5G-Advanced: China Mobile будет использовать инфраструктуру 5G-Advanced для тестирования 6G

30.06.2025, MForum.ru

Китай – мировой лидер в области развертывания инфраструктуры 5G-Advanced. В масштабах развертывания этой технологии Китай опережает США.

Сети 5G-Advanced в Китае развернуты усилиями трех операторов China Mobile, China Unicom и China Telecom по всей стране, почти в 300 городах. Об этом рассказывает RCRWireless.

Компания тестирует их работу с различными сенсорами и датчиками, IoT и низковысотными летающими беспилотниками.

Сетями 5G-A пользуются миллионы людей по всей стране, более 10 млн абонентов в более, чем 30 регионах.

Сети 5G-A обеспечивают более чем в 10 раз более высокие пиковые скорости и поддерживают значительно большую плотность подключений, чем стандартные сети 5G, что позволяет подключать к ним сенсоры, работающие в реальном времени и другую интеллектуальную инфраструктуру.

Гендиректор China Mobile заявил, что компания будет использовать инфраструктуру 5G-A для тестирования технологий 6G.

Ключевое нововведение в сетях 5G-A - это интеграция непрерывно работающих сенсоров и поддержка непрерывно задействованных каналов связи. По данным China Mobile, новые БС могут работать как распределенные РЛС, способные обнаруживать воздушные объекты. Эта функциональность тестируется в Шэньчжэне для поддержки приложений в экономике низких высот, включая службы доставки беспилотниками.

В China Mobile подсчитали, что сети 5G-A могут обслужить до 100 млрд устройств IoT.

В Huawei отмечают, что операторам связи важно нарастить усилия по превращению сетей 5G-A в новые источники дохода, сосредоточившись на дифференциации пользовательского опыта, сегментировании ресурсов сети для B2B-клиентов, а также на оптимизации на основе ИИ. По мнению экспертов вендора, переход с 5G на 5G-A открывает значительные возможности для создания новых ценностей как на потребительском, так и на корпоративном рынках. Но успех в значительной степени будет определяться способностью операторов создавать дифференцированный пользовательский опыт, ориентироваться на вертикальные отрасли и обеспечивать стабильное качество обслуживания.

В Китае, в частности, операторы связи уже начали предлагать пакеты услуг, обещающих высокие скорости в восходящем канале, интересные создателям видеороликов и стримерам. Эти пользователи готовы платить больше, за гарантированную пропускную способность.

В B2B сегменте есть растущий спрос на сегментирование ресурсов сети, что позволяет настраивать уровни обслуживания для различных промышленных приложений. Решения Huawei работают в кампусных сетях, это также дополнительный источник дохода. В таких секторах, как производство и логистика, возможности 5G-A, такие как сниженная задержка и высокая пропускная способность восходящего канала, востребованы в интеллектуальных заводских развертываниях и в удаленных проверках.

China Unicom стремится обеспечить непрерывное покрытие 5G-Advanced в ключевых районах в 300 городах к концу 2025 года после первоначальных пилотных развертываниях 2024 года.

В частности, к июлю 2025 года компания планирует достичь бесшовного покрытия 5G-A в плотной городской застройке в 39 городах, после чего продолжит географическое расширение. Стоит обратить внимание на этот подход – бесшовное покрытие сравнительно больших городских территорий, а не когда-то планировавшиеся очаговые внедрения.

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