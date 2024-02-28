Частные сети: Verizon Business прогнозирует бум частных беспроводных сетей p5G

MForum.ru
28.02.2024,
Дженнифер Артли, старший в-п Verizon Business, заявила что рынок частной беспроводной связи p5G набирает обороты, хотя определенные препятствия все еще остаются, в том числе за спросом не успевают устройства.
"Мы ожидаем, что через пару лет этот рынок станет быстро развивающимся", - заявила Артли во время круглого стола на MWC2024. "У нас определенно есть динамика, но мы ожидаем, что в 2024 году мы сделаем в 5 раз больше, чем сделали в 2023 году. И мы удвоим этот показатель в следующем году".
Массимо Песелли, директор по доходам подразделения глобального предпринимательства и государственного сектора Verizon Business, также отметил, что за последние пару лет в компании наблюдается рост возможностей с однозначных до трехзначных цифр.
"Мы наблюдаем растущий спрос на участие в частном 5G как в инструменте ИИ, а также как в инструменте решений для периферийных вычислений", - уверен он. Продажи растут, в частности, в сегменте малых и средних предприятий (МСП). "За первые 2 месяца 2024 года у нас было больше продаж, чем за весь 2023 год", поскольку МСП стремятся повысить эффективность и создать дифференциацию.
Verizon Business не сообщила, сколько клиентов уже используют решения p5G. Но Артли отметила, что компания переходит от этапа проверки концепции к реальному развертыванию. Verizon Business наблюдает не только рост числа клиентов, но и количества сайтов на клиента, поскольку они ощущают преимущества p5G.
Verizon Business работает по теме p5G на рынках нескольких стран, ключевым фактором остается - лицензирует ли та или иная страна частоты для корпоративного использования. 11 стран уже высвободили частоты для корпоративного использования, ожидается, что еще в 3-х странах это произойдет в 2q2024. Оператор готов работать с регуляторами по всему миру, чтобы стимулировать этот процесс, поскольку у Verizon Wireless немало глобальных клиентов, которые хотели бы применять в разных странах аналогичные сценарии.
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теги: тренды частные сети 5G пятое поколение p5G Verizon Wireless
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