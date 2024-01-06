Частные сети: Как 5G, ИИ, облака и роботы изменили китайский порт Тяньцзинь

MForum.ru
06.01.2024,
Портовый комплекс Тянцзинь на востоке Китая - морские ворота Пекина, один из 10 крупнейших портов в мире. Чтобы сегодня обеспечить надежность и бесперебойность транспортных артерий, желательно снизить роль «человеческого фактора». В Тянцзине добились этой задачи с помощью China Mobile и Huawei.
Это видео дает некоторое представление об уровне автоматизации и безлюдности сегодняшнего Тянцзиня.
Проект начался в 2020 году, когда порт, оператор связи и вендор телеком-оборудования, создали рабочую группу, которой предстояло работать над автоматизацией порта. В основе тотальной автоматизации - частная сеть 5G, достаточно мощная, чтобы надежно управлять потоками из более, чем 20 млн транспортных контейнеров в год. Система ИИ взяла на себя поддержку автономного вождения, управляя электротележками, обеспечивающими перемещение контейнеров по территории портов, а также различными подъемными кранами, обеспечивающими перевалку контейнеров с сухогрузов и на сухогрузы, а также на электротележки.
Покрытие порта обеспечивает 12 базовых станций 5G. Этого оказалось достаточно, чтобы поддерживать непрерывную подключенность всех необходимых устройств и механизмов. В частности, все электротележки имеют не только подключение к платформе ИИ, но и могут обмениваться необходимой информацией между собой. Это позволяет транспорту порта выстраивать оптимальные маршруты, избегать препятствий, выбирать подходящую скорость и момент, когда необходимо отправиться на подзарядку. Важно отметить, что с момента запуска системы не зарегистрировано ни одного случая травм.
За работой парка транспортных средств и кранов наблюдают диспетчеры. В их распоряжении онлайн-видео высокой четкости с камер, установленных на механизмах, а также необходимая телеметрия - все данные непрерывно поступают по сети 5G. Сидя в диспетчерской, один оператор приглядывает, например, за работой 8-ми мостовых кранов.
После такого описания можно подумать, что речь идет о проекте, которые не мог не потребовать многомиллиардных вложений в автоматизацию. Разработчики утверждают, что это не так, по крайней мере, что общая стоимость владения, напротив, на 30% ниже, чем для портов, где такая автоматизация еще не проведена.
Тянцзинь на сегодня - хорошая визитная карточка нового подхода к автоматизации, формула которого «ИИ + 5G». Совсем скоро так будет выглядеть практически любой порт - меньше людей, больше автоматизации на базе искусственного интеллекта и сетей 5G.
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теги: пятое поколение частные сети связь в портах
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