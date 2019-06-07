Телеком: Конспекты: МегаФон и Cinia Oy проложат подводный кабель в Арктике

07.06.2019, MForum.ru

МегаФон и Cinia Oy, Финляндия, объявили на ПМЭФ о создании международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута между Европой и Азией по Арктическому пути. Вашему вниманию - мой конспект по итогам пресс-конференции компаний.

Церемония подписания соглашения, в которой МегаФон представлял генеральный директор компании Геворк Вермишян, а компанию Cinia Oy - генеральный директор Ари-Юсси Кнаапила, прошла с участием ряда высоких гостей, включая зам. министра иностранных дел РФ Александра Панкина и вице-президента Ассоциации полярников РФ Алексея Логинова.

Геворк Вермишян, МегаФон: Сегодняшний день знаменует для нас начало большого международного консорциума, который будет реализовывать очень важный инфраструктурный проект, призванный соединить два континента - Азию и Европу.

Известно, что трафик передачи данных растет по всему миру. В частности, ожидается, что трафик между этими двумя континентами в ближайшие три года вырастет более, чем на 200%. А сейчас уже потребление Центральной и Восточной Европы составляет 2 экзобайта, это очень большая цифра. Рост трафика требует расширения каналов его передачи и мы собрались здесь, чтобы объявить о начале большого строительства, о проекте, который должен будет соединить хабы в Хельсинки и в Токио.

Проект имеет большое значение в плане обеспечения связности континентов, а также для развития российского ТЭКа. Как вы знаете, с каждым годом все больше проектов реализуются в районе арктического шельфа. А это удаленные районы, куда весьма непросто подвести мощную инфраструктуру, тяжело, дорого и затратно.

Этот проект, в успешности которого мы не сомневаемся, будет серьезно способствовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры.

Ари-Юсси Кнаапила, Cinia Oy: Я представляю компанию Cinia Oy, северо-европейского оператора магистральной связи и B2B оператора. Идея построить подводную цифровую магистраль через Арктику зародилась у нас еще порядка 6 лет тому назад, когда мы сооружали подводный кабель под Балтийским морем, соединивший Финляндию и Германию. Несколько лет мы старались привлечь внимание крупных операторских групп к нашей идее.

Принципиальным для успеха проекта было найти партнеров в Японии и в России. Новая система, которую мы строим, должна будет существенно повысить надежность телекоммуникаций во всех странах, которые она соединит. Кроме того, новая магистраль позволит сократить протяженность межконтинентальных маршрутов распространения сигнала, снизив задержки.

Нам очень приятно, что участие в проекте решила принимать такая компания как ПАО МегаФон, отмечу также то, что нам очень легко было искать консенсус в ходе переговоров с этой компанией. В наш консорциум входят также партнер из Японии, партнер из Норвегии и крупный европейский инвестиционный банк. Сегодня мы подписываем MoU также с компанией МегаФон из России.

Александр Панкин, зам.министра иностранных дел РФ: Уважаемые коллеги, я очень рад присутствовать на этой церемонии, которая дает старт этому весьма амбициозному проекту. Пока что проект находится на стадии намерений, хочется пожелать ему, чтобы намерения как можно скорее превратились в реальность и принесли тот результат, который ожидается от этого проекта.

Это проект, с одной стороны, евразийский, а с другой стороны - арктический. Он не только позволит в будущем обмениваться гигантскими объемами информации, но он также обеспечит коллоборацию между самыми разными странами, что отвечает лозунгу "Арктика - территория диалога". А для диалога нам нужны современные мощные и высокоскоростные каналы, чтобы могли общаться не только крупные бизнесы, но и люди, чтобы было общение, было взаимопонимание.

Не знаю, задумывались ли об этом авторы проекта, но мне кажется потенциал этого проекта не следует недооценивать. Хотелось бы на старте пожелать успеха проекту, а также успешного его завершения!

