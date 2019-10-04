Телеком: Конспекты. Евгений Лукьянчук, МТС, 5G МТС в Москве

04.10.2019, MForum.ru

3 октября 2019 года в рамках открытия М.Видео Electronics Show 2019 прошла пресс-конференция "Единая база данных и пилотные зоны 5G в Москве". Вашему вниманию - конспект выступления Евгения Лукьянчука, директора по развитию сети МТС. Также ниже - видео с показа indoor 5G в Крокус-Экспо.

В июне 2019 года на ПМЭФ МТС и Правительство Москвы подписали соглашение о развитии сети 5G в Москве. В рамках этого соглашения мы договорились, что приоритетным направлением для развития сети будет Smart City. Другие приоритетные направления - решения, основанные на интернете вещей, в том числе с использованием развернутой нами сети NB-IoT и интеграционной IoT-платформы МТС.

Также планируем пилотирование разработки цифровых бизнес-решений на основе виртуальной и дополненной реальности, проектов в области образования.

В ближайшие 5 лет компания МТС планирует инвестировать в развитие сети 5G в Москве более 20 млрд рублей в период до 2025 года.

Мы в МТС планируем развернуть четыре пилотные зоны с поддержкой 5G в Москве. Одна из них, флагманская, уже развернута в сентябре на ВДНХ вблизи от павильона "Умный город", ДИТ Москвы.

Эта пилотная зона работает в двух частотных диапазонах: 27 ГГц и 4.9 ГГц.

В рамках пилотного тестирования, которое было проведено совместно с ДИТ, на предкоммерческом устройстве Huawei Mate X, мы достигли рекордных скоростей доступа в 3.7 Гбит/c.

Хотелось бы обратить особое ваше внимание на "пинг", задержку распространения сигналов. Нам удалось получить значения в 4мс. Это рекордный результат для существующей технологии. Такой уровень задержки критичен для решений автономного транспорта, например. Такие задержки могут быть актуальны для других применений.

18 сентября 2019 года совместно с ДИТ мы показали кейсы "умного транспорта" на сети 5G. Были показаны три решения, которые используют технологии 5G и значительно повышают безопасность движения в городе.

Были показаны три кейса, которые подразумевают использование сети 5G для взаимодействия с дорожной инфраструктурой и другими участниками движения, пешеходами и автотранспортом. Например, можно подключаться к видеокамерам, которые установлены на опорах освещения.

Эти кейсы направлены на снижение "слепых зон" водителя при обгонах, при пересечении "слепых перекрестков", а также пешеходных переходов.

Взаимодействие с городам в этих направлениях крайне важно для нас, поскольку мы считаем, что эти кейсы после их доработки и массового внедрения станут основой для больших инфраструктурных проектов, основой для дальнейшего развития "умного города".

Помимо того, что мы запустили "пилотные зоны" и провели тестирование "умного транспорта", мы также здесь на выставке сегодня показали работу предпродажного экземпляра смартфона 5G - Samsung Galaxy 10 5G в миллиметровом диапазоне частот.

Мы планируем проработку решений на базе сети 5G в области IoT, дополненной и виртуальной реальности, что может повысить туристическую привлекательность города. А также других решений, направленных на развитие бизнеса и городской инфраструктуры.

Мы считаем, что сеть 5G станет основой для экосистемы, которая будет интегрировать элементы городской инфраструктуры и позволит построить объединенную умную сеть, которая позволит эффективно эксплуатировать город.

Также мы запустили Инкубатор 5G стартапов. Если у вас есть идеи, которые направлены на использование сетей 5G, позволяющие развивать бизнес оператора, развивать город, чтобы появлялись новые продукты и технологии в сфере развлечений, обращайтесь, мы ждем заявки! Мы не считаем конкуренцию в "инкубаторах" критичной. По факту, разработки, которые окажутся успешными, в конце концов будут использоваться всем рынком. Сейчас нас интересуют, прежде всего, такие направления, как "умный транспорт", "умный город", IoT, AR, VR.

В ближайшем будущем Инкубатор Startup Hub получит у нас новый дом - 5G лабораторию. В которой специалисты смогут продемонстрировать свое решение на практике. Ищем стартапы, ищем молодых специалистов у которых хватит кругозора, фантазий, решительности попробовать что-то новое.

Помимо пилотных тестирований 5G на поверхности земли, мы также планируем проведение соответствующих тестов под землей, в московском метро. Сети 4G/LTE развернуты в московском метро практически всеми операторами. Мы, в частности, развернули полностью, и на станциях и во всех перегонах (прим АБ: не путать с протяжкой излучающего кабеля по всей протяженности метро, этого еще не было сделано), так что теперь смотрим в сторону сетей 5G в метро.

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Показ 5G МТС в Крокус-Экспо 3 октября 2019 года.

Конфигурация показа: БС - Nokia Airscale, диапазон - n257, полоса 400 МГц + якорь LTE b3 1800 МГц, полоса 5 МГц. Аппарат Samsung Galaxy S10 5G в руках у Дмитрия Кутяева из Samsung выдает скорость скачивания примерно от 1.7 до 1.9 Гбит/c.

А вот и Nokia Airscale.

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Выступавшие на пресс-конференции:

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теги: телеком пятое поколение МТС демо-зона показ 5G indoor 5G Nokia Airscale