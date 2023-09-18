Частные сети: Сибур хочет строить частную сеть pLTE без операторов - так себе идея

MForum.ru

Частные сети: Сибур хочет строить частную сеть pLTE без операторов - так себе идея

18.09.2023, MForum.ru

Об этом узнали Ведомости, тему разбирает Анна Устинова.

Идея создания собственных частных сетей предприятиями - не новая. В мире развитие идет по нескольким основным схемам. Одна из основных: предприятия заказывают строительство и эксплуатацию сети pLTE (pLTE/p5G) у оператора, либо у вендора телеком-решения. Может отличаться и собственник частот, чаще всего при заказе сети pLTE у оператора, такая сеть будет работать на частотах оператора. Как вариант, предприятие оформляет лицензию на право использования того или иного диапазона частот на себя, и затем закупает решение у вендора. Как правило, эксплуатацию частной сети предприятие берет на себя, но иногда может самостоятельно заниматься и строительством сети. В общем, возможны самые разные варианты совместных проектов в этой области.

 

 

Сибур пока что не решился на выбивание у государства частот по территориальному принципу в лицензируемых диапазонах. Вместо этого компания собралась получить разрешение ГКРЧ на использование частот в нелицензируемых диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Это, конечно, намного проще (и реалистичнее). Компания вряд ли будет претендовать на какие-то значительные полосы - для ряда задач хватило бы и 10 МГц, а 20 МГц было бы совсем неплохо для начала. Помех от WiFi, вероятно, можно не опасаться в силу обычной удаленности объектов Сибур от крупных городов. Да и в целом пока что речь идет о «ранней стадии», Сибур еще не обращалась официально в Минцифры и ГКРЧ, пока что идет стадия закулисных обсуждений.

В Германии для промышленных предприятий выделили 100 МГц в диапазоне 3.5 ГГц - спорное решение, этот диапазон больше подходит для массовой связи, чем для B2B.

Опыт России на текущий момент - около 20 коммерческих частных сетей pLTE и еще примерно столько же - в режиме тестовой эксплуатации. ВСЕ они созданы в партнерстве с операторами сотовой связи и на лицензируемых частотах (операторских). Вместе с тем, я не раз слышал от представителей добывающих и перерабатывающих компаний, от крупных производственных предприятий, что они предпочли бы строить собственные частные сети, благо у многих таких структур есть собственные сильные телеком-департаменты и команды, и есть известная им (и мало известная специалистам операторов) специфика.

Ключевая проблема при создании pLTE - это не получение частот, создание телеком-проекта, его развертывание и эксплуатация. Сложнее обеспечить соответствие всем тем требованиям, которые безостановочно плодят чиновники с подачи силовиков. СОРМ, Яровая…, ТСПУ, вот это все. И если федеральные операторы пока что кое как справляются с отработкой растущих требований, то для отдельной компании, даже крупной, соблюсти все эти требования - сложно технически и неэффективно в экономическом плане.

В идеале, для того, чтобы промышленные частные сети в России взлетели, нужно модифицировать законодательство, существенно упростив требования к технологическим сетям по сравнению с теми, что предъявляются к федеральным операторам. (Если не говорить о том, что и требования к «обвесам» сетей федералов желательно сократить на порядок). Можем ли мы на это рассчитывать? Сейчас - вряд ли, напротив, движение пока что идет в строго противоположном направлении. Понимая это, промышленным предприятиям сейчас не стоит активно идти в самостоятельную стройку частных сетей, проще «делегировать» все регуляторные «головные боли» федеральным операторам. Другое дело, если уровень «регулирования» и «контроля» пойдет на снижение - тогда, конечно, уместно будет вернуться к идее создания собственных частных сетей. \\

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теги: частные сети pLTE тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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