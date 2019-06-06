Подводные кабели: "Профессор Логачев" прибыл во Владивосток

MForum.ru
05.11.2020,
МегаФон продолжает развивать арктический телеком-проект. Российский оператор является одним из ключевых участников международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута между Европой и Азией по Арктическому пути.
МегаФон и Росгеология объявляют о завершении первого этапа морских исследований, судно Профессор Логачев прибыло во Владивосток после завершения экспедиции.
Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев", трекинг по AIS
В ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 км. Комплекс исследований включал профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, глубины промеривались эхолотом, была проведена площадная гидролокационная съемка дна, изучено строение верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной 30-613 м.
«За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, «Профессор Логачев» преодолел около 16 000 км, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова, – отметил генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. – В сложных условиях Арктики слаженная работа и профессионализм проектной команды позволили преодолеть все трудности и завершить работы с существенным опережением сроков».
Успешному выполнению работ благоприятствовала ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, исследования прошли без привлечения ледокольной поддержки.
«Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 годов. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. Напомню в чем суть проекта Arctic Connect. Строится ВОЛС с пропускной способностью 200 Тбит/c из Норвегии в Японию. Участие в проекте МегаФон обещает нам возможность получить отводы от основной линии в Арктике и на Дальнем Востоке, которые помогут обеспечить магистральный интернет на территориях, где сейчас нет сравнимых по мощности или вообще никаких каналов доступа. Это поможет бизнесу предприятий, работающих в этих регионах и в целом будет создавать условия для социально-экономического развития региона.
Интересно, что МегаФон активно участвует в столь масштабных инфраструктурных проектах. Надеюсь, компания сможет с прибылью вернуть свои инвестиции.
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теги: МегаФон подводные кабели ВОЛС Арктика Профессор Логачев
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