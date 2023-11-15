Частные сети: МТС признали лидером в развертывании сетей pLTE в России - по версии ComNews

MForum.ru
15.11.2023,
Из аналитического обзора группы компаний ComNews следует, что МТС является лидером в создании сетей pLTE для российской промышленности.
В целом российский рынок pLTE развит слабо и развивается весьма низкими темпами. Всего в ComNews знают о 40 пилотных проектах, реализованных участниками рынка (доля МТС - 55% или 22 проекта). В коммерческой эксплуатации - 12 сетей pLTE МТС. С 2019 года МТС реализовала 34 коммерческих или пилотных проекта, что составляет более половины от общего числа развернутых в России.
Коммерческие проекты pLTE МТС
Пилотные проекты pLTE МТС
«Четыре года назад МТС одной из первых в стране взялась за комплексную проработку нового для российского телекома направления – создание выделенных сетей. Сначала это были пилоты для демонстрации всех преимуществ современной инфраструктуры, потом появился реальный интерес со стороны заказчиков на готовые коммерческие решения, - отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин. - Сегодня private сети востребованы в первую очередь в добывающей, горнорудной и металлургической отраслях России, так как надежная и скоростная выделенная сеть является основой для автоматизации и обеспечения безопасности работы в карьерах и шахтах. В ближайшее время мы рассчитываем на рост интереса к выделенным LTE/5G-ready сетям как основы цифровизации производства и в других секторах промышленности».
МТС - лидер российского рынка pLTE, у остальных операторов все еще скромнее.
--
Чтобы представлять себе масштабы разницы в динамике развития pLTE в России и в Китае, приведу свежие данные по рынку Китая.
Число частных сетей p5G в Китае выросло с 2300 на конец 2021 года до более чем 20 тысяч (!!) на конец июня 2023 года. Примерно на 7 тысячах китайских производств развернуты сети p5G, также этой технологией пользуются на 691 шахте. Среди других отраслей, которые активно внедряют сети p5G - медицина, образование и логистика.
Подробнее - Частные сети в России и в мире.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: частные сети pLTE МТС
--
Публикации по теме:
15.11. [Новости компаний] Пятое поколение: В Китае насчитали около 20 тысяч сетей сотовой связи / MForum.ru
14.11. [Новости компаний] Частные сети: NTT Docomo делает ставку на p5G mmWave для умных заводов / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Частные сети: Сибур хочет строить частную сеть pLTE без операторов - так себе идея / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] Частные сети: Telefonica и Nokia будут вместе строить частные сети для предприятий в странах Латинской Америки / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил сеть pLTE на Удоканском месторождении / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru