агентство, наше подведомственное предприятие ГПКС принимает самое активное участие. Создаются космические аппараты и спутниковая группировка на высокой эллиптической орбите "Экспресс-РВ". Есть ряд других проектов.

Так что универсальная услуга есть, она развивается, она дает гражданам возможность пользоваться большим набором совершенно новых возможностей. Думаю, что к 2024 году, к моменту завершения этого проекта, уровень проникновения универсальных услуг и возможности, которые будут у граждан, окажутся очень высокими.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G регулирование универсальная услуга

© Алексей Бойко, MForum.ru

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