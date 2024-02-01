Развитие сетей: В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4%

01.02.2024, MForum.ru

Технология VoLTE медленно, но верно занимает все большую долю в общем голосовом трафике. Как сообщает МТС, доля голоса, который проходит через сеть МТС в режиме VoLTE выросла к концу 2023 года до 38,4% с 29,2% годом ранее. Оператор отмечает рост продолжительности разговоров в сети LTE - на 43,8% год к году.

Чем можно объяснить рост этих показателей? Факторов несколько, во-первых, за счет модернизации сети, растет охват населения покрытием LTE / VoLTE, во вторых, по мере обновления парка терминалов, все большее их количество на руках у пользователей, поддерживает режиме VoLTE.

Вряд ли кто-то удивится, узнав, что наибольшая доля трафика VoLTE наблюдается в Московском регионе: 50,7% против 48,3% годом ранее. Объем трафика VoLTE в столице и области вырос за год на 7.2%.

Санкт-Петербург и Ленобласть показывают более скромные результаты - доля трафика VoLTE выросла до 43,1% (с 38,2% годом ранее), объем трафика вырос на 17,9% гг.

Темпы роста VoLTE в регионах различны:

+121,2% гг - Уральский ФО

+71,8% гг - Сибирский ФО

+70,9% гг - Поволжский ФО

+46,3% гг - Центральный ФО (без Московского региона)

+42,5% гг - Дальневосточный ФО

Расстановка мест по доле трафика VoLTE на декабрь 2023:

Сибирский ФО - 42,8%;

Северо-Западный ФО - 39,2%

Дальневосточный ФО - 38,8%

Центральный (без Московского региона) ФО - 38,6%

Уральский ФО - 38,6%

На конец 2023 года уже в 20 регионах РФ доля трафика VoLTE в сети МТС превышала 40%. Помимо столиц, в лидерах по этому параметру оказались:

Новосибирская область - 47,5%

Омская область - 46,0%

Хабаровский край - 44,3%

Тюменская область - 43,7%

Красноярский край - 43,5%

МТС поддерживает технологию VoLTE в 81 субъекте РФ с ноября 2023 года.

Подробнее о технологии VoLTE в России.

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