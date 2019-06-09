Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 1. Леонид Осипов, Цифровая экономика

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Участники встречи:

Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона;

Роман Шередин, зам. руководителя Федерального агентства Россвязь;

Алексей Корня, президент МТС;

Василь Лацанич, генеральный директор ВымпелКом;

Леонид Осипов, зам. начальника экспертного управления Администрация президента РФ;

Эйден У, генеральный директор Huawei;

Сергей Эмдин, гендиректор Tele2;

Евгений Кисляков, зам. министра цифрового развития.

Ведущий встречи - Антон Устименко, партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и связи в СНГ, EY.

Ведущий: Регулирование. Рынок изменился, единой инфраструктурой пользуются не только операторы связи, но также финансы, медиа и транспорт. Регулирование также должно меняться с тем, чтобы регулировать не услуги, сети и технологии, а рынки, правильно определяя их границы. В том числе цифровые платформы.

Интересная тема это удаленная идентификация. На наш взгляд, она является ключом к цифровым услугам. Мы сейчас делаем исследования по этой теме, она обеспечит хороший рост ВВП. Интересны вопросы доверия к цифровому профилю и цифровой идентификации. Кроме того, как показывают исследования, 22% пользователей сейчас высказываются в том смысле, что не хотели бы, чтобы их данные коммерциализировались бы каким-то образом без их участия. Они предпочли бы, чтобы операторы хранили их данные в защищенном виде.

Поскольку цифровая экономика это экономика данных, мы сегодня безусловно поговорим про данные. По нашим оценкам, вклад данных в экономику может быть ощутимым, существенным. Наша оценка - около 700 млрд руб. При этом многое зависит от того, как именно данные будут регулироваться. Это цифровой ID, это как используются государственные информационные системы, как к ним будет регулироваться доступ.

О телекомах. В борьбе за свободный денежный поток телекомы играют существенную роль в цифровой экономике, являясь ее артериальной системой. Компании вкладывают в развитие много денег, в инфраструктуру, в привлечение и удержание абонентов, в построение экосистем новых цифровых сервисов, как для наращивания своей доли в них, так и для диверсификации.

Вчера было презентовано исследование GSMA по 5G. Очевидный и понятный вывод - 5G дает большой плюс для цифровых услуг. Но телеком в цифровых услугах на сегодня сравнительно мало участвует. Стоит поговорить о том, как телекому диверсифицироваться с тем, чтобы увеличить долю участия в этих цифровых технологиях.

Хотелось бы поговорить о том конструктивном или не очень конструктивном диалоге, который сейчас идет между представителями бизнеса и власти, конечно, под углом развития цифровой экономики. Поэтому первый вопрос к Леониду Осипову, как идет диалог, в чем уникальность цифровой экономики в России, как идет регулирование?

Леонид Осипов, зам. начальника экспертного управления Администрация президента РФ: Я не планировал выступать, но мне очень интересно послушать мнения крупнейших операторов, участников российского телеком-рынка. Тем не менее хотелось бы задать некоторый тон, направление нашему обсуждению, упомянув про уникальность системы управления программы "Цифровая экономика". Во-первых, это единственная национальная программа, которая была разработана бизнесом. Все национальные программы, национальные проекты, которые у нас сейчас есть, это, в основном, результаты труда государственных экспертов. Программа "Цифровая экономика" была полностью подготовлена коллегами из бизнеса. Во-вторых, ход реализации этой программы также должен мониториться и оцениваться бизнесом.

Как это было сделано? Примерно год тому назад, была создана АНО "Цифровая экономика" (Автономная Некоммерческая Организация). Учреждена она была крупнейшими участниками российской экономики, в том числе и участниками сегодняшней дискуссии, телеком-операторами, Mail.ru, Яндекс, государственными организациями. Также в число учредителей вошло Правительство РФ.

Зачем она была создана? Во-первых, для того, чтобы задать правильный целевой образ - какой быть Цифровой экономике, поставить цели и задачи, разработать конкретный план действий. В основу утвержденной национальной программы Цифровая экономика легли те тезисы, которые бизнес предложил зафиксировать в этой программе. Постановщиком задач был бизнес.

Я хотел бы, чтобы в результате нашей сегодняшней дискуссии, если у нас возникнут какие-то вопросы, пригласить всех к работе на площадке АНО "Цифровая экономика". Где есть наблюдательный совет, куда периодически выносятся различные инициативы для обсуждения - затем они могут войти в программу "Цифровая экономика".

Во-вторых, как я уже отмечал, бизнес оценивает эффективность реализации этой программы. Все инструменты для этого созданы, приглашаю участников к диалогу. И если по ее итогам будут зафиксированы какие-то новые предложения, мы сможем их обсудить в рамках Наблюдательного совета программы "Цифровая экономика". Рассмотреть их, и, возможно, где-то скорректировать программу.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G пятое поколение