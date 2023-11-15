Частные сети: МТС признали лидером в развертывании сетей pLTE в России - по версии ComNews

15.11.2023, MForum.ru

Из аналитического обзора группы компаний ComNews следует, что МТС является лидером в создании сетей pLTE для российской промышленности.

В целом российский рынок pLTE развит слабо и развивается весьма низкими темпами. Всего в ComNews знают о 40 пилотных проектах, реализованных участниками рынка (доля МТС - 55% или 22 проекта). В коммерческой эксплуатации - 12 сетей pLTE МТС. С 2019 года МТС реализовала 34 коммерческих или пилотных проекта, что составляет более половины от общего числа развернутых в России.

Коммерческие проекты pLTE МТС

АК "Алроса" / Айхальский ГОК ЕВРАЗ, шахта "Шерегешская" Группа "ЕвроХим" / АО "Ковдорский ГОК" ООО "Новая Горная УК" / Угольный разрез АО "Междуречье" Группа НЛМК / НЛМК, Стойленский ГОК ПАО "Норникель", месторождение "Мокулаевское" Группа "Полиметалл"/Амурский гидрометаллургический комбинат Группа "Полиметалл"/ АО "ЮВГК", золоторудное месторождение "Нежданинское" ПАО "Северсталь" / АО "Карельский Окатыш" Полиметаллический холдинг "Селигдар"/ АО "Золото Селигдара" СУЭК, угольный разрез "Изыхский"

Пилотные проекты pLTE МТС

АК "Алроса", подземный рудник "Удачный" ПАО "Газпром нефть", месторождение "Пальяновское", нефтебаза "Гладкое", промзона "Муравленко", Технопарк "Газпром нефть" ПАО "Газпром нефть", Московский нефтеперерабазывающий завод ПАО "Газпром нефть", Омский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Газпром нефть", cеминар "ИТ Полигон" ПАО "Газпром нефть", cеминар "Телеком-Полигон" ЕВРАЗ, шахта "Шерегешская" Группа "ЕвроХим" / АО "Ковдорский ГОК" ПАО "КАМАЗ" ОАО "Нижнекамскнефтехим" НЛМК ПАО "Норникель", рудник "Скалистый" АО "ОДК-Пермские моторы" Росатом / АО "НоваВинд" Росатом/АО "Атомредметзолото", Хиагдинское местрождение урановых руд ООО "Сахалинская Энергия", производственные объекты "Сахалин-2" АО "Сегежский ЦБК" Группа СИБУР / Южно-Балыкский ГПЗ, ООО "Томскнефтехим" Группа СИБУР / АО "Сибур-Химпром" ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" ПАО "Сургутнефтегаз", месторождение ПАО "Сургутнефтегаз", месторождение "Быстринское" АО "ОХК "Уралхим" / ПАО "Уралкалий", шахта БКПРУ-2

«Четыре года назад МТС одной из первых в стране взялась за комплексную проработку нового для российского телекома направления – создание выделенных сетей. Сначала это были пилоты для демонстрации всех преимуществ современной инфраструктуры, потом появился реальный интерес со стороны заказчиков на готовые коммерческие решения, - отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин. - Сегодня private сети востребованы в первую очередь в добывающей, горнорудной и металлургической отраслях России, так как надежная и скоростная выделенная сеть является основой для автоматизации и обеспечения безопасности работы в карьерах и шахтах. В ближайшее время мы рассчитываем на рост интереса к выделенным LTE/5G-ready сетям как основы цифровизации производства и в других секторах промышленности».

МТС - лидер российского рынка pLTE, у остальных операторов все еще скромнее.

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Чтобы представлять себе масштабы разницы в динамике развития pLTE в России и в Китае, приведу свежие данные по рынку Китая.

Число частных сетей p5G в Китае выросло с 2300 на конец 2021 года до более чем 20 тысяч (!!) на конец июня 2023 года. Примерно на 7 тысячах китайских производств развернуты сети p5G, также этой технологией пользуются на 691 шахте. Среди других отраслей, которые активно внедряют сети p5G - медицина, образование и логистика.

Подробнее - Частные сети в России и в мире.

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теги: частные сети pLTE МТС

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