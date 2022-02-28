Зарубежное оборудование: Ericsson приостанавливает поставки оборудования в Россию

28.02.2022, MForum.ru

Пока что речь о "приостановке" поставок телеком-оборудования в Россию, которая необходима для оценки потенциального воздействия международных санкций на бизнес вендора в нашей стране.

"Мы сейчас оперативно пересматриваем, какое воздействие на наш бизнес могут оказать происходящие события и принятые санкции", - заявил генеральный директор компании Borje Ekholm в своем письме, адресованном персоналу компании.

"Мы приостанавливаем все поставки в Россию на время проведения анализа", - добавил он.

Ericsson не дает комментариев в отношении данного внутреннего письма, ставшего доступным Reuters.

Будем надеяться, что речь идет именно о "приостановке", а не об отказе от поставок. В противном случае, это станет чувствительным ударом для российской телеком-отрасли, особенно с учетом того, что доля решений Ericsson на телеком-сетях сотовой связи в России на сегодня составляет десятки процентов и ожидалась локализация производства решений компании в нашей стране.

Если случится отказ от поставок шведского оборудования в Россию, это приведет к ряду негативных последствий:

- то что уже построено на Ericsson не получится расширять и умощнять без больших заморочек. Обычно в случае, если нет больше возможности приобретать оборудование у того же вендора, приходится заменять все такое оборудование на аналогичное, другого вендора. То есть это потенциальная потеря сотен миллионов долларов для телеком-операторов России, на чьих сетях стоит это оборудование. Эти миллионы, понятно, давно потрачены и списаны, но придется инвестировать по новой, чтобы заместиться.

- в выигрыше китайцы. Именно их оборудование с наибольшей вероятностью, пойдет на замену оборудованию Ericsson. (Учитывая слухи о том, что Nokia отказалась от локализации производства своего оборудования в России). И в условиях практически монопольного владения рынком, китайцы смогут при желании диктовать свои цены.

- отечественное телеком-оборудование. Комплексное оборудование уровня Ericsson в России массово не производится, поэтому пока что о замене фрагментов сетей, построенных на оборудовании Ericsson на отечественное, я бы не мечтал.

- как это может сказаться на абонентах? В ближайшие дни, недели, месяцы - никак. В ближайшие годы - неизбежно или существенное увеличение доли расходов на связь в корзине расходов пользователя, либо снижение темпов строительства и умощнения сетей и, как следствие, деградация качества их услуг.

Будем надеяться, что это пока что приостановка, а не отказ от поставок, хотя в последние дни сбываются как раз самые мрачные прогнозы.

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