Развитие сетей: МегаФон развивает сеть - Хабаровский край, Омск, Петербург, Фокино, Максимиха и Усолье-Сибиское

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон развивает сеть - Хабаровский край, Омск, Петербург, Фокино, Максимиха и Усолье-Сибиское

22.06.2023, MForum.ru

Несмотря на определенные сложности с закупками оборудования, строительство и модернизация сетей сотовой связи в России продолжается. К сожалению, пока что только на уровне LTE, а не 5G. Что же, могло бы быть и хуже, а пока остается радоваться тому, что стройка не остановилась.

 

 

Хабаровский край

Как сообщает МегаФон, проведена модернизация оборудования сети оператора в Хабаровске и в 12 районах края, в центральной и южной его частях, где проживает 97% всего населения. В частности, запущен дополнительный слой LTE. Диапазон не назван, но нетрудно предположить, что речь идет о LTE900. Это позволяет с уверенностью говорить о наращивании покрытия LTE, повышению качества мобильного интернета в помещениях. Работы по модернизации велись в крупных городах края, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Ванино и Бикин, и в небольших селах. В самом малочисленном населенном пункте проживает всего 65 человек. Пресс-релиз

Омская область

МегаФон заявляет о проведенной модернизации в Омске с целью нарастить емкость сети LTE и расширить ее покрытие. Модернизация, то есть прежде всего, рефарминг частот 2G и 3G под LTE, затронула все 5 районов города. Стимулом для развития сети является бодрый рост трафика, по данным оператора, по итогам весны омичи прокачали через сеть в 1,6 раз больше интернет-трафика. Любопытно, что и число голосовых вызовов выросло - на 20%. Трафик Telegram и вовсе удвоился. Пресс-релиз

Петербург

МегаФон рассказывает об увеличении емкости сети LTE в Приморском районе, где проживает примерно 700 тысяч человек. По данным оператора, обновлена четверть сетевого оборудования, построен ряд новых объектов, расширен частотный ресурс, выделенный сети LTE. Такие действия позволяют МегаФону оставаться лидером по доступным скоростям скачивания данных (по версии Ookla). Пресс-релиз

Приморский край - Фокино

МегаФон сообщает о новой BS LTE в ЗАТО Фокино, на улице Дальней. Пресс-релиз

Бурятия - Максимиха

По данным оператора новая базовая станция LTE появилась в сете Максимиха на берегу Байкала. В зоне покрытия - прилегающий этнопарк и пляжи. По данным МегаФона, в летний туристический сезон в селе нагрузка на сеть увеличивается в три раза. Пресс-релиз

Иркутская область - Усолье-Сибирское

МегаФон модернизировал сеть LTE в Центральном микрорайоне города, построив дополнительную базовую станцию LTE/3G/2G. По данным обезличенной статистики МегаФона, жители и гости Усолья-Сибирского через свои смартфоны в месяц в среднем прокачивают около 167 Терабайт данных и проговаривают больше 4,5 миллиона минут. Пресс-релиз

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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край, Омская область, Санкт-Петербург, Бурятия, Иркутская область Приморский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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