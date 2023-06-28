Частные сети: Telefonica и Nokia будут вместе строить частные сети для предприятий в странах Латинской Америки

MForum.ru
28.06.2023,
Telefonica планирует фокусировать усилия на частных сетях для таких отраслей и объектов как порты, добыча полезных ископаемых, энергетика и производственные предприятия. По материалам telecoms.com.
В зависимости от страны и потребностей заказчика, речь может идти о pLTE или pLTE / p5G, в основном, о pLTE. Сети 5G в Латинской Америке пока что остаются, скорее экзотикой, общее число подключений к ним - жалкие 7 млн, тогда как число подключений к сетям LTE только за прошедший год выросло более, чем на 60 млн. Такими данными поделилась Ericsson.
Это временное явление, уже с 2024 года внедрение 5G станет повсеместным, а к концу 2028 года на эту технологию будет приходиться 42% всех абонентов в регионе.
Конечно, потребительский спрос на 5G вовсе не обязан коррелировать с состоянием рынка p5G, но дает представление о зрелости рынка в целом.
Первую в Латинской Америке сеть p5G SA Ericsson запустила в сентябре 2022 года. Заказчиком выступила Nestlé в Бразилии, были задействованы частоты Claro и Embratel.
Nokia заявляет, что у нее уже более 595 клиентов частных сетей беспроводной связи по всему миру, но не ответила, сколько из них - в Латинской Америке. Скорее всего, их пока что совсем немного.
По данным одного из опросов, проведенных компанией GlobalData среди 79 транснациональных корпораций, 80% респондентов заявили, что ожидают окупаемости инвестиций в частную сеть в течение полугода после завершения развертывания. Осталось узнать, оправдываются ли эти ожидания или нет. \\
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теги: частные сети Nokia
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