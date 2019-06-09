Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 2. Евгений Кисляков, Цифровая экономика

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Ведущий: Евгений, тогда вопрос к вам: как развивается общий статус программы Цифровая экономика, в том числе по части операторов связи? И давайте проясним вопрос, который в том числе волнует и медиа, все ли в порядке с финансированием этой программы, в каком статусе мы сейчас находимся, все ли KPI будут выполнены вовремя?

Евгений Кисляков, зам. министра цифрового развития РФ: Нам действительно крайне важно иметь как можно больше таких площадок для открытого обмена мнениями. Как справедливо отметил Леонид, вовлеченность бизнеса в программу "Цифровая экономика" это один из ключевых механизмов, которые сейчас отличают программу от всех других. И мы надеемся, что именно эта изюминка, именно это управленческое решение позволят обеспечить эффективность ее реализации.

Если говорить про текущий статус программы, то сейчас полностью запущены все необходимые для ее реализации элементы. На прошлой неделе состоялось заседание президиума совета при президенте РФ по национальным проектам, где рассматривались необходимые для внесения в программу изменения. Необходимо было, в частности, скорректировать методологию программы, чтобы полностью соответствовать параметрам электронного бюджета. В этом смысле сейчас все вопросы с Минфином урегулированы, программа на прошлой неделе была одобрена. Каких-то радикальных изменений по-сравнению с разработанной бизнесом и утвержденной в прошлом году версией, программа не претерпела. Финансирование программы будет осуществляться в полном объеме.

Если говорить непосредственно про состав программы, она состоит из шести взаимодополняющих друг друга федеральных проектов.

Во-первых, это нормативное регулирование цифровой среды. Здесь у нас проходили очень содержательные дискуссии. В том числе на платформе АНО "Цифровая экономика". Идут дискуссии между представителями бизнеса. Есть "лагерь" телеком-операторов, есть представители Яндекса и mail.ru у этих групп несколько различаются подходы к регулированию.

Второе направление это информационная инфраструктура. Крайне важное и ресурсоемкое направление. Мы надеемся, что в реализацию задач, которые зафиксированы в этом направлении будут максимально вовлечены все телеком-операторы. Призываем вас здесь занять активную позицию.

Третье направление это кадры для цифровой экономики. На всех площадках, с кем бы здесь не взаимодействовали, основной запрос от государства идет на подготовку квалифицированных кадров, переобучение кадров. В программе этому уделяется максимальное внимание.

Четвертое направление это информационная безопасность. Мы все понимаем, что когда мы говорим про цифровые технологии, про обмен данными, то вопрос информационной безопасности становится крайне важным и необходимо его решать. Если произойдет утрата доверия к безопасности, то мы не сможем построить никакую цифровую экономику, поэтому это очень важная задача.

Пятое направление это развитие цифровых технологий. Я отвечаю за реализацию этого федерального проекта. Остановлюсь на нем более подробно.

Шестое направление это цифровое государственное управление.

Вернусь к теме информационной инфраструктуры, как наиболее близкому к вашему бизнесу федеральному проекту. Один из ключевых показателей программы это подключение домохозяйств к широкополосному интернету. Мы планируем выйти на цифру охвата 97% домохозяйств к 2024 году. Понятно, что это будет комбинированная услуга, в том числе за счет спутникового покрытия, но в любом случае, когда мы говорим о полноценном и дешевом интернете, это в первую очередь - результат вашей работы.

Как мы хотим стимулировать, как видим достижение этого показателя? На ближайшее время запланировано подключение социально значимых объектов. До 2021 года мы наметили подключить до 100 тысяч социально значимых объектов. Причем мы пошли на такой, достаточно важный для нас шаг, мы запустили этот процесс на конкурсной основе. Уже объявлено более 14 территорий. Следует отдать должное - многие из вас, практически все, откликнулись на возможность участия в этом конкурсе. На 14 территорий мы получили 75 заявок от операторов. Это говорит о том, что оказание услуг на конкурсной основе востребовано. Что операторы заинтересованы в развитии проекта таким способом. По-сути, это некие государственные вложения в развитие инфраструктуры операторов. Мы считаем крайне важной задачей, чтобы в тех регионах, куда оператору идти самостоятельно экономически нецелесообразно, оказывались бы государственные меры стимулирующего воздействия, обеспечивалось бы частичное покрытие текущих издержек, инвестировались бы средства.

О конкретных планах развития сети 5G более подробно расскажет Андрей Канцуров. Единственно, я хотел бы отметить, что нам, в связи с дорожной картой, необходимо завершить работу по согласованию и утверждению концепции развития сетей 5G. Коллеги, это как раз та задача, по которой мы должны найти консенсус, найти то решение которое будет устраивать всех игроков, зафиксировать это решение, и далее, в связи с зафиксированным решением, начать реализацию этой задачи.

Еще многое было сказано про диверсификацию бизнеса. Проект по развитию цифровых технологий в нашем понимании это как раз тот проект, который направлен на поддержку такой диверсификации. По данному направлению планируются меры поддержки по разным стадиям технологической готовности проектов, начиная от совсем ранней стадии. От поддержки стартапов, поддержки лидирующих центров разработки и развития технологии, поддержки компаний, которые развивают продукты. До поздних стадий, до стадий внедрения проектов в конкретные сектора экономики.

Сейчас мы завершаем работу по разработке и утверждению дорожных карт по развитию сквозных цифровых технологий. Очень важно, если у вас есть амбиции заниматься наращиванием своей продуктовой линейки, на текущем этапе стоит включиться в процесс отсмотра и верификации дорожных карт. Поскольку те технологические направления, которые будут зафиксированы в этих дорожных картах, именно они в дальнейшем будут получать государственную поддержку.

В ближайшее время мы планируем на АНО "Цифровая экономика" рассмотреть дорожные карты и вас всех, как участников, акционеров АНО "Цифровая экономика", уже на этом финальном этапе просим подключиться к верификации, рассмотрению дорожных карт, поскольку это станет базой для отбора проектов, которые мы будем поддерживать на следующем этапе.

Фокус делаем на стимулировании спроса. Планируем более 50% средств, выделяемых на поддержку проекта давать тем предприятиям, на площадке которых будут внедряться данные технологии. Это те ваши партнеры, к котором вы можете приходить с вашими продуктами, рассказывать им о возможности государственных вложений в цифровую трансформацию отдельных областей экономики при условии вашего участия.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G пятое поколение