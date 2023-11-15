Пятое поколение: В Китае насчитали около 20 тысяч сетей сотовой связи

15.11.2023, MForum.ru

Развертывание сетей p5G в Китае за последние 1.5 года выросло примерно в 10 раз, на промышленный интернет и приложения умного города приходится более половины всех развертываний сетей p5G. Такие данные приводит Mobile World Live.

Wang Hinhui, входящий в совет IMT-2020, процитировал данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, - число частных сетей p5G выросло с 2300 на конец 2021 года до более чем 20 тысяч на конец июня.

Примерно на 7 тысячах китайских производств развернуты сети p5G, также этой технологией пользуются порядка 691 шахт. Среди других отраслей, которые активно внедряют сети p5G - медицина, образование и логистика.

По словам Вана развитие сетей p5G это часть реализации стратегии Китая на цифровую трансформацию. Столь бурные темпы развертывания сетей p5G показывают, почему стандарты имеют значение.

В отношении 6G, Ван не согласен с тем, что подготовка к стандартизации этой технологии идет слишком высокими темпами, "..мы закладываем фундамент для сети будущего", - уверен он.

Ван также подчеркнул рост количества базовых станций 5G в Китае: с 1,4 млн на конец 2021 года до 3,2 млн на конец сентября 2023 года.

Что касается потребительского (B2C) сегмента, Ван отметил, что проникновение 5G в Китае выросло за год на 9.5 п.п. до 42,8% на конец 2022 года.

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