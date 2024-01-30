Частные сети: МТС построила сеть pLTE для рудника группы ЕвроХим

MForum.ru
30.01.2024,
МТС построила в Мурманской области выделенную технологическую сеть связи Private LTE (pLTE) на руднике АО Ковдорский ГОК. Здесь производят апатитовый, бадделеитовый и железнорудный концентрат. Ковдорский ГОК входит в состав производителя удобрений АО "МХК ЕвроХим".
Запущенная в опытно-промышленную эксплуатацию сеть pLTE на территории ГОК обеспечила возможность автоматизации производственных процессов, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению техникой, транспортом, буровзрывными работами, передавать информацию от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт, провести комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры: создать системы сбора, обработки, хранения и передачи информации.
Это сравнительно объемный проект - на руднике появилось 8 базовых станций LTE, покрывающие основные локации ГОКа общей площадью 72 кв. км, включая карьер Железный, где ведется добыча, перевозка и складирование горной массы.
В ЦОД предприятия развернуто ядро сети от отечественного производителя - ООО НТЦ Протей, с функцией георезервирования, обеспечивающее управление сетью, безопасность передаваемого трафика, интеграцию цифровых сервисов в ИТ-ландшафт предприятия.
Сеть pLTE позволила подключить к автоматизированной системе диспетчеризации горнотранспортного комплекса Карьер Ковдорского ГОК более 20 единиц техники: карьерные самосвалы БелАЗ, экскаваторы, буровые станки. Ожидается подключение и другой техники и объектов ГОКа.
Ранее данные о состоянии машин и оборудования в карьере передавались по сети через Санкт-Петербург и Мурманск. Задержка информации для диспетчера о работе самосвалов могла измеряться в секундах, что влияло на оперативность реагирования и на безопасность работ. Запуск сети pLTE позволил замкнуть потоки данных от подключенного транспорта в периметре предприятия.
«МТС лидирует среди российских операторов связи по количеству построенных выделенных сетей – у нас накоплена богатая экспертиза в их создании, особенно для предприятий добывающей, энергетической и металлургической промышленности. Универсальная и защищенная среда передачи данных Private LTE позволит Ковдорскому ГОКу реализовать проекты комплексной цифровизации различных производственных процессов. Например, на первом этапе обеспечит работу цифровых подсказчиков, диспетчерской радиосвязи на основе технологии MC-PTT, систем производственной безопасности и позиционирования персонала. Благодаря масштабируемой и гибкой архитектуре сети наш заказчик сможет быстро расширять покрытие LTE на различных производственных площадках, что будет создавать задел для внедрения перспективных цифровых решений», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
Какие преимущества обеспечивает сеть pLTE:
Все это дает возможность управлять промышленным оборудованием в режиме реального времени.
«Планируется тиражирование технологии на предприятия в Краснодарском и Пермском крае, Волгоградской и Тульской области», — прокомментировал директор по информационным технологиям ЕвроХима Андрей Бурлуцкий.
Проект реализован командой специалистов ЕвроХима и МТС. ЕвроХим в ней представляли специалисты Горнорудного дивизиона, Ковдорского ГОКа, компании Цифровые технологии и платформы.
С 2019 года МТС реализовала 34 коммерческих и пилотных проекта pLTE, что обеспечивает этому оператору лидирующие позиции на российском рынке pLTE.
Можно вспомнить, в частности, такие проекты pLTE, запущенные МТС в коммерческую эксплуатацию:
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теги: pLTE частные сети МТС Мурманская область
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