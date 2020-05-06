5G: Vodafone Австралия будет строить 5G с использованием диапазона 700 МГц

06.05.2020, MForum.ru

Диапазон 700 МГц привлекает все больше операторов по всему миру, поскольку позволяет за меньшие деньги охватить покрытием большие территории, а также обеспечить лучшее покрытие в помещениях. Оператор Vodafone Australia намеревается развернуть сеть 5G, как в диапазоне 3.5 ГГц, так и в диапазоне 700 МГц, что позволит уже на первых порах обеспечивать сравнительно обширное покрытие с высокой связностью (небольшой долей участков с покрытием низкого качества или отсутствием покрытия).

Ранее в Австралии уже использовали частоты в полосе 700 МГц для сети LTE/4G, но их использование для сети 5G выглядит более перспективным.

Vodafon Hutschison Australia ранее сотрудничал с Huawei, но после правительственного запрета на закупку решения 5G, подписал контракт с Nokia. В начале марта оператор начал тестировать в Параматте сеть 5G в диапазоне 3.5 ГГц. Оператор обещает к середине 2020 года открыть до 650 сайтов 5G в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде, Перте и Канберре.

Все это происходит на фоне готовящегося слияния Vodafone и TPG, ведущего интернет-провайдера Австралии, которому принадлежат, в частности, подводный кабель, соединяющий Австралию и Новую Зеландию с Гуамом и, тем самым, с США и Евразией. В апреле 2020 года это слияние одобрил Федеральный суд Австралии, а на днях - власти США.

Основные конкуренты Vodafone Australia это Telstra и Optus, которые уже запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию. Telstra начала предоставлять услуги 5G с конца мая 2019 года, используя решение Ericsson и частот 3.5 ГГц. Optus запустила услуги 5G в марте 2020 года на базе двухдиапазонной сети 2.3 ГГц и 3.5 ГГц в Сиднее с планами расширения на Мельбурн. Поставщики решения 5G - Ericsson и Nokia.

Выход Vodafone Australia в диапазон 700 МГц может позволить этой компании аннулировать свое отставание от конкурентов, особенно, если покрытие с первых же дней после запуска окажется существенно более связным или обширным, нежели чем покрытие в диапазоне 3.5 ГГц у конкурентов.

По материалам zdnet.com

Подробнее о ситуации с 5G в Австралии можно прочесть на обновляемой странице 5G за рубежом.

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теги: Австралия 5G Vodafone Nokia пятое поколение