Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 6. Геворк Вермишян. Регуляторика, частоты, Mobile ID

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Ведущая: Я хотела бы вернуть обсуждение к теме, которую поднимал Василь Лацанич. Геворк, сегодня прозвучал тезис, что регулирование, которое разрабатывается, которое действует, в каких-то позициях мешает гибкости инвестиций, мешает развитию проектов и сервисов, которые вам интересны. Согласны ли вы с этим тезисом?

Василь Лацанич, гендиректор ВымпелКом: Речь шла о регулировании больших данных и чтобы не возникло недопонимания, возможно в своем длинном выступлении я как-то не совсем точно донес мысль. Нет проблем с разрабатываемыми сейчас инициативами, есть проблема на сегодняшний день. То, что уже есть, это ограничительная регуляторика. И то, как мы себя ведем, когда ее не хватает, это боязливо-запретительно. И такой подход не позволяет нам работать. Я выступаю за то, чтобы мы приняли более мягкую, более операционно употребимую регуляторику, которой до сих пор еще нет.

Ведущий: Я хотел бы уйти от тем регуляторики. Эта тема безусловно важна, но... К операторам у меня просьба. Как Василь Лацанич озвучил три основные проблемы телекома, я бы хотел сфокусировать и Геворка Вермишяна, и Алексея Корня и Сергея Эмдина на трех основных проблемах, которые вы видите в отрасли, и на том, как вы будете их решать. Мы недавно опрашивали некоторых других участников индустрии, просили их сформулировать три основные проблемы и консенсуса не было вообще.

Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона: То, что нет консенсуса, возможно, это не так плохо. Благодаря этому можно более широко смотреть на проблематику. Буду краток.

У нас наблюдаются тренды, которые вносят ограничения, и тренды, которые потенциально направляют развитие нашей индустрии в положительную сторону. Не могу не согласиться с Василем относительно того, что градус регулирования конечно же повысился. Но я понимаю, что в сложных областях желание регулировать появляется часто, как по части больших данных. И здесь можно говорить как об отрицательном влиянии, так и о положительном влиянии.

Что касается больших данных, мы как оператор, который ведет клиента, что называется "за ручку", имеет контакт с его секретами, должны заботиться о том, чтобы персональные данные не утекали. Чтобы клиенту было абсолютно комфортно доверять нам не только деньги, которые он кладет на препейдные карты, но и персональные данные. И мы перед ним за это отвечаем. Поэтому регулирование в области больших данных, поиск путей грамотного регулирования в том числе в формате АНО "Цифровая экономика", это полезно. Нас там слышат, это хорошо.

Да, конечно за последнее время было много, что называется, "резковатых движений". Относительно того же внутрисетевого роуминга. Ну вот случилось...

Первый тренд "про регулирование", я бы назвал таким... половинчатым. А вот тренд "огосударствления" я бы назвал сильным. Много игроков государственных или с государственным участием сейчас получают больше преференций, нежели чем частные компании. И, к сожалению, это наша реальность, которая не может оставаться незамеченной.

Ведущая: Можете привести пример такой ситуации?

Геворк Вермишян: Конечно. Это, например, единый исполнитель, ЕСПД, много таких примеров на самом деле. А вот то, что сейчас делает уважаемый регулятор, мы очень приветствуем, по социальным объектам. В понедельник посмотрим, как это реализуется в рамках аукциона. Но, по крайней мере, возможность подачи была у всех, у всех есть шанс теперь сыграть на аукционе. Пусть рынок нас рассудит.

Важный тренд, который сейчас есть, это тренд вокруг частот 3.4-3.8 ГГц. Не могу об этом не сказать. Вы уже вчера видели, что на ПМЭФ произошел первый вызов 5G, причем международный, МегаФон с Ростелекомом его провели. Далее будем пилотные проекты проводить. Верим, что в связи с этим на рынке откроется пласт новых продуктов, это позитивно повлияет на ВВП. Но пока видим, что регулирование вокруг 3.4-3.8 ГГц типично ограничительное, ясности с этим диапазоном мало.

Очень приветствую звучавшие сегодня намеки, что в рамках СП, которое мы создали с Ростелекомом, в него смогут заходить другие участники на принципах равенства возможностей, равенства участия и прозрачности. Мы это приветствуем, нам нужно в отрасли единое лицо, единый спикер в отношении частотного вопроса.

Из потенциальных дополнительных тем, которые я вижу, как безконфликтные внутри телеком-сообщества... Нам, на мой взгляд, следовало бы объединиться по теме идентификации. Есть стандарт, разработанный в GSMA, Mobile ID. Мы в нем все участвовали. Этот рынок, на мой взгляд, большой. Он позволит каждому из операторов получать по своим абонентам качественный поток больших данных. Обрабатывая их, операторы получат возможность упростить жизнь абонентов, позволят им забыть пароли от каждой конкретной, например, e-commerce площадки, от каждого конкретного сайта. Вы все равно эти пароли выписываете где-то на листочек, храните в карманах. При этом высокая безопасность не достигается. А вот то, что вы всегда помните, это номер вашего телефона.

Mobile ID это большая, хорошая вещь, которая нас не ссорит, а наоборот, объединяет. Как и цифровая реклама. Это растущий рынок с высоким потенциалом, на котором право выиграть у телеком-операторов существенное. Как минимум, потому, что за каждым предложением по таргетированию стоит data lake операторов и понимание, как правильно таргетировать, чтобы увеличить конверсию.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G регулирование пятое поколение