Алексей Логинов, вице-президент Ассоциации полярников РФ: Мы общественная организация, которая старается координировать деятельность большого числа людей, фирм, компаний, а также различных государств в российской зоне Арктики, а это большая ее часть. Мы приветствуем данный проект. Регион крайне хрупок с точки зрения экологии. С удовольствием мы наблюдаем за появлением все новых проектов, высокотехнологичных и учитывающих необходимость сохранения окружающей среды.

Компанию МегаФон мы знаем давно. Когда-то эта компания прокладывала первую оптику в С.-Петербурге. И очень хорошо, что мы доросли до таких вот грандиозных проектов, которыми мы будем гордиться и спустя десятилетия. Большое вам спасибо!

Ведущий: Подписывается меморандум между МегаФон и Cinia Oy о создании международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута между Европой и Азией по Арктическому пути. Новая линия соединит Хельсинки и Токио. Она будет проходить по дну Северного ледовитого океана и станет уникальным маршрутом Европа-Азия. Линию будут отличать лучше показатели скорости передачи сигнала.

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Сессия вопросов и ответов:

В чем роль МегаФона в этом проекте?

Геворк Вермишян, МегаФон: Роль организационная, прежде всего. Мы будем обеспечивать прохождение всех разрешительных процедур, необходимых на российской территории проекта. Международные проекты такого масштаба требуют участия местных партнеров, способных "взять на себя" регуляторику. И конечно, МегаФону участие в проекте даст возможность удовлетворения собственных потребностей по части транзита трафика.

Как вы наверное знаете, сейчас действует мощный хаб на Дальнем Востоке. Сейчас он соединен с европейской частью России через наземные кабели, а они, как вы знаете, не отличаются высокой надежностью - рвутся, изнашиваются, требуют резервирования. Арктический проект, как только будет реализован, сможет играть роль, как минимум, резервного маршрута, обеспечивающий обмен трафиком в пределах нашей страны.

Производилась ли оценка, за какой период МегаФон сможет окупить затраты?

Геворк Вермишян, МегаФон: Точных оценок затрат на проект еще не существует, необходимо проводить полевые исследоваия. Пока что мы оцениваем необходимые инвестции проекта в $0.8-$1.2 млрд. Окупаемость будет впрямую зависеть от спроса, так что пока что ее оценить сложно.

Почему из российских операторов партнером проекта стал только МегаФон?

Ари-Юсси Кнаапила, Cinia Oy: Мы вели переговоры с несколькими российскими операторами и в итоге выбрали того из них, с кем с самого начала быстро наладилось взаимопонимание.

В последние годы трафик по существующим наземным магистралям Европа-Азия существенно снизился. Откуда уверенность в том, что арктический проект окажется востребованным?

Геворк Вермишян, МегаФон: У этого проекта есть физические и экономические преимущества. Сейчас альтернатив не так много, есть два сухопутных маршрута, и еще один - через Индийский океан, Суэцкий канал. Проект, в котором мы будем участвовать, станет короче на 3 тысячи километров. Это означает задержки ниже, чем в канале через Индийский океан. Но мы не говорим только о конкурентоспособности Арктического проекта. Трафик растет очень высокими темпами. А впереди нас ждет трудно предсказуемый рост трафика в связи с внедрением 5G в Китае, в Европе и в России. Так что речь не столько о конкуренции, сколько о создании альтернативы, о расширении каналов.

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Пресс-релиз:

МегаФон и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy объявляют о создании международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута, соединяющего Европу и Азию по Арктическому пути

Санкт-Петербург. 6 июня 2019 г. МегаФон и Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным маршрутом Европа-Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200%.

Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Все более высокие требования предъявляются к качественным характеристикам транспортных маршрутов, главными из которых является показатель задержки в передаче сигнала и надежность маршрута. Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс.км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. Это заложено как в архитектуре маршрута – новый кабель будет идти по наиболее прямому пути из Европы в Азию, так и в применении самых передовых технологических решений в строительстве.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией.

МегаФон, в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств – общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс.км.

«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи – это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», – подчеркнул Ари-Юсси Кнаапила, генеральный директор Cinia.

«МегаФон рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы МегаФона как лидера цифровых возможностей – в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», - заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

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