Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - 4G/LTE появился в порту Эльга

18.01.2024, MForum.ru

МегаФон развернул 2 базовые станции LTE в строящемся порту Эльга на мысе Манорский в Хабаровском крае. Этот проект реализован в партнерстве с управляющей компанией Эльга, услугами сети LTE смогут пользоваться почти 2 тысячи сотрудников компании, работающих на побережье Охотского моря вахтовым методом.

Покрытие появилось не только в порту, радиус действия голосовой связи составляет порядка 20 км. В зоне покрытия - площади, где идет строительство порта, а также примыкающий к нему отрезок Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) и вахтовый поселок. На строительстве порта и железной дороги задействовано около 4 тысяч человек и более 500 единиц техники.

Порт Эльга строится в 30 километрах от поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. После запуска порта, вдвое сократится маршрут транспортировки угля с Эльгинского месторождения в Якутии в Хабаровский край. Разгрузятся Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали.

У МегаФона уже есть опыт сотрудничества с УК Эльга, для этой компании оператор развернул сеть pLTE на Эльгинском месторождении в Якутии - крупнейшем месторождении коксующегося угля в нашей стране.

МегаФон активно развивает услуги связи в Хабаровском крае - в 2023 году шел рефарминг и развертывание нового оборудования в этом регионе, включая золотосеребряное месторождение Кундуми.

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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край

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