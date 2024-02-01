Развитие сетей: В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4%

MForum.ru
01.02.2024,
Технология VoLTE медленно, но верно занимает все большую долю в общем голосовом трафике. Как сообщает МТС, доля голоса, который проходит через сеть МТС в режиме VoLTE выросла к концу 2023 года до 38,4% с 29,2% годом ранее. Оператор отмечает рост продолжительности разговоров в сети LTE - на 43,8% год к году.
Чем можно объяснить рост этих показателей? Факторов несколько, во-первых, за счет модернизации сети, растет охват населения покрытием LTE / VoLTE, во вторых, по мере обновления парка терминалов, все большее их количество на руках у пользователей, поддерживает режиме VoLTE.
Вряд ли кто-то удивится, узнав, что наибольшая доля трафика VoLTE наблюдается в Московском регионе: 50,7% против 48,3% годом ранее. Объем трафика VoLTE в столице и области вырос за год на 7.2%.
Санкт-Петербург и Ленобласть показывают более скромные результаты - доля трафика VoLTE выросла до 43,1% (с 38,2% годом ранее), объем трафика вырос на 17,9% гг.
Темпы роста VoLTE в регионах различны:
Расстановка мест по доле трафика VoLTE на декабрь 2023:
На конец 2023 года уже в 20 регионах РФ доля трафика VoLTE в сети МТС превышала 40%. Помимо столиц, в лидерах по этому параметру оказались:
МТС поддерживает технологию VoLTE в 81 субъекте РФ с ноября 2023 года.
Подробнее о технологии VoLTE в России.
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теги: телеком МТС VoLTE
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