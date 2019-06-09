Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 8. Сергей Эмдин. Тяжелое регулирование, 5G, препоны цифровизации

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Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 8. Сергей Эмдин. Тяжелое регулирование, 5G, препоны цифровизации

09.06.2019, MForum.ru

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7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Сергей Эмдин, гендиректор Tele2

Ведущий: Сергей Эмдин, три основных проблемы и как вы смотрите на конкуренцию на рынке.

Сергей Эмдин, гендиректор Tele2: Начну с того, что та отрасль телекома, которую мы видим, ей стоит гордиться. И она создана во многом благодаря жесточайшей конкуренции, которая есть на рынке. Зачастую конечно в пылу этой конкурентной борьбы мы перегибаем палку и делаем нелогичные вещи. Но я надеюсь на торжество здравого смысла. Что, например, массовое торжество безлимитных тарифов, которое реально "рубят сеть", будет уходить. И что конкуренция будет приносить блага потребителям, обеспечивая для них именно те продукты, которые им нужны.

Что хотелось бы видеть по части регулирования. Мы действительно наблюдаем множество разнообразных законопроектов, которые утяжеляют отрасль. Наверное это нормально. Теоретически. Если бы при этом развивалась "вторая нога", которая бы обеспечивала также и больше помощи от государства по части зарабатывания для операторов. К сожалению, такого нет, нет холистического взгляда на отрасль.

К сожалению, на отрасль сейчас смотрят, как на жирного кота, которого можно и нужно съесть по кусочкам. И не рассматривают ее как локомотив, как драйвер всей экономики. А телеком отрасль несомненно входит, минимум, в Топ-3 отрасли, развитие которых будет в ближайшие годы определять развитие страны в целом.

Есть тема 5G. Она несомненно важна. Там есть абсолютно объективная проблема недостатка частот. Надеюсь, что с подключением опытных игроков к решению этой проблемы, она так или иначе будет когда-то решена. Но в ближайшем будущем эта проблема, несомненно, будет оставаться. И мы должны прилагать максимум усилий для решения этой проблемы.

Несомненно со временем появится оборудование с поддержкой 5G и в других частотных диапазонах. Вот этот ажиотаж вокруг C-Band в котором нет свободных частот, в котором их физически мало, он со-временем рассосется. Но если мы не хотим сильно отстать от передовых стран, то мы несомненно должны научиться, во-первых, очищать необходимые частоты в этом дефицитном диапазоне, и, во-вторых, научиться их шерить.

Безусловно есть несколько разных подходов, как это можно делать. Но если мы этого не сделаем, то 5G мы не увидим.

Мы сделали первый 5G вызов на ПМЭФ, но для того, чтобы увидеть широкомасштабное внедрение этой технологии, то через различные компромиссы мы должны прийти к этому решению.

2019 год - переломный год в отношении внедрения 5G. Мы будем видеть все больше тестовых зон 5G. Видимо, прежде всего, мы будем их видеть в высоких диапазонах, поскольку там есть свободные частоты. Но надеюсь, что и в C-Band будут приняты компромиссные решения, и мы сдвинем эту ситуацию с мертвой точки.

С другой стороны, можно говорить, что 5G это важная технология, технология будущего. Но реального спроса на нее на сегодняшний день нет. Здесь государство может подтолкнуть рынок, формируя спрос. Позитивная роль у государства может быть по части формирования рынка IoT. Если будет устойчивый рост со стороны государства, муниципалитетов, это создаст совсем иные драйверы для развития технологии.

Отдельно хотелось бы поговорить о цифровизации. В отличие от 5G, это то, чего люди хотят уже сегодня. К сожалению, здесь мы наблюдаем существование целого ряда непонятных препон для таких технологий, как удаленная идентификация абонента, безбумажная регистрация абонентов, eSIM и так далее. Здесь бюрократические и прочие барьеры должны быть убраны в ближайшем будущем. Эти технологии востребованы, люди этого хотят, для них это дает совсем другое качество опыта, а для отрасли это дает снижение затрат.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G регулирование пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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