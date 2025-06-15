5G. Ядро сети. Облачные сервисы: Ericsson и Google Cloud представили SaaS-платформу 5G

15.06.2025, MForum.ru

Ericsson представила платформу «ПО как услуга» (SaaS), задача которой – представить операторам возможность быстрой настройки основных сетевых сервисов 5G в инфраструктуре Google Cloud.

Продукт Ericsson использует технологию и инфраструктуру AI своего партнера, но полностью управляется шведским вендором. С его использованием операторы могут быстро настраивать и расширять основные сетевые сервисы, при этом вендор отмечает, что операторы могут масштабировать уровни обслуживания по мере необходимости и платить только за то, что они используют.

Ericsson продвигает свое решение, как сочетание «надежности телекоммуникационного уровня и гибкости публичного облака». Система позволяет быстро развернуть, например, сеть фиксированного беспроводного доступа и глобальные корпоративные сети.

Это решение лежит вполне в общем тренде, аналогичный подход практикуют и Nokia, и Huawei. Есть, впрочем, нюансы. Ericsson сделала ставку на Google Cloud, корпоративных пользователей, Google AI и модель pay-per-use, то Nokia – на Microsoft Azure, госпользование, Nokia Bell Labs AI, pay-per-use и промышленные применения, а Huawei на суверенные и публичные облака (Huawei Cloud / Alibaba Cloud), AI Huawei MindSpore, подписную модель, госпроекты, частные и промышленные сети.

по материалам Mobile World Live

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теги: пятое поколение Ericsson SaaS ядро сети решения операторского класса вендоры

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