Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 1. Леонид Осипов, Цифровая экономика

MForum.ru

Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 1. Леонид Осипов, Цифровая экономика

09.06.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

ПМЭФ

Участники встречи:

  • Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона;
  • Роман Шередин, зам. руководителя Федерального агентства Россвязь;
  • Алексей Корня, президент МТС;
  • Василь Лацанич, генеральный директор ВымпелКом;
  • Леонид Осипов, зам. начальника экспертного управления Администрация президента РФ;
  • Эйден У, генеральный директор Huawei;
  • Сергей Эмдин, гендиректор Tele2;
  • Евгений Кисляков, зам. министра цифрового развития.
  • Ведущий встречи - Антон Устименко, партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и связи в СНГ, EY.

Ведущий: Регулирование. Рынок изменился, единой инфраструктурой пользуются не только операторы связи, но также финансы, медиа и транспорт. Регулирование также должно меняться с тем, чтобы регулировать не услуги, сети и технологии, а рынки, правильно определяя их границы. В том числе цифровые платформы.

Интересная тема это удаленная идентификация. На наш взгляд, она является ключом к цифровым услугам. Мы сейчас делаем исследования по этой теме, она обеспечит хороший рост ВВП. Интересны вопросы доверия к цифровому профилю и цифровой идентификации. Кроме того, как показывают исследования, 22% пользователей сейчас высказываются в том смысле, что не хотели бы, чтобы их данные коммерциализировались бы каким-то образом без их участия. Они предпочли бы, чтобы операторы хранили их данные в защищенном виде.

Ведомости на ПМЭФ

Поскольку цифровая экономика это экономика данных, мы сегодня безусловно поговорим про данные. По нашим оценкам, вклад данных в экономику может быть ощутимым, существенным. Наша оценка - около 700 млрд руб. При этом многое зависит от того, как именно данные будут регулироваться. Это цифровой ID, это как используются государственные информационные системы, как к ним будет регулироваться доступ.

Ведомости на ПМЭФ

О телекомах. В борьбе за свободный денежный поток телекомы играют существенную роль в цифровой экономике, являясь ее артериальной системой. Компании вкладывают в развитие много денег, в инфраструктуру, в привлечение и удержание абонентов, в построение экосистем новых цифровых сервисов, как для наращивания своей доли в них, так и для диверсификации.

Вчера было презентовано исследование GSMA по 5G. Очевидный и понятный вывод - 5G дает большой плюс для цифровых услуг. Но телеком в цифровых услугах на сегодня сравнительно мало участвует. Стоит поговорить о том, как телекому диверсифицироваться с тем, чтобы увеличить долю участия в этих цифровых технологиях.

Хотелось бы поговорить о том конструктивном или не очень конструктивном диалоге, который сейчас идет между представителями бизнеса и власти, конечно, под углом развития цифровой экономики. Поэтому первый вопрос к Леониду Осипову, как идет диалог, в чем уникальность цифровой экономики в России, как идет регулирование?

Леонид Осипов, зам. начальника экспертного управления Администрация президента РФ: Я не планировал выступать, но мне очень интересно послушать мнения крупнейших операторов, участников российского телеком-рынка. Тем не менее хотелось бы задать некоторый тон, направление нашему обсуждению, упомянув про уникальность системы управления программы "Цифровая экономика". Во-первых, это единственная национальная программа, которая была разработана бизнесом. Все национальные программы, национальные проекты, которые у нас сейчас есть, это, в основном, результаты труда государственных экспертов. Программа "Цифровая экономика" была полностью подготовлена коллегами из бизнеса. Во-вторых, ход реализации этой программы также должен мониториться и оцениваться бизнесом.

Как это было сделано? Примерно год тому назад, была создана АНО "Цифровая экономика" (Автономная Некоммерческая Организация). Учреждена она была крупнейшими участниками российской экономики, в том числе и участниками сегодняшней дискуссии, телеком-операторами, Mail.ru, Яндекс, государственными организациями. Также в число учредителей вошло Правительство РФ.

Зачем она была создана? Во-первых, для того, чтобы задать правильный целевой образ - какой быть Цифровой экономике, поставить цели и задачи, разработать конкретный план действий. В основу утвержденной национальной программы Цифровая экономика легли те тезисы, которые бизнес предложил зафиксировать в этой программе. Постановщиком задач был бизнес.

Я хотел бы, чтобы в результате нашей сегодняшней дискуссии, если у нас возникнут какие-то вопросы, пригласить всех к работе на площадке АНО "Цифровая экономика". Где есть наблюдательный совет, куда периодически выносятся различные инициативы для обсуждения - затем они могут войти в программу "Цифровая экономика".

Во-вторых, как я уже отмечал, бизнес оценивает эффективность реализации этой программы. Все инструменты для этого созданы, приглашаю участников к диалогу. И если по ее итогам будут зафиксированы какие-то новые предложения, мы сможем их обсудить в рамках Наблюдательного совета программы "Цифровая экономика". Рассмотреть их, и, возможно, где-то скорректировать программу.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime

теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

09.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 4. Василь Лацанич. Позиция ВымпелКома / MForum.ru

09.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 3. Андрей Канцуров, Частоты для 5G / MForum.ru

09.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 2. Евгений Кисляков, Цифровая экономика / MForum.ru

07.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: МегаФон и Cinia Oy проложат подводный кабель в Арктике / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

05.06.2019 11:37 Инкогнито_IamI Тема: Провайдер "Алло Инкогнито"
Можно подключить услугу инкогнито на 24 часа и как это работает?
02.06.2019 12:21 ossega Тема: подключение телефона к магнитоле по блютуз
Как подключить телефон к магнитоле по блютузу так, чтобы на магнитоле был интернет.
31.05.2019 14:12 antoninaborzowa Тема: Чем хорош Vertex Impress Zeon? Напиши плиз, кто пользовался
Зеон дети подарили на день рождения. Сказали, пора привыкать к новой технике. Сначала было непривычно после кнопочного телефона, но в нем все просто устроено. Телефон довольно большой по размеру и ...
31.05.2019 13:50 antoninaborzowa Тема: посоветуйте смартфон за 15000 рублей
Берите Vertex Impress Funk. Смарт купили дедушке на юбилей. Хотели посмотреть приживется у старика или нет, а тут цена по скидке вообще смешная была чет дороже 2500 рублей. Смарт у деда прижился и ...
31.05.2019 13:49 antoninaborzowa Тема: Vertex Click – плюсы и минусы
Купила смартфон для звонков по работе. Выглядит достойно (приятный синий цвет), удобно держать в руке, размер современный 18х9, две симки, 3G интернет, сверхдоступная цена. Для общения есть все что ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

10.06. [ПО] Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s и Meizu Note 9 появятся в России этим летом / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Фотофлагман OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа в России / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.2 получил сменные крышки Xpress-On / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон – теперь за 9 990 рублей / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.2 в России оценен в 8990 рублей / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Fit / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z / MForum.ru

04.06. [ПО] Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

03.06. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40 / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Realmi выходит на российский рынок / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: